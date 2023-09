Hoʻokokoke nā ʻepekema ʻepekema i ke ala hou ʻana i ka tigo Tasmanian i hala me ka hoʻohana ʻana i ka RNA Sequencing

Ua holomua ka poʻe ʻepekema i nā ʻenehana sequencing genome e hoʻokokoke iā lākou i ke ala hou ʻana i ka Tasmanian Tiger i pau. Ua ʻike ʻia kēia ʻano, ʻo ia hoʻi ʻo ka thylacine, ma ka ʻāina ʻo Australia akā ua nalowale mai ka Honua ma muli o ka noho ʻana o ʻEulopa. Ma ka unuhi ʻana i ka RNA mai nā koena maloʻo, ke hoʻohana nei nā mea noiʻi i ka hoʻoponopono ʻana i nā holoholona ola no ka manawa mua e hana hou i kahi ʻano mea make.

He ʻīlio hae ka Tasmanian Tiger e like me ka ʻīlio ʻīlio hae me nā kaha ʻokoʻa ma kona kua. ʻO ka mea hope loa i hoʻopaʻa ʻia ma ke pio ʻana ma kahi zoo i ka makahiki 1936. ʻO ka papahana hou ma ka Hale Hōʻikeʻike Kūlohelohe o Suedena e manaʻo nei e hoʻohana i ka sequencing RNA e hoʻihoʻi i ke ola o ka Tasmanian Tiger. ʻOiai e hoʻohana maʻamau ʻia ka DNA no ka hoʻoponopono ʻana, ʻo kēia ka manawa mua e hoʻohana ʻia ai ka RNA no kēia kumu.

ʻO DNA, a i ʻole Deoxyribonucleic acid, he ʻano helical pae ʻelua i loaʻa ka ʻike genetic a me nā ʻōlelo kuhikuhi no ke kūkulu ʻana a mālama ʻana i kahi mea ola. ʻO ka RNA, a i ʻole Ribonucleic Acid, he mole mole i hoʻokahi-stranded e hana ma ke ʻano he ʻelele, e lawe ana i nā ʻōlelo aʻo mai DNA a kōkua i ka synthesis protein.

Aia ke koʻikoʻi o kēia papahana i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi e pili ana i nā ʻano mea i pau e like me ka Tasmanian Tiger. Hiki i ka RNA sequencing ke hāʻawi i nā ʻepekema i ka ʻike piha ʻana i kā lākou genetic makeup, gene activity, and biological process. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ko lākou mōʻaukala, ka ulu ʻana, a me nā kumu e alakaʻi ai i ko lākou pau ʻana.

Eia kekahi, ʻoi aku ka nui o nā noi RNA. Ma ka hoʻohana ʻana i ka RNA mai nā maʻi maʻi kahiko, hiki i nā ʻepekema ke wehewehe i ke kumu o nā maʻi maʻi i hala a loaʻa ka ʻike i nā hana ma hope o nā maʻi maʻi. Hiki i kēia noiʻi ke hoʻomaikaʻi i ko mākou ʻike i nā maʻi viral a kōkua i ka pale ʻana a me ka mālama ʻana i nā maʻi maʻi e hiki mai ana.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka sequencing RNA i ke ola hou ʻana i ka Tasmanian Tiger he mea koʻikoʻi nui i ka noiʻi genetic. ʻAʻole ʻae kēia papahana i ka poʻe ʻepekema e hana hou i nā ʻano mea make akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai i kā lākou biology, mōʻaukala, a me nā kaʻina hana i hoʻokumu i ko lākou ola.

