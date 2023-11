ʻŌlelo Hou: ʻO ka mea hoʻomaʻamaʻa like ʻole o ka Sunflower-like Plastic Tracker Mirrors Nature's Wisdom

He ala hoihoi ko Nature no ka hoʻoulu ʻana i nā mea hou, a ʻo ka laʻana hou loa o ia mea ke ʻike ʻia ma ka hoʻomohala ʻana i kahi pua sunflower e like me ka neʻe kūlohelohe o ka pua i kona hahai ʻana i ka lā ma ka lewa. Hana ʻia me ka microcontroller Arduino, hōʻike nani kēia mea like me ka sunflower i ke ʻano o ka uila uila maʻalahi e hoʻokomo i ka nani o ke ʻano.

ʻAʻole paʻakikī loa nā mea uila ma hope o kēia hana nani. ʻO kahi mea ʻike māmā, i ʻike ʻia he pale pale-māmā, e hana like me kahi kaʻa servo e hoʻohuli ponoʻī i ka sunflower e like me ke kuhikuhi o ka lā. Ma ka hoʻohana ʻana i ʻelua mau mea ʻike kukui, hiki i ka hāmeʻa ke ʻike i ka ʻaoʻao i ʻike ʻia i ka mālamalama, e hāʻawi ana i kahi heluhelu analog a me ka hōʻoia ʻana i ka nānā pono ʻana o ka lā.

ʻO ka mea mahalo, ʻaʻole ʻo Arduino wale nō ke ala e hoʻokō ai i kēia hopena. Hiki i ka 555 timer integrated circuit i hui pū ʻia me kahi kaʻa servo a me kekahi mau mea ʻokoʻa hiki ke nānā i nā mea ʻike kukui a hāʻawi i ka neʻe ʻana o ka rotational i makemake ʻia. Eia nō naʻe, ʻo ka versatility a me ka affordability o kahi Arduino e lilo ia i koho i makemake ʻia no ia mau papahana.

ʻOiai he mea maʻamau ka hoʻolālā ʻia ʻana o nā hāmeʻa nānā lā no ka hoʻonui ʻana i ka ikehu, ua haʻalele kēia ʻano pua ʻulaʻula nani mai kēlā pahuhopu. Akā, hana ia ma ke ʻano he hōʻike i nā loina weliweli i loaʻa i ke ʻano, e hāʻawi ana i kahi hui kūʻokoʻa o ka whimsy, ka hana, a me ka noʻonoʻo noʻeau. ʻO kona maʻalahi a me kona hoʻohiwahiwa e lilo ia i papahana kūpono no nā kula, e hoʻopio i nā noʻonoʻo ʻōpio me kahi hōʻike pili o ka naʻauao o ke ʻano.

NPP:

Nīnau: Pehea ka ʻike ʻana o ka pua ʻulaʻula i ka lā?

A: Ke hoʻohana nei ka pua lāʻau plastik i kahi mea ʻike māmā, i ʻike ʻia he pale pale-māmā, i hui pū ʻia me kahi kaʻa servo e hoʻohuli ʻokoʻa a hahai i ka neʻe ʻana o ka lā.

Nīnau: Hiki ke kūkulu ʻia ka pua lāʻau plastik me ka ʻole o Arduino?

A: ʻAe, hiki ke hoʻohana ʻia kahi ala ʻē aʻe e hoʻohana ana i ka 555 timer integrated circuit a me nā ʻāpana ʻē aʻe e hoʻokō ai i kahi hopena like, ʻoiai ʻo ka maʻalahi o ka Arduino a me ka hiki ke lilo ia i koho kaulana.

Nīnau: He aha ke kumu o kēia ʻulaʻula sunflower?

A: ʻAʻole like me nā mea hoʻohana maʻamau i ka nānā ʻana i ka lā e manaʻo ana e hoʻonui i ka hopu ʻana i ka ikehu, ʻo kēia ʻano pua lāʻau plastik ka mea ma ke ʻano he hōʻike kiʻi no ka nani o ke ʻano, e ʻoluʻolu i ko mākou manaʻo kahaha a me ka hana.