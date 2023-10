Hoʻolaha ke Kula ʻo Doerr of Sustainability i ka Mineral-X: Ke holomua nei i ka ʻoihana Mining i ka ʻenehana maʻemaʻe

Ua mālama ʻo Doerr School of Sustainability i kahi symposium hoʻomaka no Mineral-X, kahi papahana pili honua e pili ana i ka ʻenehana ʻenehana, ka hōʻike kaiāulu, a me ka mālama ʻana i mea e hoʻokō ai i kahi kaulahao hoʻolako minerala no ka ikehu hou. Ua ʻākoakoa nā alakaʻi mai nā hui mining, nā ʻoihana ʻoihana ʻoihana, nā mea hoʻonaʻauao, nā luna aupuni, a me nā ʻelele mai Zambia ma ka symposium e kūkākūkā i nā ala e hoʻomaikaʻi ai i ka ʻoihana mining mineral koʻikoʻi mai nā hiʻohiʻona pilikanaka a me ka ʻenehana.

ʻO Mineral-X, me ka loaʻa kālā kokoke i hoʻokahi miliona kālā, manaʻo e hana hou i ka ʻimi mineral ma mua o ka ʻepekema wale nō ma o ka lanakila ʻana i ka mālama kaiapuni a me ka hōʻike ʻana i ke kaiāulu. Lawe ka papahana i kahi ala holoʻokoʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻoihana mining i ka wā o ka hoʻololi ʻana mai nā wahie fossil. Hoʻopili ʻia kēia me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano hana ʻoi aku ka maikaʻi a me ka ʻoluʻolu no ka ʻimi ʻana a me ka unuhi ʻana i nā mineral koʻikoʻi, a me ka hoʻonui ʻana i ka hana kaiāulu a me ka hāʻawi ʻana i ke kōkua hoʻonaʻauao.

ʻO kekahi o nā hana koʻikoʻi o Mineral-X e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā mea hana naʻauao (AI) e kālailai i ka ʻikepili geological a ʻimi pololei i nā waihona mineral subsurface kiʻekiʻe. Me ka piʻi nui o ka noi no nā mineral koʻikoʻi e like me ke keleawe, nickel, lithium, a me ka cobalt i ka hana kaʻa uila, he mea koʻikoʻi kēia noiʻi e hōʻoia i kahi kaulahao hoʻolako mau.

Ua loaʻa i ka papahana ke kākoʻo mai nā ʻoihana mining nui e like me KoBold Metals a me Rio Tinto, a me Bidra, kahi ʻoihana ʻoihana ʻoihana e kālele ana i ka hoʻomau. ʻO ka mea nui, ʻaʻole loaʻa ʻo Mineral-X i nā kālā wahie mōʻalihaku, e like me ka wehewehe ʻana e David Zhen Yin, he luna papahana a he ʻepekema noiʻi.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili AI a me ka ʻike honua, manaʻo ʻo Mineral-X e hōʻemi i ka luku ʻāina e pili ana i ka mining. Hiki ke lawe ʻia nā waihona kiʻekiʻe me ka liʻiliʻi o ka pono no ka haunaele ʻāina ākea a hiki ke hoʻomohala ʻia ma lalo o ka lepo. ʻAʻole pale wale kēia ala i ke kaiapuni akā hoʻemi pū kekahi i nā kumukūʻai a me ka manawa e pono ai no ka ʻimi ʻana a me ka ʻili.

Eia kekahi, ke hana ikaika nei ʻo Mineral-X me nā kaiāulu mining ma Zambia. Sofia Mantilla Salas, he Ph.D. haumāna e pili ana i ka pilikanaka, e hana pū ana me nā kaiāulu kūloko e hōʻoia i ko lākou komo ʻana a me ka hui pū ʻana i nā kaʻina hana ʻimi mineral a me nā kaʻina hana. Ke hana pū nei ka papahana me nā kulanui ma Zambia e hoʻolako i nā ʻenekini mining me nā mākau kūpono e hoʻokūkū ai me nā ʻenekinia haole.

ʻO ka hoʻomaka ʻana o Mineral-X a me kāna kūpaʻa i ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻomau i ka ʻoihana mining e hōʻailona ana i kahi holomua nui i ka loaʻa ʻana o ka ikehu maʻemaʻe hou. Ma o kēia hoʻolālā, ke alakaʻi nei ka Doerr School of Sustainability i ke ala i kahi kaulahao hoʻolako minerale no ka wā e hiki mai ana.

