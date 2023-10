Hoʻokomo nā Cosmonauts Lūkini i nā lako lako ma ka Spacewalk ma International Space Station

Ua hoʻopau maikaʻi ʻo Russian cosmonauts ʻo Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolai Chub i kahi kaʻaahi ma ka International Space Station, e hoʻokomo ana i nā lako pono ma ka Poisk Mini Research Module. ʻO ka hele wāwae, i lōʻihi iki ma luna o 7 mau hola, ʻike i nā cosmonauts e hoʻololi i ka module Nauka, kahi i hoʻokomo ai lākou i nā ʻōnaehana nano-satellite a me nā ʻōnaehana kamaʻilio.

I ka wā kaʻaahi, ua loaʻa ʻo Kononenko lāua ʻo Chub i kahi lohi liʻiliʻi i ka hoʻokomo piha ʻana i ka ʻōnaehana satellite, e hoʻolōʻihi i ka lōʻihi o kā lākou hana. Eia naʻe, ua hoʻokō pono lākou i ka hoʻokomo ʻana i nā lako kamaʻilio i loko o ka module. E hoʻokō ʻia ka hoʻokomo ʻana o ka ʻōnaehana nano-satellite i kahi kaʻaahi e hiki mai ana.

Ua hōʻailona kēia mikiona i ke ono o ka holo kaʻaahi no Oleg Kononenko, he cosmonaut kahiko me ka ʻike ākea ākea. ʻO Nikolai Chub ka hele wāwae mua loa, e hōʻike ana i nā mākau a me ka hoʻololi ʻana o nā cosmonauts i ko lākou hana pū ʻana i nā kūlana paʻakikī o waho.

Ke nānā nei i mua, ua hoʻonohonoho ʻia nā mea hoʻokele NASA ʻo Loral O'Hara lāua ʻo Jasmin Moghbeli e hana i kahi kaʻaahi ma ka lā 30 ʻOkakopa.

ʻO kēia hoʻoikaika like ʻana ma waena o nā astronauts Lūkini a me NASA e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hui ʻana o ka honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻike a me nā kumuwaiwai, hiki i nā lāhui ke hoʻokō i nā koʻikoʻi koʻikoʻi i ka noiʻi ʻepekema a hoʻonui hou i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

