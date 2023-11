Hoʻomohala ka poʻe noiʻi i nā nanoribbons arsenic-alloyed phosphorus e hoʻonui i ka hana o nā hāmeʻa

Ua hana nā mea noiʻi ma University College London (UCL) i kahi holomua koʻikoʻi ma ke kahua o nā nanomaterials. Ua hoʻomohala lākou i nā lipine mānoanoa hoʻokahi-atom i haku ʻia me ka phosphorus i hoʻohui ʻia me ka arsenic, i hiki ke hoʻomaikaʻi nui i ka hana o nā mea like ʻole, e like me nā pihi, supercapacitors, a me nā cell solar.

Uaʻike muaʻia nā nanoribbons Phosphorus e ka hui ma UCL i ka makahiki 2019. Mai ia manawa, ua hoʻohanohanoʻia lākou he "mea kupanaha" me ka hiki ke hoʻololi i ka nui o nā noi. Eia nō naʻe, he liʻiliʻi ka conductivity nā mea phosphorus maʻemaʻe, kahi e kaupalena ʻia ai ko lākou hoʻohana ʻana i kekahi mau mea hana.

I loko o kā lākou noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Journal of the American Chemical Society, ua ʻike nā mea noiʻi ma ka hoʻohui ʻana i nā mea liʻiliʻi o ka arsenic i nā nanoribbons phosphorus, ua hiki iā lākou ke hoʻomaikaʻi nui i kā lākou conductivity i nā mahana ma luna o -140 ° C. ʻAʻole i hoʻopaʻa wale kēia holomua i nā waiwai pono o nā lipine phosphorus-wale nō akā ua wehe pū kekahi i nā mea hou no ka mālama ʻana i ka ikehu, nā mea ʻike infrared kokoke i hoʻohana ʻia i ka lāʻau lapaʻau, a me ka computing quantum.

Manaʻo ka hui noiʻi e hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻenehana like no ka hana ʻana i nā alloys e hui pū ana i ka phosphorus me nā mea ʻē aʻe e like me ka selenium a i ʻole germanium. ʻO kēia versatility i ka alloying e wehe i kahi honua o nā hiki ke hoʻomalu i nā waiwai o kēia mau nanomaterials a hoʻonui i kā lākou mau noi.

ʻO ke kaʻina hana o kēia mau arsenic-phosphorus nanoribbons e hui pū ana i nā kristal i hana ʻia mai nā ʻāpana o ka phosphorus a me ka arsenic me ka lithium i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wai amonia. Ke komo nei kēia hui ʻana i kekahi ʻano o nā hopena kemika, e hopena i ka hana ʻana i nā lipine me kekahi mau papa kiʻekiʻe, mau micrometers ka lōʻihi, a me nā ʻumi nanometer ākea. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia mau nanoribbons ko lākou kiʻekiʻe "hole mobility," e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o ka holo ʻana o ka uila.

Manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki ke hana ʻia kēia mau nanoribbons ma ka pālākiō i loko o kahi ʻano wai, e hoʻolilo iā lākou i kumu kūʻai a kūpono i nā ʻano noi. ʻO kā lākou hiki ke hoʻoikaika i ka hana o nā mea hana i nā kahua o ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka ikehu o ka lā e hiki ke hoʻomākaukau i ke ala no ka holomua nui i nā ʻenehana hou.

NPP

He aha nā phosphorus nanoribbons?

ʻO nā nanoribbons Phosphorus he mau lipine mānoanoa hoʻokahi-atom i haku ʻia me nā ʻātoma phosphorus. Loaʻa iā lākou nā waiwai kūʻokoʻa e hoʻonani iā ​​​​lākou no nā noi like ʻole, me ka mālama ʻana i ka ikehu a me nā cell solar.

Pehea e hoʻomaikaʻi ai nā nanoribbons phosphorus arsenic-alloyed i ka hana?

Ma ka hoʻohui ʻana i nā mea liʻiliʻi o ka arsenic i nā nanoribbons phosphorus, ua hoʻonui nui ʻia kā lākou conductivity. Hāʻawi kēia hoʻomaikaʻi ʻana i ka mālama ʻana i ka ikehu maikaʻi aʻe i loko o nā pihi, hoʻonui i ka pono i loko o nā cell solar, a me nā noi kūpono i ka quantum computing a me nā mea ʻike olakino.

Hiki i nā phosphorus nanoribbons ke hui pū me nā mea ʻē aʻe?

ʻAe, manaʻo ka poʻe noiʻi hiki ke hoʻohui ʻia nā phosphorus nanoribbons me nā mea ʻē aʻe e like me ka selenium a i ʻole germanium e hoʻonui hou i ko lākou mau waiwai a hoʻonui i kā lākou mau noi.

He aha ke kaʻina hana o arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons?

ʻO ke kaʻina hana ka hui ʻana i nā kristal i hana ʻia mai nā ʻāpana o ka phosphorus a me ka arsenic me ka lithium i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wai amonia. Hoʻopili kēia hui ʻana i nā hopena kemika e hana i nā nanoribbons i hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻano mea like ʻole.