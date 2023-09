Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i ka 'Alice Ring' ma Quantum Realm, e hāʻawi ana i ka ʻike i loko o ke ao holoʻokoʻa

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema e aʻo ana i ka quantum realm i kahi ʻike e hiki ke wehe i nā mea pohihihi o kēia ʻano paʻakikī. Ua ʻike ka hui, i alakaʻi ʻia e Profesor Mikko Möttönen o ke Kulanui ʻo Aalto a me Polofesa David Hall mai ke Kulanui ʻo Amherst, i kahi mea kupaianaha i kapa ʻia ʻo "Alice ring." Ua kapa ʻia ʻo ia ma hope o ke ao aniani o Lewis Carroll ma Alice's Adventures in Wonderland, hiki ke lilo kēia mau hale wikiwiki i mau ʻīpuka i kahi aniani aniani ʻē aʻe.

Ma ka quantum physics, manaʻo ʻia nā monopoles e like me nā dipoles. ʻOiai loaʻa i nā dipoles nā hoʻopiʻi maikaʻi a maikaʻi ʻole ma nā hopena kū'ē, loaʻa i nā monopoles ka uku maikaʻi a maikaʻi ʻole paha. ʻO ke kuhiakau ʻo ia ka wā e pohō ai kahi monopole magnetic, hana ia i kahi ʻano like me ke apo pōkole, e like me ke aniani aniani i wehewehe ʻia e Carroll.

No nā makahiki he mau makahiki, ua paʻa ʻole nā ​​apo o Alice, akā ʻōlelo ka hui noiʻi ua nānā lākou i kēia mau hale i ke ʻano no ka manawa mua. Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ke kinoea o nā atom rubidium ma kahi kūlana nonmagnetic kokoke i ka wela ʻole ʻole, e hana ana i kahi monopole ma ka hoʻokele ʻana i kahi kikoʻe ʻekolu-dimensional magnetic field i loko o ke kinoea quantum. ʻO ka hopena, he apo Alice i hana maikaʻi ʻia.

He mea pono ke hoʻomaopopo he palupalu loa nā apo ʻo Alice a he mau milliseconds wale nō. ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o waho e pohō ai. Eia naʻe, ke nānā ʻia mai ke kikowaena o ke apo, ʻike ʻia ka honua i aniani, me he mea lā he puka ke apo i loko o ka honua antimatter. Hōʻoia kēia ʻike i ka like ʻana me ke aniani aniani o Carroll.

Paʻi ʻia i loko o ka puke pai Nature Communications, hāʻawi kēia ʻike ʻike honua i kahi puka aniani e hiki ai ke hoʻomaopopo hohonu i ka physics quantum. ʻOiai ʻaʻole maopopo inā e alakaʻi kēia holomua i ka hele ʻana i nā pāʻina kī me nā poʻe huhū huhū, ua wehe ia i nā mea hou no ka ʻimi ʻana i ke ʻano paʻakikī o ke aupuni quantum.

