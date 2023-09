Hoʻihoʻi ka poʻe ʻepekema a hoʻololi i ka RNA mai Extinct Tasmanian Tiger no ka manawa mua

Ua hoʻokō ka poʻe geneticist i kahi koʻikoʻi nui ma o ka hoʻihoʻi ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka RNA (ribonucleic acid) mai kahi holoholona make, ʻo ka tiger Tasmanian. Ua hoʻokaʻawale ka hui noiʻi i ka RNA mai kahi hōʻailona thylacine he 130 mau makahiki, he holoholona i kapa ʻia ʻo Tasmanian tiger, ma ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Swedish History of Natural History. He mea koʻikoʻi kēia holomua no ka mea ʻoiai e lawe pinepine ʻia ka DNA mai nā mōʻalihaku, ʻo ka unuhi ʻana i ka RNA e hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ke kino.

Lawe ʻo RNA i ka ʻike genetic a he hana koʻikoʻi i ka synthesizing protein a me ka hoʻoponopono ʻana i ka metabolism cell. Ma ke kālailai ʻana i ka RNA, loaʻa i nā ʻepekema nā ʻike i ka biology a me ka hoʻoponopono metabolism o nā ʻano mea i pau. Ua ʻike ka hui i kahi thylacine-specific microRNA isoform ʻaʻole i hōʻoia ʻia me ka ʻole o ka hōʻike RNA.

Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻokaʻawale ʻana i ka RNA mai nā laʻana kahiko he mau pilikia koʻikoʻi. ʻAʻole like me DNA, ʻo ka RNA he kaula hoʻokahi a ʻoi aku ka paʻa o ka paʻa, hiki iā ia ke hoʻohaʻahaʻa wikiwiki. Pono nā mea noiʻi e hoʻololi i kā lākou ʻano unuhi e hana me ka laʻana kahiko. Ua hiki iā lākou ke unuhi i miliona mau ʻāpana RNA mai ka ʻiʻo a me nā ʻili ʻili o ka thylacine.

ʻO ka thylacine, he mea hoʻomake nui e like me ka ʻīlio hae, ua hoʻopau ʻia ma muli o nā hana kanaka. Ua ʻimi nā poʻe ʻEulopa iā lākou a kokoke i ka pau ʻana i ke kenekulia 18 no ka mea he mea weliweli lākou i nā holoholona. Ma ke kenekulia 20, ua ola wale ka thylacine ma Tasmania. Ua make ka mea hope loa i loko o kahi zoo Tasmania i ka makahiki 1936. ʻOiai ka hoʻāʻo ʻana e ʻimi i nā heluna kanaka huna, ua manaʻo ʻia ua pau ka ʻano.

Loaʻa nā hopena o ka noiʻi ma mua o ka noiʻi ʻepekema. Makemake kekahi poʻe ʻepekema i ka hoʻohana ʻana i ka ʻike genetic e hoʻāla hou i ka thylacine. ʻOiai ʻaʻole pili pono ka haʻawina RNA i kēia mau hoʻoikaika ʻana, hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ke ʻano genetic makeup o ke ʻano, ka hōʻike ʻano kikoʻī kikoʻī kikoʻī, a me nā maʻi maʻi viral.

ʻO ka unuhi ʻana a me ka hoʻololi ʻana o ka RNA mai kahi holoholona make i wehe i nā puka i kahi ʻike hohonu o ka biology o nā ʻano mea make a me ka hiki ke kūkulu hou i kā lākou genomes me ka pololei.

Sources:

- [Loaʻa i ka noiʻi ʻepekema, me ka ʻole o URL]

- [Loaʻa i ka noiʻi ʻepekema, me ka ʻole o URL]