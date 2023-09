Hoʻolaʻa hou i nā ʻaʻa koʻa me ke kōkua robotic

He hoʻoweliweli koʻikoʻi ka hoʻololi ʻana i ka ʻākoʻakoʻa ma ka honua holoʻokoʻa, me ka piʻi ʻana o ka mahana a me ka acidification e hoʻoheheʻe ʻia ai ke koʻa a me ka make. Ua hilinaʻi nā hana hoʻihoʻi ʻākoʻakoʻa kuʻuna i nā ʻano lohi a me ke kumu kūʻai, e like me ke kanu ʻana i nā ʻāpana koʻa ma luna o nā ʻāʻu i pohō. Eia nō naʻe, ke hoʻāʻo nei ʻo Taryn Foster ka mea ola kai moana mai nā mokupuni ʻo Abrolhos ma Western Australia i kahi ala hou e hoʻolalelale ai i ke kai.

Ua hoʻomohala ʻo Ms. Foster i kahi ʻōnaehana e pili ana i ke kālai ʻana i nā ʻāpana ʻākoʻakoʻa i loko o nā pahu liʻiliʻi a kau ʻia ma luna o kahi kumu i hoʻoheheʻe ʻia i hana ʻia me ke ʻano ʻano pōhaku limestone. Hoʻopau kēia ʻano hana i nā makahiki o ka ulu ʻana o ka calcification a hiki ke ulu wikiwiki ke koʻa. I kēia manawa, ʻoi aku ka maikaʻi o nā hopena, me nā ʻano ʻokoʻa like ʻole e ulu ana i kēia wahi noho hou.

No ka hoʻokē ʻai ʻana i ke kaʻina hana, ua hui pū ʻo Ms. Foster me ka ʻoihana polokalamu ʻenekinia ma Kapalakiko ʻo Autodesk. Ua hoʻomaʻamaʻa nā mea noiʻi mai Autodesk i kahi ʻōnaehana naʻauao hana e hoʻomalu i nā robots collaborative, a i ʻole cobots, e hana pū ana me nā kānaka. Hiki i kēia mau lima robotic ke kālai a hoʻopaʻa i nā ʻāpana koʻa ma luna o nā pahu hua a waiho i loko o ke kumu. Maikaʻi nā robots i ka lawelawe ʻana i nā ʻano like ʻole o nā ʻano koʻa a me ka ʻike i ke ʻano o ka mālama ʻana iā lākou.

Eia nō naʻe, aia nā pilikia i ka neʻe ʻana i kēia ʻenehana mai ka lab a i loko o ke ao maoli. Pono e hoʻohana maʻalahi i ka pulu, ola koʻa, a pono e hoʻoponopono i ka hopena ʻino o ka wai paʻakai ma luna o ka uila. Eia kekahi, ʻo ke kumukūʻai kiʻekiʻe o ia ʻenehana he mea noʻonoʻo. No ke kōkua kālā ʻana i ka papahana, hoʻolālā ka hui hoʻomaka ʻo Ms. Foster, ʻo Coralmaker, e hoʻopuka i nā hōʻaiʻē biodiversity e hana like ana me nā hōʻaiʻē kalapona, me ka ʻoihana mākaʻikaʻi he mea kūʻai aku.

ʻO nā hana ʻē aʻe no ka hoʻihoʻi ʻana i nā ʻāʻu koʻa, ʻo ia ka kanu ʻana i ke koʻa, kahi e ulu ai nā ʻōpala koʻa i loko o ke keʻena hana ma mua o ka lūlū ʻia ʻana ma luna o nā ʻāʻī ʻino. Ke ʻimi nei nō hoʻi nā ʻepekema ʻepekema i ka hoʻoulu ʻana o ka "super coral" a me ka noʻonoʻo ʻana i nā manaʻo radical, e like me nā ao geo-engineering e pale aku i ke koʻa mai ka wela nui. Eia hou, ke hoʻohana nei nā mea noiʻi i ke kani no ka loiloi i ke olakino o nā ʻāʻu a me ka huki ʻana i nā iʻa, me nā leo kani i lalo o ka wai e pāʻani ana i nā leo olakino e kōkua i ka hoʻopiha ʻana i ka ʻāʻī.

ʻOiai ʻaʻohe mea e hoʻoponopono ai i ka pilikia paʻakikī o ka hoʻihoʻi ʻana i ka ʻākoʻa, hāʻawi kēia mau ala hou i ka manaʻolana no ke ola ʻana a me ke ola hou ʻana o kēia mau kaiaola koʻikoʻi.

