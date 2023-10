Nā Uaki Nukelea: He ʻanuʻu i ka mālama manawa pololei loa

Ua holomua ka hui honua o nā physicists i ka hoʻomohala ʻana i kahi uaki pololei loa e pili ana i kahi hoʻololi nuklea. ʻO ka hui, alakaʻi ʻia e Yuri Shvyd'ko ma Argonne National Laboratory ma US, ua hoʻokō kūleʻa i ka hauʻoli resonant o kahi hoʻololi nuklea ma scandium-45. Hiki i kēia hoʻololi ke hana i ka uaki nuklea me ka pololei ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o nā uaki atomika o kēia manawa.

Ke hilinaʻi nei nā uaki i kahi oscillator e hoʻopuka i kahi alapine paʻa. No nā uaki atomika, hoʻohana ʻia ke alapine o ka radiation microwave i hoʻopuka ʻia mai nā atom cesium. Eia naʻe, hāʻawi nā hoʻololi nuklea i ka hiki ke loaʻa i nā wati pololei. ʻOi aku ka paʻa a me ka paʻa o Nuclei ma mua o nā ʻātoma, no laila ʻoi aku ka maʻalahi o nā uaki nuklea i ka walaʻau a me ke keakea.

ʻO kekahi o nā paʻakikī i ka hana ʻana i nā uaki nuklea ʻo ka hoʻopuka ʻana i ka radiation coherent resonant me kahi hoʻololi nuklea. Me ka holomua o ka X-ray free-electron lasers (XFELs), Shvyd'ko i ʻōlelo ʻia e hiki i kēia manawa ke hoʻoneʻe kiʻi photon no nā oscillators uaki nuklea. Ua nānā ka hui i ka hoʻololi 12.4 keV ma scandium-45, nona ka bandwidth haiki loa. ʻO kahi hapa liʻiliʻi wale nō o nā kukui X e hiki ke hoʻohauʻoli i ka nuclei, ʻoiai nā kukui X-resonance e hana i ka walaʻau ʻike nui.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua hana ka hui i nā hoʻokolohua ma ka hale ʻEulopa XFEL ma Kelemānia. Ua puhi lākou i nā pulu X-ray ma kahi pahu pahu o scandium-45 a laila hoʻoneʻe koke i ka pahuhopu e ana i ka hōʻailona hōʻeuʻeu resonant. Ma ka ʻimi ʻana i ke alapine o nā puʻupuʻu māmā, hiki iā lākou ke ʻike i ke alapine pololei i hiki mai ai ka resonance.

Ua hōʻike ʻia nā hopena e hiki ke ana ʻia ka ikehu o ka hoʻololi me ka maopopo ʻole ʻelua mau kauoha o ka nui i ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka waiwai maikaʻi ma mua. Inā hiki ke hoʻomaikaʻi hou ʻia, hiki ke pololei nā uaki nuklea i loko o 1 kekona i kēlā me kēia 300 biliona makahiki. He hopena hoihoi kēia ʻenehana no ka spectroscopy ultrahigh-precision, ʻenehana uaki nuklea, a me ka metrology kiʻekiʻe.

