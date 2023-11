ʻO nā mea e hoʻopau ai i ka Dinosaur a me ka hopena i ka lewa o ka honua

ʻO kahi hanana pōʻino i hana ʻia ma 66 miliona mau makahiki i hala i hoʻololi i ka mōʻaukala o ka Honua a mau loa. Ua hoʻokuʻi kekahi asteroid me ka Yucatan Peninsula, i hopena i ka luku honua a me ka pau ʻana o kahi o 75% o nā ʻano āpau, me nā dinosaur ikaika. ʻOiai ua ʻike ʻia nā hopena koke - nā ahi ahi, nā ʻōlaʻi, nā nalu haʻalulu, a me nā kai eʻe - he hana koʻikoʻi ka hopena lōʻihi i ka lewa o ka honua i ka hanana hoʻopau.

I nā makahiki ma hope o ka hopena asteroid, ua ʻike ʻia kahi pōʻino o ke aniau me ka lepo a me nā ʻōpala mai ka hopena i uhi i ka lewa. ʻO kēia ka hopena i kahi hāʻule nui o ka mahana, kahi i hoʻopilikia hou i nā kaiaola a lilo i mea paʻakikī ke ola no nā ʻano he nui. ʻO ka pōʻeleʻele i hoʻokumu ʻia e ka ʻōpala ua hiki ke hoʻopilikia nui i ka photosynthesis, hoʻopau i ke kaulahao meaʻai a alakaʻi i ka hāʻule ʻana o nā ʻano ʻano like ʻole.

Ua manaʻo ʻia ka hopena o ka Yucatan Peninsula i nā hopena lōʻihi ma ka lewa o ka Honua. ʻO ka nui o ka lepo a me nā ʻōpala i hoʻolei ʻia i ka lewa i hana ma ke ʻano he pale, e pale ana i ka hiki ʻana o ka lā i ka ʻili. Ua hoʻopilikia kēia ʻano i ka ʻōnaehana o ke ao holoʻokoʻa, e alakaʻi ana i nā manawa lōʻihi o ke anuanu a me ka pōʻeleʻele.

Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka lōʻihi o ka pōʻeleʻele a me ke anuanu i hoʻomaka ai i ka emi ʻana o ke ola o nā mea kanu, a ma hope o ka hopena i nā ʻano herbivorous, hoʻopilikia i ka pūnaewele meaʻai holoʻokoʻa. Eia kekahi, ʻo ka nele o ka lā a me ka hāʻule ʻana o ka mahana i hoʻopili pono ʻia i ka hiki ʻana o kekahi mau mea ola ke ola a hana hou.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o nā asteroids ma ka lewa o ka Honua i ka wānana a me ka hoʻēmi ʻana i nā hoʻoweliweli e hiki mai ana. ʻOiai kakaikahi nā hopena asteroid, hiki iā lākou ke hana i ka pōʻino nui o ka honua. Ke hana mau nei nā ʻepekema a me nā keʻena lewa e hoʻomohala i nā hoʻolālā a me nā ʻenehana i hiki ke kōkua i ka ʻike a hoʻohuli ʻana i nā asteroids weliweli i ka wā e hiki mai ana.

NPP

Nīnau: He aha ke kumu i pau ai nā dinosaur?



A: ʻO ka hoʻopau ʻia ʻana o nā dinosaur ma muli o kahi hopena asteroid i hana ʻia ma 66 miliona mau makahiki i hala aku nei, i hopena i kahi pōʻino honua.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka asteroid i ka lewa o ka Honua?



A: Ua hoʻoneʻe ka hopena asteroid i ka nui o ka lepo a me nā ʻōpala i ka lewa, e hoʻoulu ai i kahi pōʻino. ʻO ka hopena o ka pōʻeleʻele a me ka hāʻule ʻana o ka mahana i hoʻopilikia i nā kaiaola a hoʻomaka i ka pau ʻana o nā ʻano mea he nui.

Nīnau: He aha nā hopena koke o ka hopena asteroid?



A: ʻO nā hopena koke o ka hopena asteroid e pili ana i nā ahi ahi, nā ʻōlaʻi, nā hawewe, a me nā kai eʻe. Ua pili pono kēia i ke kaiapuni a me nā kaiaola.