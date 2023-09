Ka Hoʻoulu Mea kanu: He Kaʻina Hana Māmā me nā wā o ka hana hou

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature Plants ua hoʻopiʻi i ka manaʻo lōʻihi e ulu ana nā mea kanu me ka hoʻololi koke ʻana i ka hoʻomaka ʻana o ko lākou mōʻaukala, e like me nā holoholona. Hōʻike ka haʻawina e pili ana ka ulu ʻana o nā mea kanu i nā manawa lōʻihi o nā hoʻololi lohi i hoʻopaʻa ʻia e nā puʻupuʻu pōkole o nā mea hou nui, ʻoi aku ka pane ʻana i nā pilikia kaiapuni.

ʻO ka mea kākau alakaʻi, ʻo Professor Philip Donoghue mai ke Kulanui o Bristol, wehewehe ʻo nā mea kanu i kaʻana like i kahi kupuna maʻamau i puka mai i ke kai ma mua o hoʻokahi piliona makahiki i hala. Ua makemake ka poʻe noiʻi e hoʻāʻo inā hahai ka ulu ʻana o ka mea kanu i kahi kaʻina hana lohi a hoʻomau a i ʻole he wikiwiki o ka loli. ʻO ka mea kupanaha, ʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka ulu ʻana o nā mea kanu i hui pū ʻia o nā mea ʻelua, me nā wā lōʻihi o ka hoʻololi mālie i hoʻopau ʻia e nā pōkole pōkole o ka hana hou. Ua ʻae kēia mau mea hou i nā mea kanu e lanakila i nā pilikia o ka noho ʻana ma ka ʻāina maloʻo.

No ka hoʻāʻo ʻana i ko lākou manaʻo, ua kālailai nā ʻepekema i nā mea like a me nā ʻokoʻa o 248 pūʻulu o nā mea kanu, mai ka ʻōpala loko iʻa hoʻokahi a hiki i nā mea kanu ʻāina e like me ka mosses, ferns, pines, conifers, a me nā mea kanu pua. Ua nānā pū lākou i 160 mau pūʻulu mea kanu i ʻike ʻia mai ka moʻolelo mōʻalihaku.

Ua ʻike nā mea noiʻi ua loaʻa nā loli i ka hoʻolālā anatomical mea kanu me nā hanana kahi i pālua ʻia ai ka cellular genetic makeup. Eia kekahi, ua pili nā puʻupuʻu nui o ka mea kanu anatomical evolution me ka paʻakikī o ka noho ʻana a me ka hana hou ʻana i nā wahi maloʻo ma ke ʻano o ka neʻe ʻana o nā mea kanu mai ke kai a i ka ʻāina.

ʻAʻole hāʻawi wale ka haʻawina i nā ʻike hou i ke ʻano o ka ulu ʻana o nā mea kanu i nā piliona makahiki i hala iho nei, akā ke hōʻike pū nei hoʻi ʻo ke ʻano o ka episodic bursts of innovation he papa hana maʻamau no ke ola multicellular paʻakikī, ʻike ʻia i loko o nā holoholona a me nā haʻi.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hāʻawi kēia noiʻi i ka ʻike hou ʻana o ka ulu ʻana o nā mea kanu, e hōʻike ana he kaʻina lohi me nā manawa intermittent o ka hana hou nui i pane i nā pilikia kaiapuni.

Reference:

"Evolution of phenotypic disparity in the plant kingdom" na James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman a me ʻO Philip CJ Donoghue, 4 Kepakemapa 2023, Nā mea kanu kūlohelohe.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x