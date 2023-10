Ka ʻimi ʻana i nā kahawai Stellar: ʻO ke kuleana o ka NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope

Ua mahalo nui ʻia ka poʻe Astronomers i nā kahawai hōkū, nā pūʻulu maule o nā hōkū e hoʻopuni ana i nā aniani. Hāʻawi kēia mau kahawai i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o nā galaxies. No ka ʻike ʻana a me ke aʻo ʻana i kēia mau kahawai hōkū, hoʻohana nā astronomers i nā ʻano hana like ʻole, ʻo kekahi o ia mau mea e pili ana i ka hoʻohuli ʻana i ka mālamalama a me ka pōʻeleʻele i nā kiʻi, e like me nā kiʻi maikaʻi ʻole, akā kikoo e hōʻike i nā kahawai nāwaliwali.

Hoʻonui ʻia nā kiʻi kala o nā galaxies kokoke i ka pālākiō, e hōʻike ana i nā diski ʻike maʻalahi i hoʻopuni ʻia e nā halo o ke kinoea wela i kāpī ʻia me nā hōkū ʻākala. Hoʻopili kēia mau ʻāpana malu i kēlā me kēia galaxy a he mau hōʻailona koʻikoʻi o nā kahawai hōkū.

Eia naʻe, loaʻa nā palena o ka nānā ʻana i kēia manawa. ʻO ka Nancy Grace Roman Space Telescope e hiki mai ana, i hoʻomohala ʻia e NASA, e manaʻo ʻia e hoʻololi i ko mākou ʻike i nā kahawai stellar. Na ke telescope e hoʻoholo i nā hōkū pākahi, e hiki ai ke ʻike hohonu i nā heluna hōkū o kēlā me kēia kahawai.

E ʻae pū ka Nancy Grace Roman Space Telescope i ka poʻe astronomers e aʻo i nā kahawai hōkū ma nā ʻano galaxies ʻoi aku ka nui. Ma ka nānā ʻana i nā kahawai o nā ʻano nui like ʻole ma nā galaxia like ʻole, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike i ka ʻokoʻa a me ke kumu o kēia mau hale.

He mea nui nā kahawai Stellar i ke aʻo ʻana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o nā galaxies. He koena ia o nā galaxies liʻiliʻi i weluwelu ʻia e nā ʻumekaumaha o nā galaxies nui aʻe. Ma ke kālailai ʻana i nā waiwai o nā kahawai hōkū, hiki i ka poʻe astronomers ke wehe i nā pilina paʻakikī ma waena o nā galaxies i ka mōʻaukala honua.

ʻO ka Nancy Grace Roman Space Telescope kahi holomua nui i ko mākou hiki ke aʻo i nā kahawai hōkū. ʻO kona hiki i ka hoʻoholo ʻana i nā hōkū pākahi a me ka nānā ʻana i kahi laʻana nui o nā galaxies e kōkua i ko mākou ʻike ʻana i kēia mau hiʻohiʻona hoihoi a hoʻomālamalama i nā mea pohihihi o ka evolution galactic.

