E ʻimi ana i ka ʻĀina Kahiko ma lalo o ka hau o Antarctica Hikina

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i kahi ʻāina huna kahiko ma lalo o ka hau hau o East Antarctica, e hāʻawi ana i kahi ʻike i ka wā ma mua o ka glacial. Ua hoʻohana ka noiʻi i alakaʻi ʻia e ke Kulanui o Durham ma UK i ka ʻikepili satellite e wehe i kahi ʻāpana ʻāina e pili ana i nā kīʻaha subglacial Aurora a me Schmidt i hoʻololi ʻole ʻia a hiki i 34 miliona mau makahiki. Hāʻawi kēia ʻāpana ʻāina i kahi "ʻuhane o ka ʻāina" ma mua o ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka hau hau, e like me ka mea i wehewehe ʻia e ka mea kākau kumu alakaʻi noiʻi ʻo Stewart Jamieson.

I ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili i loaʻa, ua hiki i nā mea noiʻi ke palapala ʻāina i nā undulations ma ka ʻili o ka hau, e pili ana i nā loli i ke kiʻekiʻe ma lalo. Ua hōʻike ʻia kēia mau ʻanuʻu liʻiliʻi i kahi ʻāina subglacial ma kahi o 1.2 mau mile (2 kilomita) ma lalo o ka ʻili. Aia ka ʻāina i ʻekolu mau ʻāina ʻokoʻa, i hoʻopili ʻia e nā awāwa ʻano U, e hōʻike ana he ʻāpana ia o ka hoʻokumu mau ʻana. Eia nō naʻe, i ka wā o ka haki ʻana o ka supercontinent kahiko ʻo Gondwana, ʻo nā pūʻali tectonic ka mea i hoʻokaʻawale i kēia mau ʻāina.

Hōʻike ka haʻawina i ka wā i maʻalili ai ke aniau ma hope o ka wā Cretaceous, ua hoʻokumu ʻia nā pāpale hau ma luna o kēlā me kēia ʻāina. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hoʻoheheʻe ʻana ma hope mai, ua hoʻokumu ʻia nā muliwai e kahe ana i kahakai, e hāmama ana ia manawa. Ma kahi o 34 miliona mau makahiki i hala aku nei, ua ulu ka hau nui e uhi ana i Antarctica i kēia lā a hoʻokomo i ka ʻāina holoʻokoʻa, e mālama ana i kēia ʻāina pre-glacial.

ʻO ka mea e mahalo ai, ua ʻike ʻia kekahi mau wahi o East Antarctica i ka hili nui ʻana ma muli o ke kaumaha o ka pepa hau. Eia nō naʻe, ma kahi i ʻike ʻia i kēia manawa, ʻaʻole i hiki i ka hau i kahi mānoanoa e hiki ai i ka wai ke hōʻiliʻili, no laila e pale ai i ka ʻino. Hōʻike kēia i ka noho paʻa ʻana o kēia ʻāina i nā miliona mau makahiki.

ʻOiai e pono ana ka noiʻi hou ʻana e hōʻoia i ka makahiki o ka ʻāina, ʻo ka ʻeli ʻana i loko o ka hau no ka unuhi ʻana i nā ʻano pōhaku a me ka sediment mai ka pūnaewele e hāʻawi i nā ʻike waiwai. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻāina kahiko ma lalo o ka East Antarctic ice sheet no ka wānana ʻana i kāna ʻano i ka honua mehana. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano a me nā hiʻohiʻona o ka ʻāina, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike i ke kahe ʻana o ka hau a manaʻo i nā loli e hiki mai ana.

FAQs

He aha ka mea i ʻike ʻia e ka noiʻi hou ʻana ma lalo o ka papa hau o East Antarctica?

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana i kahi ʻāina kahiko i noho paʻa loa a hiki i 34 miliona mau makahiki ma lalo o ka hau hau o East Antarctica.

Pehea i ʻike ʻia ai kēia ʻāina kahiko?

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻikepili ukali no ka palapala ʻana i nā ʻano like ʻole o ke kiʻekiʻe ma luna o ka ʻili o ka hau, e pili ana i nā loli i ka ʻāina lalo. Ua hōʻike ʻia kēia mau ʻanuʻu liʻiliʻi i kahi ʻāina subglacial i kanu ʻia ma 1.2 mau mile (2 kilomita) ma lalo o ka ʻili.

He aha ke ʻano o kēia ʻike?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻāina pre-glacial ma lalo o East Antarctica hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka wānana ʻana i ke ʻano o ka pā hau i kahi honua mehana. Ma ke aʻo ʻana i ke ʻano a me nā hiʻohiʻona o ka ʻāina, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaopopo maikaʻi i ke kahe ʻana o ka hau a manaʻo i nā loli e hiki mai ana.

Aia kekahi mau hoʻolālā e hōʻoia i ka makahiki o ka ʻāina?

Manaʻo ka poʻe noiʻi e hana hou i ka noiʻi ʻana ma o ka ʻeli ʻana i ka hau a me ka unuhi ʻana i nā mea hoʻohālike pōhaku a me ka sediment mai ke kahua. E ʻae kēia i ka hoʻoholo pololei ʻana i ka makahiki o ka ʻāina.