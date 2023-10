Hoʻokumu hou nā ʻepekema ʻepekema i ke alo o ka fossil kiʻi ma ka Ape Nui a me ka Evolution kanaka

Ua hana hou nā kānaka ʻepekema mai ka Hale Hōʻikeʻike o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Brooklyn College, a me ka Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont i ka helehelena o Pierolapithecus catalaunicus, he mōʻalihaʻi koʻikoʻi i ke aʻo ʻana i ka ape nui a me ka evolution kanaka.

ʻO Pierolapithecus catalaunicus, he ʻano i ola ma kahi o 12 miliona mau makahiki aku nei, he mea koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano mosaic o ka hominid evolution. ʻO ia kekahi o nā ʻano ʻano liʻiliʻi i ʻike ʻia mai kahi cranium i mālama maikaʻi ʻia a me ka iwi ʻāpana, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i kona kau ʻana i ka lāʻau ʻohana hominid a me kāna biology.

ʻO ka hoʻomaopopo mua ʻana o Pierolaphecus i manaʻo ʻia he hoʻolālā kino kūpono ma mua o ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻololi no ke kau ʻana a me ka neʻe ʻana ma waena o nā lālā lāʻau. Eia nō naʻe, ma muli o ka pōʻino o ka cranium, ua mau nā hoʻopaʻapaʻa e pili ana i kona kūlana evolutionary.

No ka pane ʻana i kēia mau nīnau, ua hoʻohana nā ʻepekema i nā CT scans e hana hou i ka cranium o Pierolathecus a hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano primate ʻē aʻe. Ua hoʻohālike pū lākou i ka ulu ʻana o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ke ʻano o ka helehelena ape. Ua hōʻike ʻia kā lākou ʻike ua like like ʻo Pierolapithecus i ke ʻano o ka helehelena holoʻokoʻa me nā moʻo mōʻalihaku a me ke ola, akā loaʻa pū kekahi mau hiʻohiʻona helehelena ʻokoʻa ʻaʻole i loaʻa i nā apes Miocene Middle ʻē aʻe.

Kākoʻo nā hopena i ka manaʻo ʻo Pierolapithecus kekahi o nā lālā mua loa o ka ape nui a me ka ʻohana kanaka. Ua hōʻike ʻia ke ʻano hoʻohālike evolutionary e pili kokoke ana ka cranium o Pierolapithecus i ke ʻano a me ka nui i ke ʻano kupuna kahi i ulu ai nā ʻoki nui a me nā kānaka. Ua hōʻike pū ʻia nā ʻike i ka emi ʻana o ka nui o nā gibbons a me siamangs, nā "apes liʻiliʻi," i hoʻohālikelike ʻia i ko lākou mau kūpuna.

Hoʻoikaika kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o ke kūkulu hou ʻana a me ke kālailai ʻana i nā mōʻalihaku i mālama maikaʻi ʻia e hoʻomaopopo maikaʻi i ka ulu ʻana o nā ʻoki nui a me nā kānaka. Ma ka loaʻa ʻana o ka ʻike i ka biology a me nā hiʻohiʻona kino o nā ʻano mea kahiko e like me Pierolapithecus, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaʻemaʻe hou i ko mākou ʻike i kā mākou moʻolelo hoʻololi.

Sources:

- Nā hana o ka National Academy of Science, ʻOkakopa 16, 2023

- Hale Hōʻikeʻike o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Brooklyn College, a me ka Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont.