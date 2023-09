Hōʻike ka ʻIke Hou i nā hōʻailona no ka ʻimi ʻana i nā daimana ʻulaʻula

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou a nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Curtin ma Australia i ke kolu o ka mea e pono ai no ka hana ʻana i nā daimana ʻulaʻula ma ka ʻili o ka Honua. Ua nānā ka haʻawina i nā pōhaku waiwai daimana mai nā lua pele ʻo Argyle o Western Australia, me ka hoʻohana ʻana i nā kukuna laser e nānā i kā lākou haku mele. Hōʻike nā ʻike i ka hoʻohui ʻana i ke kalapona a me nā ikaika mai ka hui ʻana i nā papa tectonic, ʻo ka loaʻa ʻana o nā daimana ʻulaʻula e pono ai nā ʻāina i hoʻopaʻa ʻia i ka wā o ka haʻihaʻi ʻāina i nā haneli miliona mau makahiki i hala.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mea i nalo ʻia hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka ʻimi honua no nā waihona daimana pink hou. Ua wehewehe ʻo Kauka Hugo Olierook, ka mea noiʻi alakaʻi, i ka wā e paʻa ai ka nui o ka ʻāina, ua hana ʻia nā āwaha i loko o ka ʻāʻī o ka Honua, e hiki ai i ka pelemaka lawe daimana ke piʻi i luna. ʻO ka ʻāina ʻo Argyle, kahi i hana ʻia ai ke aʻo ʻana, ua hoʻokumu ʻia ma muli o ka haki ʻana o kahi supercontinent kahiko.

Ua wehewehe hou aku ʻo Kauka Olierook, ʻo ka hui ʻana o nā ʻāina i hana ʻia kahi ʻāpana pohō a i ʻole "ʻeha" ʻaʻole loa e hoʻōla loa, a ma loko o kēia mau ʻāpana ʻulaʻula e loaʻa ai nā daimana ʻulaʻula. Ua ʻōlelo ʻo ia, ʻoiai ka lōʻihi o ke kalapona hohonu, ka hui ʻana o ka ʻāina, a me ka hoʻolōʻihi ʻana, hiki ke ʻike i nā kumu hou o nā daimana ʻulaʻula.

ʻOiai ʻo kēia ʻike hoihoi, ʻo ka loaʻa ʻana o nā waihona hou o nā daimana ʻulaʻula ʻaʻole ia he pilikia. Ua ʻike mua ʻia ka hapa nui o nā waihona daimana ma waena o nā ʻāina kahiko, kahi e hōʻike ʻia ai nā lua pele ma ka ʻili. ʻO ka ʻāina ʻo Argyle, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, aia ma ka ʻāpana o nā ʻāina kahiko ʻelua, i uhi pinepine ʻia e ke one a me ka lepo. 'O ia ho'i, hiki ke loa'a nā lua pele e lawe daimana pohihihi i 'ike 'ole 'ia, me loko o Australia.

ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature Communications, ʻaʻole ia e hoʻomālamalama wale i nā kaʻina hana honua ma hope o ka hoʻokumu ʻana i nā daimana ʻulaʻula akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai no ka ʻoihana daimana. ʻO nā daimana ʻulaʻula he mau pōhaku makamae a makemake nui ʻia, me ka lua pele ʻo Argyle i hoʻopuka ma luna o 90% o ka lako o ka honua. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā kūlana i koi ʻia no ka hoʻokumu ʻana i hiki ke alakaʻi i nā hana ʻimi e hiki mai ana a hiki ke alakaʻi i ka loaʻa ʻana o nā kumu hou o kēia mau pōhaku makamae.

Sources:

- "Ua loaʻa ke kumu nui loa o nā daimana pink" - Nature Communications