Nā Nānā Lani Hou a me ka Luʻi o nā Satellite Glints

Ua mākaukau nā anana lewa nui e hoʻololi i ke kahua o ka astronomy ma o ka ʻae ʻana i nā astronomers e aʻo i ka lani e loli mau ana i kahi manawa pōkole loa. ʻO nā mea nānā e like me Vera Rubin a me nā mea ʻē aʻe e wehe i nā ala e nānā i nā hanana transient, e like me nā supernovae, i ko lākou pae mua loa. E kōkua pū kēia mau noiʻi i ka ʻike ʻana i nā asteroids kokoke i ka Honua i ʻike ʻole ʻia ma mua. Eia nō naʻe, ʻo ka holomua o nā hōkū hōkū, e like me Starlink, he mea weliweli i ka holomua o kēia mau noiʻi ma muli o ka pollution māmā.

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e kahi hui o nā mea noiʻi i ʻimi i ka hopena o nā hōkū hōkū ma nā noiʻi lewa, me ka hoʻohana ʻana i nā ʻike mai ka Zwicky Transient Facility (ZTF). ʻOiai ʻo nā haʻawina mua i kālele nui ʻia i ka ʻōlinolino holoʻokoʻa o nā satelite, ua ʻimi kēia noiʻi i nā ʻōlinolino mai nā satelite ma ke ʻano he kumu hoʻoholo. Hiki i nā Satellites, ma muli o ko lākou hoʻololi ʻana i ke ʻano o ko lākou ʻōpuni ʻana, hiki ke hana i nā ʻālohilohi a i ʻole nā ​​​​'ōlinolino ke hōʻike ʻia nā ʻili palahalaha i ka lā i ka Honua. Ua like kēia mau ʻōlinolino me nā transients pōkole, e paʻakikī iā lākou e ʻokoʻa mai nā hanana astronomical maoli a kānana i waho o ka ʻikepili.

Ua kālailai ka hui i ka ʻikepili ZTF i loko o ʻekolu mau makahiki a ʻike i ka mana nui o nā uila uila. Ua manaʻo lākou, ma ka awelika, ʻoi aku ka lōʻihi o nā ʻōlinolino no nā ʻumi a hiki i nā haneli milliseconds, me kahi o 80,000 mau uila uila e kū ana i kēlā me kēia hola ma ka lewa. ʻO kēia komo ʻana o ka pollution māmā he mea keʻakeʻa nui i nā haʻawina kuʻuna ma nā hale nānā e like me Vera Rubin, e hoʻopilikia ana i ka kūleʻa o kēia mau papahana. Me ka manaʻo nui o Starlink e hoʻolauna i nā satelite hou aʻe, me ka ʻaoʻao o nā constellations nui ʻē aʻe, hiki i ka laha ʻana o nā glints ke hoʻolilo i kekahi mau hana noiʻi lewa i hiki ʻole ke hoʻokō.

ʻO ka puka ʻana mai o nā constellations satellite, ʻo ia hoʻi ʻo Starlink, e lawe mai i nā pōmaikaʻi like ʻole, e like me ka hoʻopili ʻana i ka māhele kikohoʻe a me ka hoʻopili ʻana i nā wahi mamao. Eia nō naʻe, hiki mai kēia pahuhopu maikaʻi ma ke kumu kūʻai, ma ke ʻano kālā a me ka ʻae ʻana i ko mākou mau manaʻo lani. Hoʻokiʻekiʻe ia i kahi hoʻoholo koʻikoʻi ma waena o ka hōʻoia ʻana i ka pilina honua a me ka mālama ʻana i ka hoʻoilina o kā mākou lani pouli.

FAQs

Nīnau: He aha nā uila uila?

A: He mau uila pōkole a ʻālohilohi paha i hana ʻia e nā satelite ke hōʻike ka ʻili palahalaha o ko lākou hale i ka lā i ka Honua.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka uila uila i ka nānā ʻana i ka lani?

A: Hiki ke kuhi hewa ʻia nā ʻōlinolino no nā transients pōkole, hiki ke alakaʻi i ka kuhi hewa ʻana o nā hanana astronomical maoli. Hoʻopilikia kēia komo ʻana o nā ʻikepili maikaʻi ʻole i ka hiki ke kānana i ka walaʻau a pili i ka kūleʻa o nā papahana noiʻi lewa.

Nīnau: He aha ka hopohopo e pili ana i nā hōkū hōkū?

A: ʻOiai ʻo nā constellations satellite, e like me Starlink, ke hāʻawi nei i nā pōmaikaʻi e pili ana i ka pili honua, ʻo ka piʻi nui ʻana o ka helu o nā satelite hiki ke hopena i ka pollution māmā kiʻekiʻe i ka wā o ka nānā ʻana i ka lewa. Hiki i kēia pollution māmā ke hoʻopilikia i ka maikaʻi o ka nānā ʻana a me ka noiʻi astronomical.

Nīnau: He aha nā koho e pono ai e hana e pili ana i nā hōkū hōkū?

A: He mea koʻikoʻi ka hoʻopaʻa ʻana i ke kaulike ma waena o ka pilina honua a me ka mālama ʻana i ko mākou lani pouli. Pono e hana ʻia nā hoʻoholo e pili ana i ka nui a me ka hoʻolālā ʻana o nā constellations satellite e hōʻemi i ko lākou hopena i ka nānā ʻana i ka astronomical me ka hōʻoia ʻana i ka loaʻa ʻana o ka pūnaewele.