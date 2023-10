Paipai ʻo SpaceX no ka Laikini Hoʻomaka wikiwiki

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ke kau nei ʻo SpaceX i ke kaomi i ka Federal Aviation Administration (FAA) e wikiwiki i ke kaʻina hana o ka hoʻomaka ʻana i ka laikini. Ua mākaukau ʻo Starship rocket o ka hui no ka hoʻāʻo ʻelua o ka lele akā ke kali nei i ka ʻae hoʻoponopono hope loa. Manaʻo ʻo SpaceX e hoʻomaka i ka hapa mua o Nowemapa. I kēia manawa, hoʻolālā ʻo Virgin Galactic e lele i kāna huakaʻi ʻeono i loko o ʻeono mahina ma Nowemapa 2. Ke paʻakikī nei nā ʻoihana liʻiliʻi e hoʻokūkū me nā kumukūʻai haʻahaʻa o SpaceX no nā misionari Falcon 9. ʻO ke kūlana koʻikoʻi o SpaceX ma ka mākeke ua loaʻa i kahi hopena "hoʻomaha nui" i ka ʻoihana liʻiliʻi. Hāʻawi ʻo SpaceX i nā manawa hoʻolauna rideshare no nā liʻiliʻi liʻiliʻi ma lalo o $5,500 no ka kilokani, he kumukūʻai haʻahaʻa loa ma mua o ka mea i hāʻawi ʻia e nā kaʻa hoʻomaka liʻiliʻi. ʻEkolu mau hui US, ʻo SpaceX, Blue Origin, a me Virgin Galactic, ua noi aku i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka manawa aʻo ma mua o ka hoʻokō ʻia ʻana o nā lula palekana federal no nā mikiona lele kanaka kalepa. Hoʻopau ʻia ka moratorium 20 makahiki ma nā lula federal i ka lā 1 o Ianuali.

Ke hoʻoikaika nei ʻo SpaceX i kāna mau hana e kiʻi i ka laikini hoʻomaka wikiwiki mai ka Federal Aviation Administration (FAA). Ua hoʻopau ka hui i nā hoʻomākaukau kūpono no ka hoʻāʻo ʻana o ka lele lele ʻana o kāna Starship rocket akā ke kali nei no ka ʻae ʻana i ka hoʻoponopono hope. ʻO ka lā hoʻomaka mua loa i kēia manawa i ka hapa mua o Nowemapa. ʻO Virgin Galactic, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ke mākaukau nei no kāna misionari ʻeono i loko o ʻeono mahina, i hoʻonohonoho ʻia no Nowemapa 2.

Eia nō naʻe, ke kū nei nā ʻoihana liʻiliʻi liʻiliʻi i nā pilikia i ka hoʻokūkū me nā kumukūʻai haʻahaʻa o SpaceX no nā misionari Falcon 9. Ua ʻōlelo nā luna ʻoihana ʻo ke kūlana koʻikoʻi o SpaceX i ka mākeke he hopena koʻikoʻi i ka ʻoihana liʻiliʻi liʻiliʻi, he mea paʻakikī iā lākou ke hoʻokūkū ma ke kumukūʻai. Hāʻawi ʻo SpaceX i nā manawa hoʻolauna rideshare no nā satelite liʻiliʻi ma lalo o $5,500 no ka kilo. ʻOiai ua piʻi aʻe kēia mau kumukūʻai mai ka $5,000 mua no ka kilokani, ke noho mau nei lākou ma lalo o ka mea i hāʻawi ʻia e nā kaʻa liʻiliʻi liʻiliʻi.

Eia kekahi, ʻekolu mau hui US, ʻo SpaceX, Blue Origin, a me Virgin Galactic, i hui pū ʻia e noi i ka hoʻonui ʻia o ka manawa aʻo ma mua o ka hoʻokō ʻia ʻana o nā lula palekana federal no nā mikiona lele kanaka kalepa. ʻO ka moratorium 20-makahiki i kēia manawa e pili ana i nā lula federal e hoʻopau ʻia ma Ianuali 1. Manaʻo nā hui ʻaʻole i oʻo ka ʻoihana e hoʻokō i nā lula palekana hou, a ke hana nei lākou me ka FAA a me nā keʻena aupuni ʻē aʻe e hoʻokumu i kahi palekana hou. hoʻolālā no ka halihali lewa.

Sources:

- Puna 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica - https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

- Puna 2: Nūhou Space - https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

- Puna 3: Ars - https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/