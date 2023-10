Kiʻi ʻo Deep Space Climate Observatory i ke kiʻi kupaianaha o Solar Eclipse

ʻO ka satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), kahi hana hui a NASA, ka National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a me ka US Air Force, i kiʻi i kahi kiʻi kupaianaha o ka "ring of fire" solar eclipse i hana ʻia ma ka lā. ʻOkakopa 14, 2023. Ua hoʻonanea kēia pōʻalo i nā miliona o nā mea nānā lewa ma ʻAmelika, a ʻo ka hiʻohiʻona kūʻokoʻa o DSCOVR mai kahi kokoke i 1 miliona mau mile i hāʻawi i kahi hiʻohiʻona kupaianaha.

ʻO ke kiʻi i paʻi ʻia e DSCOVR e hōʻike ana i ko kākou honua, me kona mau ʻulaʻula uliuli, e kūʻē i ka ʻeleʻele nui o ka lewa. Eia nō naʻe, ʻike ʻia kahi hapa nui o ʻAmelika ʻĀkau ma muli o ka malu o ka mahina. ʻO ka pahuhopu nui o kēia ukali ka nānā ʻana i ka makani o ka lā a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā wānana o ka lewa. Eia kekahi, hoʻohana ia i ka NASA's Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) e nānā i ka Honua a hopu i nā hanana kupaianaha e like me ka lā eclipse hou.

Hana ʻia nā pōkā o ka lā i ka wā e kau ai ka mahina ma waena o ka Honua a me ka lā, e ālai ana i kāna diski ko mākou ʻike. ʻAʻole kakaikahi kēia mau hoʻolikelike ʻana, no ka mea, ua hili ʻia ka ʻōpuni o ka mahina a puni ko kākou honua ma kahi o 5 degere ke hoʻohālikelike ʻia me ka pōʻai o ka Honua a puni ka lā.

I ka wā o ka pō i hala iho nei, ua like ka nui o ka mahina a me ka lā i ka lani o ka Honua. Eia naʻe, ʻaʻole hiki i ka mahina ke uhi piha i ka lā, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole hiki iā ia ke uhi pono i ka lā a i ʻole he “ring of fire” eclipse. I kēia ʻano o ka pōʻeleʻele, hoʻopuni ke apo mālamalama o ka mahina. ʻO ka poʻe i pōmaikaʻi i ke ala o ka makahiki makahiki, he 130 mile ka laulā, ua ʻike lākou i kēia mea kupanaha.

Ma waho aʻe o DSCOVR, ua kiʻi pū kekahi mau satellite ʻē aʻe o ka Honua i nā kiʻi a me nā wikiō o ka eclipse i ka wā i hele ai ka malu o ka mahina ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa mai ka hikina hema.

