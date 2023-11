Wehe i ka mea pohihihi: ka nānā ʻana i ke kuleana o nā mea hoʻolaha i nā hopena Catalytic

No ka manawa mua, ua ʻike ka poʻe noiʻi ma TU Wien i kahi ʻike makaʻala ma ke kahua o nā hopena catalytic. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana microscopy kiʻekiʻe, ua ʻike maikaʻi lākou a nānā i ke kumu hana o nā "mea hoʻolaha" i ka manawa maoli, e hoʻomālamalama ana i kā lākou kuleana koʻikoʻi i ka ʻenehana. ʻAʻole i wehe wale kēia haʻawina paionia i ka hana a nā mea hoʻolaha akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai i ka pilina ikaika ma waena o nā catalysts a me nā wahi liʻiliʻi o nā mea ʻē aʻe.

Pono pono nā Catalysts i nā ʻenehana kemika like ʻole, mai ka hoʻomaʻemaʻe kinoea hoʻopau a hiki i ka hana ʻana i nā kemika waiwai a me nā mea lawe ikehu. Eia nō naʻe, ua kaupalena ʻia ka hoʻomaopopo ʻana o nā mea hoʻolaha a me kā lākou hana pololei, e paʻakikī iā lākou e aʻo. Aia a hiki i kēia manawa, ʻo ka hoʻoholo ʻana i nā hopena o nā nui like ʻole o nā mea hoʻolaha ma nā catalysts he hana hoʻāʻo-a-hewa.

ʻO ka noiʻi i hana ʻia ma TU Wien i kālele i ka hana a nā mea hoʻolaha lanthanum i ka hydrogen oxidation. Ma ka nānā ʻana i nā ʻātoma lanthanum pākahi ma o nā ʻano microscopy ʻenehana kiʻekiʻe, ua ʻike nā mea noiʻi ʻelua mau ʻāpana ʻili o ka catalyst e hana ma ke ʻano he pacemakers, ka hoʻohuli a me ka kāohi ʻana i nā hopena. ʻO ka hoʻohui ʻana o ka lanthanum e hana i kahi hopena hoʻololi, hoʻololi i ka hui ʻana ma waena o nā ʻāpana like ʻole o ka nanoparticle a me ke koho ʻana i kekahi mau pacemakers. Mālama kēia hoʻololi i kahi kaʻina catalytic i kauoha ʻia a maʻalahi.

Ma o kā lākou mau hoʻokolohua, ua hoʻomohala ka hui ma TU Wien i kahi hiʻohiʻona makemakika e hoʻohālikelike ana i ka hoʻohui ʻana ma waena o nā wahi pākahi o ka catalyst. Hāʻawi kēia ʻano hana hou i ka ʻike piha o ka catalysis kemika, e noʻonoʻo ana i ka hoʻololi ʻana o ka hana a me ka hana ʻole ma nā wahi like ʻole a me ka mana o nā mea hoʻolaha.

Ua paʻi ʻia kēia noiʻi ʻāina i loko o ka puke moʻolelo mahalo ʻo Nature Communications, e hōʻailona ana i kahi koʻikoʻi nui i ke aʻo ʻana i nā hopena catalytic. ʻO ka nānā pono ʻana o nā mea hoʻolaha a me kā lākou hopena i ka ʻano o nā catalysts e wehe i nā ala hou no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kaʻina catalytic a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana ʻoi aku ka maikaʻi.

Nīnau: He aha nā mea hoʻolaha i nā hopena catalytic?

A: ʻO nā mea hoʻolaha he mau wahi liʻiliʻi o nā mea ʻē aʻe i hoʻohana pū ʻia me nā catalysts e hoʻomaikaʻi i ko lākou pono i ka hoʻolaha ʻana i nā hopena kemika.

Nīnau: No ke aha paʻakikī ke aʻo ʻana i nā mea hoʻolaha?

A: Ua paʻakikī ka poʻe hoʻolaha e aʻo no ka mea ʻike ʻole ʻia kā lākou hana pololei a me nā hopena i nā catalysts a hiki i kēia manawa.

Nīnau: He aha ka hana a ka poʻe pacemaker i nā hopena catalytic?

A: ʻO nā mea pacemakers nā wahi kikoʻī o nā catalysts e hoʻomalu a hoʻoikaika i ka ʻano o nā hopena. Hana lākou ma ke ʻano he alakaʻi i kahi orchestra, hoʻonohonoho i nā hopena i loko o kahi ʻōnaehana paʻakikī.

Nīnau: Pehea ka hopena o nā mea hoʻolaha lanthanum i ka hana catalytic?

A: Hoʻololi nā mea hoʻolaha Lanthanum i ka hoʻohui ʻana ma waena o nā ʻāpana like ʻole o ka catalyst, koho i ka hoʻopau ʻana i kekahi mau mea pacemaker a maʻalahi i ke kaʻina hana catalytic.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia noiʻi?

A: Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ke kuleana o nā mea hoʻolaha a me kā lākou pilina me nā catalysts, e wehe ana i ke ala no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kaʻina catalytic a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana ʻoi aku ka maikaʻi.