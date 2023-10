ʻIke ʻia nā mea noiʻi i ke kumu o ke ōlaʻi ma Mars

Ua ʻike nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Oxford i ke kumu o ka ʻōlaʻi nui loa i hoʻopaʻa ʻia ma Mars. Kūlike ʻole i nā manaʻo mua, ʻaʻole i hoʻokumu ʻia ka ōlaʻi 4.7 magnitude, i kapa ʻia ʻo S1222a, e ka hopena meteorite akā na ka hana tectonic koʻikoʻi i loko o ka ʻōpala o Mars. ʻO ka hanana, ka mea i hala ma kahi o ʻeono mau hola, ua ʻike ʻia e ka NASA's InSight lander ma Mei 4, 2022.

No ka noiʻi ʻana i ke kumu o ke ōlaʻi, ua hui pū ʻo Kauka Benjamin Fernando, ka mea noiʻi alakaʻi, me nā keʻena lewa like ʻole, me ka European Space Agency, ka National Space Agency o Kina, ka Indian Space Research Organization, a me ka United Arab Emirates Space Agency. Ua ʻae kēia hana hui i ka hui e kālailai i ka ʻikepili mai nā satelite lehulehu e hoʻopuni ana iā Mars, e uhi ana i kahi ākea ākea o 144 miliona km2.

ʻOiai ke ʻano like o ka ʻōlaʻi me nā mea i hoʻomaka ʻia e nā hopena meteoroid, ʻaʻole i loaʻa i ka hui noiʻi kahi hōʻike o kahi lua hou ma hope o nā mahina o ka ʻimi ʻana. Ua alakaʻi kēia iā lākou e hoʻoholo i ka hopena o ke ōlaʻi ma muli o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke koʻikoʻi i loko o ka ʻōpala o Mars, ma mua o ka hopena o waho.

Ua wehewehe ʻo Kauka Fernando ʻo ke koʻikoʻi i loko o ka ʻāʻī o Mars ma muli o nā piliona makahiki o ka hoʻomohala ʻana, e komo pū ana me ka hoʻoilo ʻokoʻa a me ka emi ʻana o nā ʻāpana like ʻole o ka honua. ʻOiai ʻaʻole maopopo nā kumu o nā pae koʻikoʻi like ʻole, ʻo nā ʻike mai kēia haʻawina e kōkua i nā noiʻi hou aʻe. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hiʻohiʻona koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana i nā wahi kūpono no nā noho kanaka e hiki mai ana ma Mars.

ʻO ka hoʻoikaika like ʻana o kēia pāhana e pili ana i nā mikiona lewa he nui i mahalo ʻia ma ke ʻano he papahana no nā hui kūleʻa kūleʻa honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa hohonu. ʻO nā mea i ʻike ʻia e hoʻomālamalama i ke ʻano kūlohelohe kūʻokoʻa o Mars a hōʻailona i kahi hana koʻikoʻi i ka wehe ʻana i nā mea huna o ka Red Planet.

Sources:

- Title: Hōʻike nā mea noiʻi i ke kumu o ke ōlaʻi nui loa ma Mars

– Puna: [Inoa Kumu]