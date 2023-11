ʻO ka Rust a me ka waiwai: ka mana o Goethite ma ka ʻāina a me ka hoʻokele waiwai o Australia

Ua ʻike paha ʻoe ʻo ke kala ʻulaʻula a me ka ʻalani ʻokoʻa o nā ʻāina ʻāina he nui o Australia ma muli o kahi mineral i kapa ʻia ʻo goethite? ʻO Goethite, ʻōlelo ʻia ʻo ger-thahyt, he mineral lawe hao i loaʻa nui i nā ʻāina a me nā sediment Australia. He koʻikoʻi ko kēia mineral i ka hoʻokumu ʻana i ka mōʻaukala honua, ka moʻomeheu ʻōiwi, a me ka hoʻokele waiwai o Australia.

Hoʻokumu ʻia ʻo Goethite i ka wā e hoʻoneʻe ʻia ai nā minerala waiwai hao, a ʻo ia ka mea nui o ka ʻōpala. ʻO ka mōʻaukala honua kūʻokoʻa o Australia, ma kahi o 2.6 biliona makahiki i hala aku nei, i ka wā i nele ai ka lewa o ka Honua i ka oxygen, alakaʻi i ka ua o nā hui hao hao (BIF). Ma luna o nā miliona makahiki, ua hoʻololi ʻia kēia mau BIF, a ua hoʻololi ʻo goethite i nā minerala gangue i kēia mau ʻano pōhaku.

Ua wehewehe ʻo Kauka Erick Ramanaidou, he loea i ka hao a me ka nickel lateritic, e hiki ke huli ʻia nā waihona goethite nui o Australia i kēia hana kahiko. Hoʻopili nui ʻia ʻo Goethite me nā waihona hao hao nui o ka Hamersley Basin ma Western Australia, akā loaʻa nō hoʻi ia ma nā wahi hao hao ʻē aʻe e like me ka Pilbara, Yilgarn, a me ka Middleback Ranges.

ʻAʻole koʻikoʻi wale ka goethite ma ke ʻano o ka geology, akā paʻa pū kekahi i ka waiwai moʻomeheu a me ka waiwai. Ua hoʻohana nā hui ʻōiwi ma Australia i ka goethite ma ke ʻano o ka puaʻa oker melemele no nā kaukani makahiki no nā kiʻi kiʻi ana a me ke kiʻi kino. I kēia mau lā, hoʻohana mau ʻia ka goethite e nā moʻomeheu like ʻole a puni ka honua i nā kiʻi, nā mea hoʻonaninani, nā kala meaʻai, a me nā mea hou aku.

Eia kekahi, he kuleana koʻikoʻi ka goethite i ka hoʻokele waiwai o Australia ma ke ʻano he mineral nui i ka hao hao, i hoʻohana ʻia e hana i ke kila. ʻO Australia ka mea hoʻopuka hao hao nui loa ma ka honua, a ua hāʻawi nui ka ʻoihana i ka loaʻa kālā o ka ʻāina. I ka makahiki 2022, ua hoʻokumu ʻo Australia i kahi $ 120 biliona mai ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka hao hao, a ua hoʻohana ka ʻoihana i kahi helu nui o nā kānaka.

Ke hoʻomau nei ka koi ʻana i ka hao hao, pono e ʻike a hoʻomaopopo i nā waihona hao hao e hōʻoiaʻiʻo ai i ka hoʻomau ʻana o nā mea hao hao ma Australia. Eia kekahi, me ka manaʻo nui i ka hōʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana, ke ʻimi nei ʻo Australia i nā kaʻina hana hana kila haʻahaʻa e hoʻēmi i ka hopena o ke kaiapuni o ka hana ʻana i ka hao.

I ka hopena, ʻaʻole ʻo ka goethite he mineral wale nō e kala i nā ʻāina ʻāina o Australia akā he ʻāpana koʻikoʻi o kāna moʻolelo honua, ka moʻomeheu ʻōiwi, a me ka hoʻokele waiwai. ʻO kona hoʻokumu ʻana a me kona noho ʻana i loko o nā waihona hao hao nui i hoʻohālike i ka ʻāina a ua kōkua nui i ka holomua waiwai o Australia.