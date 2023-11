Wehe i ka pilina ma waena o Spectra a me Stellar Activity: He ʻanuʻu i mua

ʻO nā holomua hou i ke ʻano radial velocity (RV) no ka ʻike ʻana i nā exoplanets ua hoʻokokoke i nā ʻepekema i ka paepae i koi ʻia e ʻike i ka honua-nui a me nā honua hiki ke noho ʻia a puni nā hōkū e like me ka Lā. ʻOiai ʻo kēia mau hoʻomaikaʻi ʻana, he paʻakikī koʻikoʻi ke kani ʻana o ka hana stellar i nā ana RV. I mea e hoʻokō pono ai i kēia pilikia, he mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina ma waena o ka spectra a me ka hana stellar.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua hoʻohana kekahi pūʻulu o nā mea noiʻi i kahi ʻano ʻokoʻa ʻokoʻa no ka nānā ʻana i nā laina kikoʻī i ka nānā ʻana i ka hōkū ʻōpio ikaika ʻo ϵ Eridani mai ka mea kiʻekiʻe NEID spectrograph. Ma ka hoʻopili ʻana i nā hiʻohiʻona laina like ʻole e like me ka hohonu, ka laula piha i ka hapalua o ka nui, a me ka neʻe ʻana i hoʻohui ʻia me nā hōʻailona hana i ʻike ʻia, ua hiki i ka hui ke ʻike i nā laina hana maikaʻi i loli ke ʻano i kekahi mau ʻano hana hōkū.

Ma kā lākou ʻike, hōʻike ka hui i kahi papa inoa o nā laina 9 i hoʻopili ʻia me ka S-index ma nā hiʻohiʻona laina ʻekolu, me ka loaʻa ʻana o nā laina 4 i ʻike hou ʻia. Hoʻohui, kūkākūkā lākou i nā laina hou e hōʻike ana i ka pilina me ka S-index ma ka liʻiliʻi o hoʻokahi hiʻohiʻona. Hōʻike kēia mau hopena i kahi ala nui i mua o ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o ka hana stellar a me ka spectra.

ʻO nā papa inoa laina i hāʻawi ʻia e nā mea noiʻi e lilo i mea hōʻike empirical waiwai i ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o ka hana stellar a me nā morphologies laina. ʻO ka hiki ke aʻo i ka loli manawa o kēia mau laina me ka hoʻohana ʻana i nā spectrograph i hoʻopaʻa ʻia he mea koʻikoʻi i ka hoʻoikaika holoʻokoʻa e hōʻemi i ka hopena o ka hana a hoʻonui i ka ʻimi ʻana i nā exoplanets liʻiliʻi e like me ka Honua.

Ma ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ke ʻano o ka hana stellar e pili ana i nā laina spectral, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaikaʻi i ka pololei a me ka pololei o ke ʻano RV, e hoʻokokoke loa iā mākou i ka pahuhopu o ka ʻike ʻana i nā exoplanets ka nui o ka Honua ma nā wahi noho.

FAQs

He aha ke ʻano RV no ka ʻike ʻana i nā exoplanets?

ʻO ke ʻano o ka radial velocity (RV) kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia no ka ʻike ʻana i nā exoplanets ma ke ana ʻana i ka wīwī liʻiliʻi o kahi hōkū i hoʻokumu ʻia e ka huki umekaumaha o kahi honua hoʻokele. Ma ka nānā ʻana i ka neʻe ʻana o ka spectrum o ka hōkū, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaopopo i ke alo a me nā ʻano o nā exoplanets.

Pehea ka hopena o ka hana stellar i ke ʻano RV?

Hiki i ka hana Stellar, e like me ka hana magnetic a me nā kiko hōkū, hiki ke hoʻolauna i ka walaʻau a me nā distortions i nā ana RV. He paʻakikī nui kēia walaʻau hoʻoikaika i ka ʻike pono ʻana i ka honua-nui a me nā honua hiki ke noho ʻia a puni nā hōkū e like me ka Lā.

No ke aha he mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina ma waena o ka spectra a me ka hana stellar?

Ma ka wehe ʻana i ka pilina ma waena o ka spectra a me ka hana stellar, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā ala ʻoi aku ka maikaʻi no ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o ka walaʻau ʻana i ka hana stellar i nā ana RV. Hoʻonui kēia i ka naʻau a me ka pololei o ke ʻano RV, e ʻae ai i ka ʻike ʻana i nā exoplanets liʻiliʻi a like paha me ka Honua.