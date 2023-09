Hiki i ke one ke kahe i luna, ʻike ʻia e nā ʻenekinia o ke Kulanui ʻo Lehigh

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻenekinia ma Lehigh University - hiki ke kahe ke one i luna. ʻO nā ʻike a ka hui, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, hōʻike ʻia i ka wā e hoʻohana ʻia ai ka torque a me ka ikaika hoihoi i kēlā me kēia ʻāpana o ke one, hiki i nā ʻāpana ke kahe i uka, i luna o nā paia, a i luna a i lalo. He hopena koʻikoʻi kēia ʻano ʻano ʻokoʻa no ka nui o nā noi, mai ka mālama olakino a hiki i ka halihali waiwai a me ka mahiʻai.

ʻO ka ʻike i hana ʻia e James Gilchrist, ka Ruth H. a me Sam Madrid Professor of Chemical and Biomolecular Engineering ma Lehigh's PC Rossin College of Engineering, a me kāna hui. Ua hoʻohana lākou i nā hoohalike e wehewehe ana i ke kahe ʻana o nā mea ʻeleʻele e hōʻike i ke kahe ʻana o nā ʻāpana me he mea lā.

Ua hāʻule ʻo Kauka Samuel Wilson-Whitford, ka mea kākau nui o ka pepa, i kēia ʻike ma ka pōʻino i ka wā e noiʻi ana i ka microencapsulation. Ua ʻike ʻo ia i ka wā i hoʻohuli ai ʻo ia i kahi magnet ma lalo o kahi hue o nā ʻāpana polymer i hoʻopaʻa ʻia i ka oxide i kapa ʻia ʻo microrollers, ua hoʻomaka ke one e neʻe i luna.

Ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka hoʻohana ʻana i ka torque i nā microrollers me nā magnet i hoʻohuli ʻia kēlā me kēia ʻāpana, e hana ana i nā pālua pōkole i hana koke a haki. Ua hoʻokumu kēia hui ʻana i kahi kihi ʻino o ka hoʻomaha ʻana ma muli o ke koena ʻino o ka friction, e ʻae ana i nā ʻāpana one e kahe i luna.

ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mana magnetic e hoʻonui i ka hui ʻana o nā ʻāpana one, e hāʻawi iā lākou i ka ʻoi aku ka ikaika a me ka hiki ke neʻe wikiwiki. ʻO ka neʻe hui ʻana a me ka hiki ʻana o nā ʻāpana e pili kekahi i kekahi i hiki ai iā lākou ke hana i nā hana kūʻē, e like me ke kahe ʻana i nā paia a me ka piʻi ʻana i nā alapiʻi. Ke ʻimi nei nā mea noiʻi i ka hoʻohana ʻana i nā microrollers e piʻi i nā pilikia, hiki ke loaʻa i nā noi i nā microrobotics a me ka mālama olakino.

Ke wehe nei kēia ʻike ʻāina i nā ala hou o ka noiʻi a me nā noi no nā mea granular. Hoʻolālā ka hui ʻo Lehigh University e hoʻomau i ke aʻo ʻana i nā microrollers a e ʻimi i kā lākou hoʻohana ʻana ma nā ʻano like ʻole. Ke noiʻi nei lākou i ka hui ʻana, hoʻokaʻawale, a me nā noi hoʻoneʻe mea. Eia kekahi, ke ʻimi nei lākou i ka hoʻohana ʻana i nā microrollers i ka hāʻawi ʻana i nā meaʻai ma o nā mea porous.

Nui nā hopena o ke one e kahe ana i uka, a hiki i kēia ʻike ke hoʻololi i nā ʻoihana a me nā ʻenehana. Hauʻoli ka hui noiʻi e hoʻomau i kā lākou mau hoʻokolohua a manaʻo e hoʻopuka i kekahi mau pepa e pili ana i ke kumuhana i ka wā e hiki mai ana.

