ʻO ke koʻikoʻi Geological o Goethite a me kona hopena ma Australia

Ua noʻonoʻo paha ʻoe no ke aha i hoʻonani ʻia ai nā wahi nui o nā ʻāina ʻāina o Australia, ʻo ia hoʻi ka waho a me nā wao nahele, me nā aka o ka ʻeleʻele a me ka ʻalani? ʻO kekahi o nā kumu koʻikoʻi e pili ana i kēia hōʻike kupaianaha, ʻo ia ka hele ʻana o ka goethite, kahi mineral hao hao e paʻa ana i ke koʻikoʻi o ka honua, moʻomeheu, a me ke kālā no Australia.

ʻO Goethite, ʻōlelo ʻia ʻo ger-thahyt, he mineral e hana koʻikoʻi i ko mākou ola i kēlā me kēia lā. ʻAʻole wale ʻo ia ka mea nui o ka ʻōpala, ka mea e hāʻawi ai i ke kala i nā ʻāina Australia, nā pōhaku, a me nā ʻāina, akā he mea koʻikoʻi nō hoʻi ia i loko o ka hao hao, ka mea kūʻai nui loa o Australia.

Akā, pehea ke ʻano o ka goethite? Hoʻokumu ʻia kēia mineral i ka wā e loaʻa ai nā minerale waiwai nui i ka hao i ka wā a me ka oxidation. Ua manaʻo ʻia ua kahe ʻo ia ma kahi o 2.6 biliona makahiki aku nei, i ka manawa i nele ai ka lewa o ka Honua i ka oxygen. I ka hoʻokuʻu ʻana o nā bacteria photosynthetic i ka oxygen i loko o ka moana a me ka lewa i nā miliona mau makahiki, ua hoʻomaka ke kaʻina hana o ka oxidation. Ua alakaʻi ʻia kēia i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā ʻano hao hao (BIF), nā pōhaku nani me nā minerala hao like ʻole, me ka magnetite a me ka hematite. I ka hala ʻana o ka manawa, ua hoʻololi ʻia kēia mau minerala gangue e ka goethite, ka hopena o nā waihona goethite nui i loaʻa ma Australia i kēia lā.

Hiki ke ʻike ʻia ʻo Goethite ma nā ʻano ʻano honua like ʻole, me nā waihona lateritic, weathered BIFs, a ma ke ʻano o nā stalactites palupalu a me nā stalagmites i loko o nā ana. Eia naʻe, pili nui ia me nā waihona hao hao nui o ka Hamersley Basin ma Western Australia, a me nā wahi hao hao ʻē aʻe e like me ka Pilbara, Yilgarn, a me ka Middleback Ranges.

ʻO ka mea mahalo, ua hoʻohana ʻia ka goethite e nā kānaka no nā kaukani makahiki. Ua hoʻohana nā kaiāulu Paleolithic i ka puaʻa oker melemele i loaʻa mai ka goethite e hana i nā kiʻi kiʻi ana a me ke kiʻi kino. I kēia lā, ʻike ʻo goethite i kāna mau noi ma nā ʻano ʻoihana like ʻole, mai nā puaʻa hao oxide a me nā pena a hiki i nā kala meaʻai a me nā mea hoʻonaninani.

Eia kekahi, ʻoi aku ke koʻikoʻi o ka goethite ma mua o kāna mau ʻano geological a me ka moʻomeheu. He kuleana koʻikoʻi ia i ka hoʻokele waiwai o Australia ma ke ʻano he mineral nui i ka hao hao, he mea koʻikoʻi no ka hana kila. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo Australia ka mea hoʻopuka nui loa o ka honua i ka hao hao, e hoʻonui ana i nā piliona kālā i ka loaʻa kālā hoʻopuka i kēlā me kēia makahiki. Hāʻawi ka ʻoihana i ka hana i kahi helu nui o nā poʻe, ʻoi aku hoʻi ma Western Australia, kahi ma kahi o ka hapalua o ka 130,000 poʻe i komo i ka hana eli me ka hao hao.

Ke hoʻoikaika nei ʻo Australia i kahi net-zero emissions e hiki mai ana, lilo ia i mea nui e ʻimi i nā kaʻina hana hana hao haʻahaʻa. Hoʻopili kēia i ka noʻonoʻo ʻana i nā hoʻokuʻu ʻia i ka wā e komo ai ka ʻaila hao i ke kaʻina hana kila, ʻoiai e hoʻohana pū ana i kā mākou ʻike loea hana ʻai a me ka hiki ke hoʻololi i ka ikehu.

I ka hopena, hoʻokani ʻo goethite i kahi hana multifaceted ma Australia. Ua hoʻohālikelike kona ʻano ʻāina i nā ʻāina kūʻokoʻa a mākou e ʻike nei i kēia lā, ʻo kona ʻano moʻomeheu i hoʻi i ka wā kahiko, a ʻo kona noho ʻana i loko o ka hao hao e hoʻokele ai i ka hoʻokele waiwai o Australia. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ka hiki o ka goethite no ka ulu mau ʻana o nā ʻoihana like ʻole a me ka ʻāina holoʻokoʻa.

FAQs

1. He aha ka goethite?

ʻO Goethite he mineral hao hao ʻo ia ka mea nui o ka ʻōpala, e hāʻawi ana i ke kala i nā ʻāina, nā pōhaku, a me nā ʻāina o Australia.

2. Pehea i hanaia ai ka goethite?

Hoʻokumu ʻia ka Goethite i ka wā e loaʻa ai i nā minerala waiwai nui ka hao i ka wā a me ka oxidation, maʻamau i nā manawa lōʻihi.

3. Aia ma hea ka nui o ka goethite ma Australia?

Hoʻopili nui ʻia ʻo Goethite me nā waihona hao hao nui o ka Hamersley Basin ma Western Australia. Hiki ke loaʻa ma nā wahi hao hao ʻē aʻe, e like me ka Pilbara, Yilgarn, a me ka Middleback Ranges.

4. He aha ke koʻikoʻi o ka goethite i ka hoʻokele waiwai o Australia?

ʻO Goethite kahi mea nui o ka hao hao, ʻo ia ka mea kūʻai nui loa ma Australia. Hāʻawi nui ka ʻoihana hao i ka hoʻokele waiwai o ka ʻāina a hāʻawi i nā manawa hana.

5. Pehea i hoʻohana ʻia ai ka goethite ma ka mōʻaukala a me ka wā hou?

Ua hoʻohana ʻia ʻo Goethite e nā kānaka no nā makahiki he mau makahiki, ʻoiai he puaʻa no nā pena kiʻi ana a me nā kiʻi kino i ka wā Paleolithic. I kēia lā, loaʻa iā ia nā noi i nā ʻoihana like ʻole, me ka pena, nā mea hoʻonaninani, a me nā kala meaʻai.