Ka Leo o ka Moana: Ka Impact of Noise Pollution and Climate Change

Manaʻo pinepine ʻia ka honua ma lalo o ke kai he wahi mālie a mālie. Akā naʻe, ʻaʻole hiki ke ʻoi aku kēia manaʻo mai ka ʻoiaʻiʻo. ʻAʻole like me ka manaʻo nui, ua piha ka moana i ka leo, mai nā mele hoʻohiwahiwa o nā kohola humpback a hiki i nā pūnaewele kamaʻilio paʻakikī o nā ʻano iʻa like ʻole. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻoi aku ka wikiwiki o ka holo ʻana o ke kani i ka wai ma mua o ka lewa, e lilo ia i mea koʻikoʻi o ke ola kai.

He mea hoihoi ka noonoo ana i ka ulu ana o ko kakou ike i ke kai a me kona poe kanaka i ka manawa. I ka makahiki 1943, ua hoʻokumu ʻo Emile Gagnon i ka ʻenekini Farani a me Jacques Cousteau i ka Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), nāna i hoʻololi i ko mākou hiki ke ʻimi i ka hohonu o ke kai. Ua hana koʻikoʻi ʻo Cousteau, me kāna mau palapala kiʻiʻoniʻoni kīwī, i ka hoʻolaha ʻana a me ka hoʻomālamalama ʻana i nā mea kupanaha o ke ola moana, e like me kā David Attenborough i kēia lā.

Ma ka mōʻaukala holoʻokoʻa, ua ʻike hewa mākou i ka moana ma ke ʻano he ʻāina hāmau. ʻO ko mākou mau pepeiao, i hoʻopili ʻia i nā haʻalulu ea, e hakakā nei e ʻike i ke kani o lalo o ka wai. Ua manaʻo ʻo Cousteau ponoʻī ʻaʻohe kani i ka hohonu. Eia nō naʻe, ʻike mākou i kēia manawa ʻo ka moana kahi symphony o nā leo, me nā mea kai e hoʻohana ana i nā leo paʻakikī no ke kamaʻilio, hoʻokele a me ka hahai holoholona.

Akā e like me ka nui o nā pilikia kaiapuni, ua hoʻopau ka hana a ke kanaka i kēia kaulike paʻakikī. Ke piʻi mau nei ka hoʻohaumia ʻana o ka walaʻau mai nā kumu e like me nā ʻenekini o nā moku, nā hoʻonohonoho ʻana i ka makani turbine, a me nā hoʻomaʻamaʻa moana mai ka Industrial Revolution. ʻO ke kani mau ʻana o ka walaʻau o lalo o ka wai i koi ai i nā holoholona o ke kai, e like me nā koholā, e hoʻōho nui aʻe e lohe ʻia ma luna o ka cacophony.

ʻO ka mea pōʻino, ʻo kahi noiʻi hou mai ke Kulanui ʻo Utrecht e lawe mai i nā mea hou aʻe e pili ana i ka nūhou. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻo ka hoʻomehana ʻana o ka moana, i alakaʻi ʻia e ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ke hoʻonui nei i ka pilikia o ka leo leo ma lalo o ka wai. Hoʻonui ka wai mehana a ʻoi aku ka ʻakika i ka hoʻouna ʻana i ke kani ma o ka wai, e ʻoi aku ka walaʻau o ke kai. ʻO ka hoʻololi ʻana i ke aniau e alakaʻi i ka stratification ma ka ʻAkelanika ʻĀkau, e hana ana i kahi "kani kani" e hiki ai i ka walaʻau ke hele hou aku.

He mea koʻikoʻi a lōʻihi ka hopena o kēia ulu ʻana o ka leo leo ma lalo o ka wai. Ke hilinaʻi nei ke ola kai i ke kani no ke ola ʻana, mai ka ʻimi ʻana i nā hoa kāne a i ka ʻimi ʻana i ka meaʻai a me ka pale ʻana i nā mea ʻaihue. Hiki i nā soundscapes pilikia ke hoʻopau i kēia mau kaʻina hana koʻikoʻi, e alakaʻi ana i ka emi ʻana o ka heluna kanaka a me ka ʻole o ke kaiaola.

No ka pale ʻana i ke kaiapuni acoustic maikaʻi o ke kai, he mea koʻikoʻi ia e hōʻemi i nā kumu o ka walaʻau o lalo o ka wai a hoʻēmi i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Hiki i nā kānāwai koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻouna ʻana, nā hana kūkulu, a me nā hoʻomaʻamaʻa moana ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka hopena. Eia hou, he mea nui ka paipai ʻana i nā hana hoʻomau a me ka mālama ʻana i nā wahi noho kai i ka mālama ʻana i ke kani kūlohelohe o ko kākou moana.

No laila, i ka wā aʻe e noʻonoʻo ai ʻoe i ka nui o ka moana, e hoʻomanaʻo ʻoe aia ma lalo o kona ʻili mālie he honua ola me ka leo - he honua e pono ai mākou e hoʻoikaika e pale no ka pono o kona poʻe a pau.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Pehea i hoʻokumu ʻia ai ka mea hana hanu ma lalo o ka wai (SCUBA)?

A: Ua hoʻokumu ʻia ka SCUBA i ka makahiki 1943 e ka ʻenekini Farani ʻo Emile Gagnon a me ka lieutenant naval ʻo Jacques Cousteau.

Nīnau: Pehea ka hoʻololi ʻana o ko mākou ʻike ʻana i ke kani o ke kai i ka manawa?

A: I ka hoʻomaka ʻana, ua manaʻo ʻia ua hāmau ka moana. Eia naʻe, ʻike mākou i kēia manawa ua piha ka honua i lalo i nā ʻano leo like ʻole, mai nā mele o nā koholā a hiki i nā ʻano kamaʻilio o nā ʻano iʻa like ʻole.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka hoʻohaumia ʻana o ka leo ma lalo o ke kai i ke ola kai?

A: Hoʻopilikia ka walaʻau i ke kamaʻilio koʻikoʻi a me nā kaʻina hana hoʻokele no nā holoholona moana, e alakaʻi ana i ka emi ʻana o ka heluna kanaka a me nā ʻano like ʻole o ka kaiaola.

Nīnau: Pehea ka hoʻololi ʻana o ke aniau i ka hoʻohaumia ʻana o ka leo ma lalo o ka wai?

A: ʻO ka hoʻomehana ʻana o ka moana a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻakika, i alakaʻi ʻia e ka hoʻololi ʻana i ke aniau, e hoʻoikaika i ka hoʻouna ʻana i ke kani ma o ka wai, e hoʻonui ai i ka leo o lalo o ka wai a ʻoi aku ka haunaele.

Nīnau: He aha ka mea e hiki ke hana no ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻohaumia leo ma lalo o ka wai?

A: ʻO ka hoʻokō ʻana i nā hoʻoponopono koʻikoʻi ma luna o nā kumu i hana ʻia e ke kanaka no ka walaʻau ʻana i lalo o ka wai a me ka hana ʻana i nā hana e hoʻoponopono ai i ka hoʻololi ʻana i ke aniau e hiki ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o ka hoʻohaumia ʻana o ka walaʻau ma lalo o ke kai i ke ola kai.

Puna: Ke Kulanui ʻo Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/