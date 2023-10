He Haʻina Pilikino no ka Wehe ʻana i nā Microplastics mai ka wai

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi ma ka Korea Institute of Science and Technology (KIST) i kahi mea eco-friendly i hiki ke hoʻopau pono i nā microplastics mai ka wai. ʻO Microplastics, ʻo ia ka ʻōpala plastik e wāwahi ana i ka manawa i loko o nā ʻāpana liʻiliʻi ma mua o 20 μm, he pilikia koʻikoʻi ke kaiapuni a me ke olakino. ʻAʻole hiki i nā mea kanu lapaʻau wai i kēia manawa ke wehe i nā microplastics liʻiliʻi ma mua o 20 μm, no laila pono e ʻimi i nā hopena ʻē aʻe.

Ua hoʻomohala ʻo Kauka Jae-Woo Choi a me kāna hui ma ka Center for Water Cycle Research ma KIST i kahi flocculant paʻa metala-organic skeleton e hiki ke hōʻuluʻulu i nā nanoplastics ma lalo o ka irradiation māmā. Hoʻokumu ʻia ka mea ma luna o Prussian blue, kahi mea metala-organic frameworks-based substance i hoʻohana mua ʻia e hoʻopili i nā mea radioactive mai ka wai ʻino.

Ua ʻike nā mea noiʻi hiki i ka polū Prussian ke hoʻohui maikaʻi i nā microplastics ma lalo o ke kukui ʻike ʻia. A laila hoʻomohala lākou i kahi mea e hoʻonui ai i ka pono o ka hui ʻana o Prussian blue ma ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano aniani. Ke hoʻomālamalama ʻia ka mea me ka mālamalama ʻike ʻia, hiki ke hoʻohui ʻia nā microplastics liʻiliʻi e like me 0.15 μm i ka nui ma kahi o 4,100 mau manawa nui, e maʻalahi ai ka wehe ʻana.

I nā hoʻokolohua, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoneʻe i ka 99% o nā microplastics mai ka wai me ka hoʻohana ʻana i nā mea i kūkulu ʻia. Eia kekahi, hiki i ka mea ke flocculate microplastics ma mua o ʻekolu manawa i kona kaumaha ponoʻī, ʻoi aku ka nui o nā flocculants maʻamau me ka hao a i ʻole alumini ma kahi o 250 mau manawa.

ʻAʻole hoʻopau wale kēia ʻoluʻolu eco-friendly i nā microplastics akā hoʻohana pū kekahi i ka uliuli Prussian, ʻaʻole ia e pōʻino i ke kino o ke kanaka. He flocculant paʻa ia, e maʻalahi ka hoʻihoʻi ʻana i nā koena i loko o ka wai, a hoʻohana ʻo ia i ke kukui kūlohelohe e like me ke kumu ikehu, e hopena i kahi kaʻina hana haʻahaʻa.

Manaʻo ka poʻe noiʻi he kiʻekiʻe ka mana o kēia ʻenehana no ke kālepa ʻana a hiki ke hoʻohana ʻia i nā kahawai ākea, nā hale mālama wai ʻino, a me nā mea kanu hoʻomaʻemaʻe wai. Ma waho aʻe o nā microplastics, hiki ke hoʻohana ʻia ka mea e wehe i nā mea haumia ʻē aʻe mai nā ʻōnaehana wai.

ʻO ka noiʻi, kākoʻo ʻia e ke Kuhina ʻEpekema a me ICT, ua paʻi ʻia ma ʻOkakopa 1 ma ka puke pai honua ʻo Water Research.

– Ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana (KIST)