Hoʻohana ka ʻimi noiʻi hou i nā ninja o ke ʻano no ka pale ʻana i nā hua kiwi a me nā pi

Ke ʻimi nei ka poʻe ʻepekema Kiwi i kahi hopena hoʻonā e hakakā ai i nā pathogens pōʻino i ka ʻoihana mahiʻai ma o ka hoʻohana ʻana i nā ninjas kūlohelohe - phage biocontrols. Ua hoʻokumu ʻia ka huaʻōlelo 'nature's ninjas' e Kauka Heather Hendrickson, he kumu aʻoaʻo kiʻekiʻe ma ke Kulanui o Canterbury, e wehewehe i nā maʻi maʻi e hoʻouka pono i nā maʻi maʻi ʻino me ka hoʻopōʻino ʻole i nā mea pono. ʻAʻole like me nā lāʻau antibiotic i loaʻa pinepine i kahi ākea ākea o ka hana, he palena palena ʻo phages, e hoʻolilo iā lākou i manaʻo nui a maikaʻi i ka hakakā ʻana i nā pathogens.

Ma kahi hana paionia, ua hāʻawi ʻia ka hui noiʻi interdisciplinary a Dr. Hendrickson i $8.9 miliona mai ka 2023 Ministry of Business, Innovation and Employment Endeavor Fund e hoʻomohala i nā "cocktails" phage e hoʻoponopono i nā pathogens mahiʻai nui. Hoʻokumu mua ʻia nā hana i ka hakakā ʻana i ka maʻi kiwifruit vine canker (Psa) a me ka maʻi ʻAmelika Foulbrood e hoʻopilikia ai i ka meli.

ʻO ka pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā phages aia i ko lākou hiki ke hoʻopili pono i nā pathogens i hoʻopaʻa ʻia aʻo ka mālama ʻana i nā microorganism ʻē aʻe e pono ai ke olakino o ke kino. No ka laʻana, inā hāʻawi ʻia kahi phage i kahi meli meli, e hoʻouka pololei ʻo ia i ka pathogen kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ka hua bacteria maikaʻi o ka pī. Hoʻemi kēia ʻano hana hoʻoholo pololei i ka pilikia o ka hoʻopilikia ʻana i ke olakino holoʻokoʻa o ke kino e pale ʻia nei.

He hopena koʻikoʻi ka hoʻohana ʻana i ka phage biocontrol no ka ʻāpana mahiʻai o Aotearoa. Ma ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻonā phage i hoʻopili ʻia, manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻonui i ka huahana a me ka palekana i ka ʻoihana meaʻai ʻoiai e hāpai ana i ka ʻike kaiapuni. Eia kekahi, ke manaʻo nei ka papahana e hoʻoikaika i ka hana bioindustry, hana i nā hana akamai loa a hoʻomaʻamaʻa i ke komo ʻana i nā mākeke honua.

ʻO ka hui noiʻi e pili ana i nā hui hanohano e like me ke Kulanui o Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, a me Apiculture New Zealand. ʻO nā kuanaʻike ʻōiwi, i alakaʻi ʻia e nā ʻepekema Māori a me nā mea noiʻi, hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hopena o ka papahana i ka taiao, ʻoiai ke ʻano o ka laha ʻana o nā ʻoihana i alakaʻi ʻia e Māori i ka ʻoihana mua.

ʻO ka hiʻohiʻona lōʻihi no kēia hana ʻoi aku ma mua o ka ʻoihana mahiʻai. Manaʻo ʻo Dr. Hendrickson ma ka hoʻokumu ʻana i nā ʻōnaehana kūpono a me ka ʻike e hoʻohana pono ai i nā phages i ka mahiʻai, hiki ke hoʻonui ʻia ke kahua no ka hoʻoponopono ʻana i nā mea hoʻoweliweli e kū mai ana i ka hana ʻana i ka meaʻai a me ka huli ʻana i nā pathogens pili kanaka. Ke wehe nei kēia noiʻi i nā mea hoihoi no ka wā e hiki mai ana o ka mālama ʻana i ka maʻi a me ka biosecurity i nā ʻoihana like ʻole.

Ua loaʻa mua i ka papahana ke kākoʻo mai nā mea kuleana, me nā kahu pipi nāna i hāʻawi lokomaikaʻi i nā laʻana lepo. Ma ke ʻano he hōʻailona o ka mahalo, ua kapa ʻia nā mea noiʻi i nā phages i ʻike ʻia ma hope o ka poʻe hāʻawi, a ua kapa ʻia kekahi ma muli o nā kiʻi kaulana e like me Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, a me nā mea mālama pipi ponoʻī.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o nā ninja o ke ʻano, ua kūpono ʻo New Zealand e hoʻololi i ka hoʻomalu ʻana i nā maʻi i ka mahiʻai, pale i nā kaiaola olaola, a hiki ke hoʻomākaukau i ke ala no nā ala hou e hakakā ai i nā pathogens kanaka.

He aha nā biocontrols phage?

ʻO Phage biocontrols nā maʻi i hoʻopaʻa pono a hoʻouka i nā maʻi bacteria i loko o nā meaola, e hāʻawi ana i kahi ala i manaʻo nui ʻia i ka mālama ʻana i nā maʻi.

Pehea ka ʻokoʻa o nā phages mai nā antibiotic?

ʻAʻole like me nā lāʻau antibiotic, hiki ke hōʻeha i nā maʻi maʻi ʻino a maikaʻi hoʻi, ʻo ka phages ka palena palena o ka host, e ʻae iā lākou e kuhikuhi i nā pathogens me ka ʻole o ka hoʻopili ʻana i nā microorganism pono.

He aha nā pathogens i manaʻo ʻia e nā mea noiʻi?

ʻO ka noiʻi ʻana ka mea nui i ka hakakā ʻana i ka maʻi kiwifruit vine canker (Psa) a me ka maʻi ʻAmelika Foulbrood (AFB), kahi mea hoʻoweliweli i ka meli meli.

He aha ka hopena o kēia noiʻi?

Hiki i ka noiʻi ke hoʻonui i ka huahana a me ka palekana i ka ʻoihana mahiʻai ʻoiai e hoʻoikaika ana i ka hana bioindustry, hana i nā hana akamai loa, a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ke komo ʻana i nā mākeke honua. Eia kekahi, he hopena paha kēia noiʻi no ka hakakā ʻana i nā mea hoʻoweliweli e kū mai ana i ka hana meaʻai a me ka huli ʻana i nā pathogens kanaka.

ʻO wai ka mea i komo i ka hui noiʻi?

Aia ka hui pū me nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, a me Apiculture New Zealand. Hāʻawi pū nā ʻepekema Māori a me nā mea noiʻi i nā kuanaʻike ʻōiwi waiwai.