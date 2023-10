Nā Horizons Hou: Hoʻokō nā Cosmonauts ʻo Rūsia i ka Spacewalk poʻomanaʻo e lanakila ai i nā pilikia

ʻElua mau kosmonaut Rūsia, ʻo Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolai Chub, i hana i kahi kaʻaahi kamahaʻo ma ʻOkakopa 25, ʻoi aku ka lōʻihi o ʻehiku mau hola, e lanakila ai i nā pilikia like ʻole ma waho o ka International Space Station (ISS). ʻO kā lākou misionari i komo i nā hana koʻikoʻi he nui, me ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻōnaehana kamaʻilio radar synthetic a me ka waiho ʻana o kahi nanosatellite e loiloi i ka ʻenehana sail solar. Eia hou, ua nānā nā cosmonauts i ka radiator backup waho ma ka module Laboratory Multipurpose Nauka, kahi i loaʻa i kahi pilikia leak coolant.

I ka wā o ka spacewalk, ua hoʻokomo pono nā cosmonauts i ka ʻōnaehana kamaʻilio radar, koe wale no kahi pilikia liʻiliʻi me kekahi o nā panela, e hoʻoholo ʻia ma hope. Eia kekahi, ʻaʻole i wehe piha ka peʻa lā o ka nanosatellite, e like me ka ʻike ʻia e nā kāmera i kona haʻalele ʻana mai ke kahua.

Ua hoʻokō ʻia ka nānā ʻana o ka radiator backup i ka wā i hoʻokuʻu ʻole ʻia ai kahi huʻi wai hoʻomaha i ka wā e nānā ana i ka wahi leak. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻaʻole i pili ka mea hoʻoheheʻe i hoʻokuʻu ʻia me nā lole o ka cosmonauts.

No ka hoʻomaʻemaʻe ʻana o ke kahua lewa, ua nānā pono ʻo Kononenko lāua ʻo Chub i kā lākou mau lole ākea Orlan a me nā mea paahana no nā meheu hoʻoluʻu ma mua o ke komo hou ʻana i ke kahua. Hoʻopau pū lākou i kā lākou mau mea ma hope o ka repressurization, e hōʻemi ana i ka hoʻokomo ʻana o nā mea haumia. E hoʻopau koke ʻia nā koena o nā mea haumia i loko o ke kahua kikowaena me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano kānana hou.

Ua hōʻailona kēia moʻolelo spacewalk i ka misionari 268th i hoʻolaʻa ʻia no ka hui ʻana, mālama, a hoʻonui i ka International Space Station. ʻOiai ua hoʻopau ʻo Kononenko i ʻeono mau huakaʻi hele wāwae, ʻo ia ka huakaʻi mua a Chub i ka ākea o ka lewa.

Ua ʻike mua ʻo Roscosmos i ka leak i ka radiator backup o ka module Nauka. ʻO ka mea nui, ke hoʻomau nei ka radiator mua ma ka module i ka hana pololei, e kākoʻo ana i nā kaʻina hana hoʻomaha i loko o ka module me ka ʻole o ka hopena maikaʻi ʻole i ka poʻe hana a i ʻole nā ​​​​hana o ke kikowaena.

I ka makemake o ka palekana, ua hoʻoholo ʻo NASA e hoʻopanee i ʻelua mau mokulele mokulele i kēia mahina. ʻAʻole i hoʻolaha ʻia nā lā i hoʻopaʻa hou ʻia no ka huakaʻi mokulele e pili ana i ka astronaut NASA Loral O'Hara a me ESA astronaut Andreas Mogensen, a me ka spacewalk e hōʻike ana i nā astronauts NASA Loral O'Hara a me Jasmin Moghbeli.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā hana a nā cosmonauts Lūkini i hoʻokō i ko lākou hele wāwae?

A: Ua hoʻokomo nā cosmonauts i kahi ʻōnaehana kamaʻilio radar synthetic, ua kau i kahi nanosatellite, a nānā i ka radiator backup waho ma ka module Nauka.

Nīnau: Ua wehe piha ʻia ka peʻa lā o ka nanosatellite?

A: ʻAʻole, ʻike nā kāmela ʻaʻole i wehe piha ka peʻa o ka lā i kona haʻalele ʻana mai ke kahua.

Nīnau: Aia kekahi pilikia me ka ʻōnaehana radar i ka wā o ka hele wāwae?

A: ʻAʻole hiki ke hoʻopili piha ʻia kekahi o nā panela o ka ʻōnaehana radar, akā e hana ʻia ka hoʻoponopono kūpono i ka manawa kūpono.

Nīnau: He aha ka mea i hana i ka wā o ka nānā ʻana i ka radiator backup?

A: Ua hoʻokuʻu ʻia kahi ʻōhū hoʻoheheʻe i manaʻo ʻole ʻia ma ka wahi leakage, ʻoiai ʻaʻole ia i pili me nā lole o ka cosmonauts.

Nīnau: Pehea i hōʻoia ai ka poʻe cosmonauts i ka maʻemaʻe o ke kahua mokulele ma hope o ka hele wāwae?

A: Ma mua o ke komo hou ʻana i ke kahua, ua nānā nā cosmonauts i kā lākou mau lole lewa a me nā mea hana no nā meheu hoʻoluʻu a holoi iā lākou inā pono. Hoʻopau pū lākou i kā lākou mau mea hana a hana i nā kaʻina kānana hou e hoʻopau i nā mea haumia i koe.

Nīnau: ʻEhia ka nui o nā mākaʻikaʻi i hoʻopau ʻia e ka cosmonaut Oleg Kononenko a me ka cosmonaut Nikolai Chub?

A: Ua hoʻopau ʻo Kononenko i ʻeono mau huakaʻi hele wāwae, ʻoiai ʻo ia ka huakaʻi kaʻaahi mua a Chub.