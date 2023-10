ʻO ka hopena o ka mokulele lewa i ka Honua o ka Honua

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences e hoʻohaumia ana nā satelite a me nā mokulele i ka lewa o ka Honua me ka nui o nā metala. Ke hana nei kēia pollution ma ka stratosphere, kahi ʻāina i loaʻa i ka nui o ka ozone.

ʻO ka hui noiʻi, alakaʻi ʻia e Dan Cziczo mai ke Kulanui o Purdue, hōʻiliʻili i ka ʻikepili e nā mokulele lele ma kahi kiʻekiʻe o kahi kokoke i 12 mau mile. ʻO kēia ka mea i hiki iā lākou ke hopu i nā ana kūpono me ka ʻole o ka haumia ʻana mai ka mahu mokulele. Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā metala e like me ka lithium, ke keleawe, ka aluminika, a me ke kēpau, i loaʻa maʻamau i nā mokulele mokulele, ʻoi aku ka nui o nā pae o ka lepo honua.

Eia kekahi, ua ʻike ka hui ʻaneʻane he 10 pākēneka o nā ʻāpana sulfuric acid, pono no ka pale ʻana i ka papa ozone, ua haumia me nā koena vaporized mai nā mokulele mokulele. ʻO ka loaʻa ʻana o nā mea like ʻole e like me ka niobium e hōʻike ana i ka hoʻohana ʻana i nā pale wela i nā rockets. Hōʻike kēia hōʻike i ka haumia e hele mai ana mai nā mokulele mokulele ma mua o nā meteorites, i hoʻololi ʻole ʻia no nā kenekulia.

ʻAʻole maopopo loa ka hopena o ke kaiapuni o kēia haumia. Eia nō naʻe, ma muli o ka hoʻonui ʻia o ka helu o nā satelite i ka orbit, hiki ke ʻoi aku ka pilikia. Ua manaʻo ʻia he 50,000 mau satellite hou aʻe e 2030, me nā hui e like me SpaceX a me Amazon e alakaʻi i ke ala. ʻO kēia ulu wikiwiki ʻana i ka ʻoihana ākea a hiki i ka 50 ka nui o nā ʻāpana aerosol i ka stratosphere hiki ke loaʻa i nā metala mai ke komo hou ʻana i ka mokulele.

Ke hāpai nei kēia mau ʻike i nā hopohopo e pili ana i nā hopena kaiapuni o ka hoʻonui ʻana o ka ʻoihana lewa. ʻO ka hōʻiliʻili ʻana o nā ʻōpala ākea a me ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā mea hana i hana ʻia e ke kanaka i loko o ka stratosphere pono e noiʻi hou aku. Ke hoʻomau nei mākou i ka hilinaʻi nui i nā satelite a me nā mokulele, lilo ia i mea koʻikoʻi e hoʻomohala i nā hana hoʻomau e hōʻemi i ka hopena maikaʻi ʻole i ko mākou lewa.

Source: Nā hana o ka National Academy of Science