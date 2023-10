Hōʻike ʻia ka hoʻokumu ʻana o ka mahina: nā ʻike hou mai nā kristal Lunar

Ua loaʻa i ka poʻe ʻepekema ka ʻike hohonu o ka hoʻokumu ʻana o ka mahina a me kona mau makahiki ma o ka nānā ʻana i nā kristal i loaʻa i nā ʻano pōhaku i hōʻiliʻili ʻia i ka misionari Apollo 17 i ka makahiki 1972. Ma mua, ua manaʻo ʻia ua hana ʻia ka mahina ma kahi o 4.4 biliona makahiki i hala. Eia nō naʻe, ma muli o ka nānā ʻana o nā kristal zircon, ʻōlelo ʻia nā mea noiʻi e pili ana ka mahina ma kahi o 40 miliona mau makahiki ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia, e pili ana i 4.46 biliona makahiki.

ʻO ke kuhiakau alakaʻi no ka hoʻokumu ʻana o ka mahina ʻo ia ka hopena o kahi mea nui o Mars i kapa ʻia ʻo Theia e hui pū ana me ka Honua mua, nāna i hoʻokuʻu i ka pōhaku i hoʻoheheʻe ʻia i ka lewa. Ua hui pū ʻia kēia ʻōpala a lilo i mahina. ʻOiai ua ʻae nui ʻia ke kuhiakau, ua paʻakikī ke hoʻoholo i ka manawa kūpono o ka hoʻokumu ʻana o ka mahina.

ʻO nā kristal zircon i loaʻa i loko o ka ʻāpana pōhaku i hōʻiliʻili ʻia e Harrison Schmitt he mea koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ka makahiki o ka mahina. Ke hoʻohana nei i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo atom probe tomography, ua hiki i nā ʻepekema ke hōʻoia i ka makahiki o nā kristal, i hana ʻia ma hope o ka hopena nui. ʻO ka loaʻa ʻana o nā kristal zircon, i ʻike ʻia he lōʻihi loa, ma ka Honua, Mars, a me nā laʻana mahina e hōʻike ana i ko lākou koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala mua o nā kino lani.

ʻO ka noiʻi i mālama ʻia e kahi hui ʻepekema, alakaʻi ʻia e ka cosmochemist Philipp Heck, ua hoʻomālamalama i kekahi ʻano o ka hopena o ka mahina ma ka Honua. He hopena koʻikoʻi ko ka hui ʻana i hoʻokumu i ka mahina ma ka Honua, e hoʻololi ana i kona māmā holo. Eia kekahi, ua hoʻokō koʻikoʻi nā mana umekaumaha o ka mahina i ka hoʻopaʻa ʻana i ka hiʻi axial o ka Honua a me ka hoʻolohi ʻana i kona wikiwiki kaʻapuni. He hopena koʻikoʻi kēia mau mea i ke ea o ka Honua a me kona hiki ke mālama i ke ola.

ʻAʻole hāʻawi wale ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o ka mahina a me ka mōʻaukala o ka Honua akā hōʻike pū i ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana i nā mea i hōʻiliʻili ʻia mai nā mikiona lewa i hana ʻia i mau makahiki i hala. Ua ʻae ʻia nā ʻenehana analytical kiʻekiʻe, e like me ka atom probe tomography, i nā ʻepekema e wehe i ka ʻike hou mai nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia i ka wā o nā misionari Apollo. ʻO ka hoʻomau ʻia ʻana o ka noiʻi a me ka ʻimi ʻana i ka mahina ʻaʻole ia e hoʻonui i ko mākou ʻike no ko mākou hoa noho lani akā e hoʻokala i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka lewa hohonu e hiki mai ana.

NPP

1. Ehia makahiki o ka mahina?

Ma muli o ka nānā ʻana i nā kristal zircon, ua ʻōlelo ka poʻe ʻepekema ua hana ʻia ka mahina ma kahi o 4.46 biliona makahiki i hala aku nei, ʻo ia hoʻi he 40 miliona mau makahiki i ʻoi aku ma mua o ka mea i manaʻo ʻia.

2. Pehea i hanaia ai ka mahina?

ʻO ke kuhiakau alakaʻi no ka hoʻokumu ʻana o ka mahina ʻo ia ka hopena o kahi mea nui o Mars i kapa ʻia ʻo Theia e hui pū ana me ka Honua mua, nāna i hoʻokuʻu i ka pōhaku i hoʻoheheʻe ʻia i ka lewa. Ua hui pū ʻia kēia ʻōpala a lilo i mahina.

3. He aha ka hana a ka mahina e hoʻopaʻa ai i ka Honua?

He hopena koʻikoʻi ko ka hui ʻana i hoʻokumu i ka mahina ma ka Honua, e hoʻololi ana i kona māmā holo. He kuleana koʻikoʻi ko ka umekaumaha o ka mahina i ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻili axial o ka Honua a me ka hoʻolohi ʻana i kona māmā holo kaʻapuni, i loaʻa ka hopena nui i ke aniau o ka Honua a me kona hiki ke mālama i ke ola.

4. Pehea i hoʻoholo ʻia ai ka makahiki a me ka hoʻokumu ʻana o ka mahina?

Ua hoʻoholo ʻia ka makahiki o ka mahina ma ka nānā ʻana i nā kristal zircon i loaʻa i loko o nā laʻana pōhaku i hōʻiliʻili ʻia i ka misionari ʻo Apollo 17. Ua hōʻoia ka ʻenehana holomua e like me ka atom probe tomography i ka makahiki o nā kristal, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana o ka mahina.