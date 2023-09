Nīnauele Hoʻopāpā a Sarah Abo me Astronaut Michael Collins

Ma kahi ninaninau i hala iho nei, ua loaʻa i ka mea kākau moʻolelo ʻo Sarah Abo ke kuleana e kamaʻilio me ka mea hoʻokalakupua ʻo Michael Collins, ka mea hoʻokele o ka mokulele mokulele Apollo 11 o NASA i hoʻokō kūleʻa i nā kāne mua i ka mahina i ka makahiki 1969. ʻOiai ua pili pinepine nā inoa e like me Neil Armstrong a me Buzz Aldrin me kēia. mission mōʻaukala, na Collins 'ike hoʻokele i hōʻoia i ko lākou hoʻi palekana i ka Honua.

ʻOiai ʻaʻole ʻo Collins i hehi wāwae i ka mahina, ua waiho kāna huakaʻi kupaianaha i waho o ka honua i kahi manaʻo mau loa iā Sarah. Ua wehewehe ʻo ia i ka manaʻo o Collins he mea weliweli, me ka ʻōlelo ʻana i ka wā e hele ai ʻoe i ka lewa a ʻike i ka Honua, ʻike ʻia ʻo ia me kahi hiʻohiʻona liʻiliʻi hiki ke uhi ʻia e kou manamana lima. He mea hoʻomanaʻo kēia ʻike i ko mākou liʻiliʻi i ka nui o ka galaxy a mākou e noho nei.

I loko o kā lāua kamaʻilio ʻana, ua ʻike ʻo Sarah ua like loa ʻo Collins me ke ʻano kanaka. A hiki i kona hala ʻana i ka makahiki 2021, hoʻomau ʻo ia e hoʻokomo i ka ʻike a me ka ulu pilikino. Ua koʻikoʻi ʻo Collins i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana, ka makemake e aʻo hou e pili ana i nā poʻe ʻē aʻe, a me ka hoʻoulu ʻana i ka makemake e nīnau a hoʻolohe. Ua manaʻoʻiʻo ʻo ia ma o kēia ʻimi ʻimi hiki ke hoʻomau i ka ulu ʻana ma ke ʻano he kanaka.

Ua nānā ʻo Sarah i kāna nīnauele me Michael Collins he manawa kupaianaha. Ua hoʻoulu ʻia ʻo ia e kona ʻike i ka makemake kanaka i ka ʻike a me ka ʻike. ʻO ka hiʻohiʻona kūʻokoʻa o Collins ma ke ʻano he astronaut e kaʻapuni ana i ka mahina i lilo i mea hoʻomanaʻo i ko mākou wahi ma ke ao holoʻokoʻa a me ke koʻikoʻi o ka ʻimi a me ka ulu ʻana i ko mākou ola.

