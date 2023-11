Nā hopena pōʻino o ka laka ʻana o ka hale hana, ka hoʻohaumia kemika, a me ka ʻenehana ʻike

ʻO ka laka paʻa ʻana, ka haumia kemika, ka ʻenehana e noho nei, ka ʻona ʻenehana, ka disinformation, a me ka ʻike hewa ʻole nā ​​pilikia koʻikoʻi e kū nei ko kākou kaiāulu i kēia manawa. ʻAʻole koi wale kēia mau pilikia i kā mākou nānā koke akā koi pū kekahi iā mākou e lawe i kahi manaʻo hou e hoʻoponopono pono iā lākou.

ʻO ka laka paʻa, pili pinepine me nā wahie mōʻalihaku, e pili ana i kahi kūlana i hilinaʻi nui ai nā hui i kekahi mau ʻōnaehana ʻoihana paʻakikī ke hoʻololi a hoʻololi paha. ʻO ka lōʻihi o ka hilinaʻi ʻana i ka ʻoihana wahie fossil i keakea i ka holomua o nā kumu ikehu maʻemaʻe a ʻoi aku ka hoʻomau. No ka lanakila ʻana i kēia paʻa ʻana, pono e hoʻokomo a hoʻololi i nā ʻenehana hou aʻe, e like me ka mana o ka lā a me ka makani, e hoʻēmi i ka hopena kaiapuni i hoʻokumu ʻia e nā kumu ikehu kuʻuna.

ʻO ka pollution kemika kekahi mea nui e hoʻopilikia nei i ko kākou kaiapuni. ʻO ka hoʻokuʻu ʻole ʻia a me ka hoʻohana hewa ʻole ʻana i nā kemika ʻino he hopena ʻino i ka kaiaola, olakino kanaka, a kōkua i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. No ka hakakā ʻana i kēia, pono nā aupuni a me nā ʻoihana e hana mua i nā hana hoʻomau, hoʻopukapuka kālā i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā mea ʻē aʻe palekana, a hoʻokō i nā kānāwai koʻikoʻi e pale ai i ka haumia hou.

Loaʻa i nā ʻenehana kūlohelohe, me nā mea kaua nuklea a me nā mea ʻino ʻē aʻe, hiki ke hoʻopau i nā ʻano ʻano a hoʻopau paha i ke koena o kā mākou kaiaola. He mea nui ka mālama pono ʻana i kēia mau ʻenehana no ka mālama ʻana i ka pono o ke kanaka. He mea nui ka launa pū ʻana o ka honua, ka hoʻopau ʻana i nā mea kaua, a me ka hoʻokele ikaika e pale i nā hanana pōʻino a mālama i ke ola o ko mākou honua.

ʻO ke kūʻokoʻa ʻenehana kekahi pilikia ʻē aʻe e pono ai mākou e hakakā. ʻOiai ke hāʻawi nei ka naʻauao artificial a me nā ʻenehana holomua ʻē aʻe i nā pōmaikaʻi nui, hiki i nā misalignments kūpono me nā pahuhopu kanaka ke alakaʻi i nā hopena i manaʻo ʻole ʻia. He mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ke kaulike ma waena o ka holomua ʻenehana a me nā waiwai kanaka. Ma ka hana mua ʻana i nā loina a me ka hoʻokomo ʻana i ka mākaʻikaʻi kanaka i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana autonomous, hiki iā mākou ke hōʻemi i nā pilikia a hoʻonui i nā pono o kēia mau mea hou.

ʻO ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia o ka disinformation a me ka misinformation pono pū kekahi i nā hana hui. Hiki i ka laha ʻana o ka ʻike wahaheʻe ke hoʻohaʻahaʻa i ka hilinaʻi o ke kaiāulu a keʻakeʻa i ka holomua. ʻO ka hoʻolaha ʻana i ka noʻonoʻo koʻikoʻi, ka heluhelu ʻana i ka pāpaho, a me ka hoʻoulu ʻana i nā ala kamaʻilio māmā he mea pono e hoʻoponopono pono i kēia pilikia.

Ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau pilikia a me ka hoʻohana ʻana i kahi ala noʻonoʻo i mua, hiki iā mākou ke hoʻomākaukau i ke ala no ka wā e hiki mai ana. Ma muli wale nō o ka hana hui ʻana a me ka hoʻokō kūpaʻa ʻole e lanakila i kēia mau pilikia e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka pono a me ka pōmaikaʻi o nā hanauna e hiki mai ana.

