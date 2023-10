Hōʻike ʻo Roosters i nā hiki ke hoʻomaopopo iā ia iho, ʻike hou ʻia

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e kahi hui o nā neuroscientists a me nā psychologists mai ke Kulanui o Bonn a me ke Kulanui o Bochum ma Kelemānia ua hāʻawi i nā hōʻike kūpono e hōʻike ana i nā moa i loaʻa nā mana hoʻomaopopo iā lākou iho. Ua noʻonoʻo nā mea noiʻi i nā hoʻokolohua hou e pili ana i nā aniani e hoʻoholo ai inā hiki i nā moa ke hoʻokaʻawale i ko lākou kiʻi ponoʻī mai ko ka moa ʻē aʻe.

Ua ʻike ʻia e ka noiʻi mua he helu wae o nā ʻano holoholona i hiki ke ʻike iā ia iho, e like me nā magpies, kekahi mau ʻoki, ʻelepani, a me nā iʻa. ʻO kēia mau haʻawina e pili ana i ka nānā ʻana i ka pane ʻana o ka holoholona i kahi hōʻailona ma kona helehelena a i ʻole ke kino ke ʻike ʻia kona nānā ʻana i ke aniani. Eia naʻe, no ka nui o nā holoholona ʻaʻole i loaʻa nā lālā a i ʻole nā ​​​​mea hoʻohui kūpono no ia mau hoʻokolohua, pono nā mea noiʻi e hoʻomohala i nā ʻano hana ʻē aʻe.

Ua koho ʻia nā moa ma ke kumuhana o kēia haʻawina ma muli o ko lākou ʻano hana. Ua ʻike ʻia ke kani pinepine ʻana o nā moa i ka wā e kū ai me nā mea ʻaihue, ʻoiai e noho mālie ana i nā wahi i hoʻopilikia ʻole ʻia. Ua hoʻohana ka hui noiʻi i kēia ʻano e hana i kā lākou mau hoʻokolohua ʻike ponoʻī.

I ka wā o nā hoʻokolohua, ua hoʻokomo ʻia kahi moa hoʻokahi i loko o kahi i hoʻopaʻa ʻia i puʻunaue ʻia e kahi uea. Ma kēlā ʻaoʻao o ka ʻupena, ua hoʻokomo ʻia kekahi moa i kekahi mau hoʻāʻo ʻana, ʻoiai ua waiho ka hakahaka ma nā wahi ʻē aʻe. Hoʻohui ʻia, ua hoʻopili ʻia ke aniani i ka mesh i kekahi mau hoʻāʻo, ke keʻakeʻa nei i ka ʻike o ka moa ma hope. No ka hoʻolauna ʻana i kahi hoʻoweliweli, ua hoʻolālā nā mea noiʻi i ka silhouette o kahi hawk ma ke kaupaku i kekahi mau hoʻāʻo.

I ka nānā ʻana i nā ʻano a me nā leo o nā moa, ua ʻike ka hui noiʻi ʻo ka hiki ʻana o kekahi moa ʻē aʻe ma ka ʻaoʻao ʻaoʻao o ka uʻa, ua hoʻonui nui i ka hiki ke kani. ʻO ka mea hoihoi, ua hiki mai kēia pane me ka nānā ʻole i ka ʻike ʻana o ka moa i kona noʻonoʻo ponoʻī ma ke aniani a ʻaʻole paha. Hōʻike kēia ʻike i ka hoʻomaopopo ʻana o nā moa ʻaʻole ke kiʻi aniani ko ka moa ʻē aʻe, e hōʻike ana i ke ʻano o ka ʻike ponoʻī. Eia kekahi, hōʻike ka haʻawina e hilinaʻi nā moa i nā hōʻailona ʻike ma mua o nā hōʻailona auditory a i ʻole olfactory e hoʻoholo ai i ka ʻoiaʻiʻo o ko lākou puni.

Hāʻawi kēia haʻawina i ko mākou ʻike i nā mana cognitive o nā moa a hoʻonui i ka repertoire ʻike ʻia o ka ʻike pilikino i ke aupuni holoholona. Hiki i nā noiʻi hou aʻe ma kēia wahi ke hoʻomālamalama i ka ulu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i ka ʻike pilikino ma waena o nā ʻano like ʻole.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka ʻike ʻana iā ia iho?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana iā ia iho e pili ana i ka hiki i ke kanaka ke ʻike a hoʻomaopopo i ke ʻano o ka noʻonoʻo a i ʻole ke kiʻi i loko o ke aniani e hōʻike ana iā ia iho ma mua o kekahi lālā o ia ʻano like.

ʻO wai nā holoholona i hōʻike i ka ʻike iā lākou iho?

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi mua ʻana i kekahi mau holoholona me ka hiki ke hoʻomaopopo iā ia iho, ʻo ia ka magpies, kekahi mau ʻoki, ʻelepani, a me nā iʻa.

No ke aha i koho ʻia ai nā moa no kēia haʻawina?

Ua koho ʻia nā moa i mau kumuhana o kēia noiʻi ʻana ma muli o ko lākou makemake e hōʻike i nā leo ʻokoʻa (ke kani ʻana) i ka wā e hālāwai ai me nā mea hoʻoweliweli a i ʻole nā ​​moa ʻē aʻe.

Pehea i hana ʻia ai nā hoʻokolohua?

ʻO nā hoʻokolohua ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i ka moa i loko o kahi pā i ʻoki ʻia me kahi uea. Ma kēlā ʻaoʻao o ka ʻiʻo, ua kau ʻia kekahi moa a waiho ʻole ʻia. I kekahi mau hoʻāʻo ʻana, ua keakea ke aniani i ka ʻike o ka moa. I kekahi mau hihia, ua kuhi ʻia kahi silhouette hawk ma ke kaupaku e hoʻolauna i kahi hoʻoweliweli.

He aha nā ʻike nui o ka haʻawina?

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻoi aku ka nui o ke kani ʻana o nā moa ke ʻike lākou i ke kū ʻana o kekahi moa ʻē aʻe ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe o ka uʻa, me ka nānā ʻole inā hiki iā lākou ke ʻike i ko lākou noʻonoʻo ponoʻī i ke aniani. Hōʻike kēia i ka loaʻa ʻana o ka moa i kahi ʻano o ka ʻike ponoʻī a hilinaʻi nui i nā ʻike ʻike no ka hoʻoholo ʻana i ka ʻoiaʻiʻo o ko lākou kaiapuni.