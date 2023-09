E ʻimi ana i ka hohonu o Sierra de Atapuerca

ʻO kahi noiʻi honua hou i mālama ʻia e Josep M. Parés a me kāna hui ma ka Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ua komo i loko o ka ʻili o Sierra de Atapuerca ma Sepania. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Marine and Petroleum Geology, i manaʻo e hoʻomaopopo i ke ʻano hohonu o ka wahi a me kāna mau pili honua.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana ʻo nā mea i loaʻa ma lalo o ka ʻili he mau limestones i ʻike ʻia ma Sierra de Atapuerca. ʻO kēia mau mea ʻo ia wale nō ka "hopena o ka hau hau" o kahi hale ʻoi aku ka nui o lalo o ka ʻāina e hoʻonui i 5km ākea. Ua hoʻokumu ʻia kēia ʻano ma muli o ka loaʻa ʻana o nā mea palupalu, ʻo ia hoʻi ʻo Triassic lutite a me nā evaporites, i hiki ai i ka strata ke neʻe.

Ua hoʻomālamalama ka haʻawina i ka hoʻonohonoho ʻāina o ka Sierra de Atapuerca. Ua wehewehe ʻia ma ke ʻano maʻamau he anticline, ua hōʻike ka hana geological e holo ana kēia hale ma mua o ka hohonu o 1,000m. Ma kēlā hohonu, kau ka Mesozoic strata ma luna o kahi papa Paleozoic, ʻo ia ka paʻa a me ka crystalline. Hōʻike nā hualoaʻa ua hiki ke pelu ʻia o ka ʻāpana ma muli o ka loaʻa ʻana o nā mea kikoʻī e hana ma ke ʻano he lubricants a i ʻole nā ​​pae detachment, e ʻae ana i ka strata e paheʻe ma luna o ka basement paʻa. I ka hihia o ka Duero Basin, aia ka pae detachment i nā mea mai ka wā Triassic, he nāwaliwali mechanical a hoʻomaʻamaʻa i ka neʻe ʻana a me ka pelu ʻana o ka strata overlying.

Hāʻawi nā ʻike o kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano hohonu o Sierra de Atapuerca a me kona mau pili honua. He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ke kālaihonua lalo o kēia ʻāina no ka noiʻi hou ʻana e pili ana i kona mōʻaukala honua a me nā hopena e pili ana i ka ulu ʻana o ke kanaka.

