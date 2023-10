Hoʻolaha nā Cosmonauts Lūkini i ka Satellite Haumāna ma ka Spacewalk e aʻo ai i nā Sails Solar

Ua hoʻokumu maikaʻi ʻo Russian cosmonauts ʻo Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolay Chub i ka ukali haumāna "Parus-MGTU" i ka wā e alakaʻi ana i kahi kaʻaahi. Ma ke ʻano he hoʻokolohua, manaʻo ka satellite e noiʻi i ka neʻe o nā peʻa lā. ʻO ka mea hoʻokuʻu, i hoʻomohala ʻia e nā haumāna o ke Kulanui ʻOihana Mokuʻāina ʻo Bauman Moscow, e hōʻoiaʻiʻo i kahi alahele laina no ka nanosatellite, e hāʻawi ana i kahi koi koʻikoʻi no ka hoʻoili ʻana i ka satellite e hiki mai ana.

ʻO ka pahuhopu nui o Kononenko lāua ʻo Chub ka hele wāwae ʻana, ʻo ia ka wehe ʻana i ka loop radiator lua o ka module “Nauka” mai ka loop module nui. Pono kēia hana ma muli o kahi leaka i hana ʻia ma ʻOkakopa 9. Ua nānā a paʻi nā cosmonauts i ka wahi i hoʻopaʻa ʻole ʻia, e hiki ai i nā loea ma ka Honua ke nānā a hoʻoholo i ke kumu o ka haki.

Ma hope o ka hoʻolaha ʻana o ka satellite, e nānā nā cosmonauts i ka neʻe ʻana o ka peʻa o ka lā, me ka manaʻo ʻo ka hoʻololi ʻana i ka lōʻihi o ka peʻa i hōʻike ʻia i nā mea i hoʻopaʻa ʻia e ka lā e hoʻomaʻamaʻa i ka pahu a me nā hoʻololi orbital.

Ma waho aʻe o ka hoʻokuʻu ʻana i ka satellite, ua hana ʻo Kononenko lāua ʻo Chub i kahi hoʻokolohua radar i kapa ʻia ʻo "Napor-MiniRSA" ma ka module "Nauka". ʻO ka manaʻo o ka hoʻokolohua e nānā i ka ʻili o ka Honua no ke kaiapuni, pilikia, a me ka hoʻokele waiwai kūlohelohe. Ke alakaʻi ʻia nei ka hoʻokolokolo e ka Rocket and Space Corporation "Energia."

I ko lākou hele wāwae ʻana, inā hāʻawi ʻia ka manawa hou, e hoʻololi ʻo Kononenko lāua ʻo Chub i nā papa hoʻopaʻa e hoʻopaʻa i nā kaula i ko lākou kūlana i hoʻopaʻa ʻia ma ka module lawelawe "Zvezda". Mālama kēia hana koʻikoʻi i ka hana kūpono a me ka palekana o ka module.

Ua hoʻomaka ka spacewalk ma 20:49 Moscow manawa (17:49 UTC, 23:19 IST), me ka wehe ʻana o ka Small Research Module "Poisk" hatch. E hoʻopau nā cosmonauts i 6 mau hola a me 52 mau minuke ma waho o ka International Space Station. Ua hōʻailona kēia mikiona kūikawā i kā lākou huakaʻi mokulele mua mai ka hōʻea ʻana i ka ISS ma Kepakemapa 15, 2023, e lilo ana ia i ke ono o ka spacewalk Lūkini o ka makahiki. ʻOiai ʻo Chub e ʻimi nei ma waho o ka ISS no ka manawa mua no ka hana, ʻo ia ke ono o ka holo kaʻaahi o Kononenko.

