Wehe i nā mea huna o ka Graphene Nanostructures

Ua loaʻa i kahi hui o nā kānaka ʻepekema, alakaʻi ʻia e David Serrate, i kahi kiʻekiʻe o ke kahua o ka nanotechnology. Ua kiʻi maikaʻi lākou i ke ʻano magnetic o kahi graphene nanostructure no ka manawa mua, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i kāna mau noi.

ʻO Graphene, kahi ʻāpana kalapona i hoʻonohonoho ʻia i loko o kahi lattice hexagonal, ua ʻike ʻia no kāna mau waiwai kūʻokoʻa e like me ka ikaika kiʻekiʻe, ka conductivity uila, a me ka ʻike maka. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻohana ʻana i kāna ʻano hana hoʻokalakupua i noho paʻakikī.

Ua noʻonoʻo ka hui i kahi ala hou e hoʻohālikelike ai i nā lipine graphene me ka hoʻopili pololei ʻana iā lākou ma kahi ʻili magnetic. Me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hoʻolalelale i hoʻolālā ʻia, ua hana lākou i nā lipine haiki me nā ʻaoʻao atomically pololei, i loaʻa nā ʻāpana zig-zag graphene. Ua hoʻopuka kēia geometry kūʻokoʻa i kahi ao electron i hoʻopaʻa ʻia a puni nā ʻaoʻao, e hopena i ka magnetism intrinsic.

No ka ʻike ʻana a me ka nānā ʻana i ke kūlana magnetic, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo spin-polarized scanning tunneling microscopy (STM). ʻO kēia ʻano microscopy e pili ana i ke kiʻi ʻana i ke kahe o kēia manawa ma waena o kahi laʻana a me kahi nila ʻoi me ka pololei atomic. Ma ka nānā ʻana i kēia manawa me nā magnetization ʻokoʻa, ua hiki iā lākou ke hoʻoholo i nā waiwai magnetic o nā graphene nanostructures.

Loaʻa i ka Graphene nanostructures ka mana nui no ka ʻenekinia mokuʻāina uila me nā waiwai magnetic a me quantum. Me kā lākou mau hana atomically pololei a me nā kumu kūʻai haʻahaʻa, hāʻawi lākou i kahi koho hoʻohiki i nā mea hana maʻamau maʻamau. ʻO ka hiki ke hoʻoponopono i kēia mau waiwai e wehe i nā hiki no nā noi ma nā wahi e like me ka quantum computing a me ka mālama ʻike.

ʻO ka noiʻi e hiki mai ana ma kēia kahua e hoʻoikaika i ka quantum coherence a mālama i nā waiwai quantum o nā lipine graphene. ʻO ka pahuhopu hope loa, ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i nā bits quantum organic i hui pū ʻia, e hoʻokaʻawale i ke ala no nā ʻenehana quantum holomua.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o nā hui lehulehu, me ka Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, DIPC, CINN, CFM, a me CIQUS, e hōʻike ana i ke ʻano interdisciplinary o kēia noiʻi. Ua hana ʻia ka hana hoʻokolohua ma ka Laboratorio de Microscopías Avanzadas ma Zaragoza, kahi hale hana hou e pili ana me ka Aragon Nanoscience and Materials Institute.

Ke hoʻokokoke nei kēia hoʻokō ʻāina iā mākou i ka wehe ʻana i ka hiki piha o nā graphene nanostructures a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻano ʻano ʻepekema a me ka ʻenehana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka graphene?

A: ʻO Graphene kahi papa hoʻokahi o nā ʻātoma kalapona i hoʻonohonoho ʻia i loko o kahi lattice hexagonal, i ʻike ʻia no kāna mau waiwai kūʻokoʻa e like me ka ikaika kiʻekiʻe, ka hoʻokele uila, a me ka ʻike maka.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ke kiʻi ʻana i ke ʻano magnetic o nā graphene nanostructures?

A: ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano magnetic o nā graphene nanostructures e wehe i ke ala no ka ʻenekinia mokuʻāina uila me nā waiwai magnetic a me quantum. Wehe ia i nā mea hiki ke holomua i ka computing quantum, mālama ʻike, a me nā noi ʻenehana ʻē aʻe.

Nīnau: Pehea i ʻike ai ka poʻe noiʻi i ke kūlana magnetic o nā lipine graphene?

A: Hoʻopili pololei nā mea noiʻi i nā lipine graphene ma luna o kahi ʻili magnetic a hoʻohana i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo spin-polarized scanning tunneling microscopy (STM) e ʻike a nānā i nā waiwai magnetic. Ma ka nānā ʻana i ke kahe o kēia manawa me nā magnetization ʻokoʻa, hiki iā lākou ke hoʻoholo i ka ʻano magnetic.

Nīnau: He aha nā mea e hiki mai ana no nā graphene nanostructures?

A: Ke manaʻo nei ka noiʻi e hiki mai ana e hoʻonui i ka pilina kuantum a mālama i nā waiwai quantum o nā lipine graphene. ʻO ka pahuhopu ka hoʻomohala ʻana i nā bits quantum organic i hui pū ʻia, hiki ke hoʻololi i nā ʻenehana quantum.