ʻO kahi holomua ma ka ʻenehana Magnet: Hoʻonui i ka hana ʻike

Ke hoʻomau nei ka ʻenehana i ka holomua, ke hoʻomau nei ke koi no ka mālama ʻana i ka ʻikepili ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hiki ke hoʻopili wikiwiki. Ke ʻimi mau nei nā mea noiʻi a puni ka honua i nā ala e hoʻomohala ai i nā mea hou e hiki ai ke hoʻokō i kēia mau manaʻo nui. ʻO ka mea i hala koke nei, ua hana kahi hui physicists mai Ke Kulanui o Texas ma El Paso (UTEP) a me nā ʻoihana ʻē aʻe i kahi holomua nui i ka ʻenehana magnet e hiki ke hoʻololi i ka wā e hiki mai ana o ka helu helu.

Alakaʻi ʻia e Dr. Srinivasa Singamaneni, he kumu aʻoaʻo ma ke Keʻena ʻOihana Physics ma UTEP, ua ʻike ka hui i kahi ʻano magnet hou e hōʻike ana i ka ʻōlelo hoʻohiki ma ke kahua o ka computing quantum. ʻO kēia mau mākēneki, i ʻike ʻia ʻo van der Waals magnets, ʻokoʻa i ka mea he hoʻokahi wale nō papa mānoanoa, e lilo lākou i mea liʻiliʻi akā ikaika loa i ka mana helu. Eia naʻe, ʻo ka drawback o van der Waals magnets ʻo ia kā lākou hana palena ʻole i nā haʻahaʻa haʻahaʻa.

Ma o kā lākou noiʻi ʻana, ua ʻike ka hui ma ka hoʻokomo ʻana i kahi mea kūlohelohe haʻahaʻa haʻahaʻa i kapa ʻia ʻo tetrabutylammonium ma waena o nā papa o ka magnet, ua hiki iā lākou ke hoʻonui nui i kona kūpaʻa wela. Ua ʻae kēia hanana i ka hana magnet i nā mahana a hiki i 170 degere Fahrenheit, ʻoi aku ma mua o nā kaohi mua.

He nui ka hopena o kēia ʻike. Me ka hiki ke hana i nā wela kiʻekiʻe, hiki i kēia mau magnet ke hoʻololi i nā magnet kuʻuna i hoʻohana ʻia i nā noi like ʻole, e like me ka laptops, speakers, a me MRI scanners. Eia kekahi, ʻo kā lākou liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana i kūpono iā lākou no ka hoʻohana ʻana i ka computing quantum, kahi mea koʻikoʻi ka lewa a me ka pono.

ʻOiai ua hōʻike maikaʻi ka hui i ka mana o ka magnet ma ka hoʻonohonoho lab, ke hoʻomau nei ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana. ʻO ka hui pū ʻana me nā ʻepekema mai ke Kulanui ʻo Stanford, Ke Kulanui o Edinburgh, Los Alamos National Lab, ka National Institute of Standards and Technology (NIST), a me Brookhaven National Lab, manaʻo ka hui e hoʻomau i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā mea no ka hoʻohana pono ʻana i ka ʻikepili.

He mea koʻikoʻi ka mea hiki i kēia holomua, no ka mea e wehe ana i nā mea hou no ka wā e hiki mai ana o ka ʻenehana magnet a me ka helu. Ma ka hoʻonui ʻana i ka pae wela o nā magnet van der Waals, ke hana nei ka poʻe noiʻi i kahi hana koʻikoʻi i ka ʻike ʻana i nā ʻōnaehana kamepiula ʻoi aku ka maikaʻi a me ka ikaika e hiki ke hoʻokō i nā koi e ulu mau nei o ka makahiki kikohoʻe.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā mea magnet van der Waals?

A: ʻO nā mākēneki Van der Waals kekahi ʻano o ka magnet i hoʻokahi wale nō papa o nā mana.

Q: He aha ka maikaʻi o nā magnet van der Waals?

A: He liʻiliʻi loa ka nui o nā magnet Van der Waals a loaʻa iā ia ka mana nui no ka hoʻohana ʻana i ka helu helu ma muli o kā lākou hana i hoʻonui ʻia.

Nīnau: Pehea i hoʻonui ai ka poʻe noiʻi i ka pale wela o nā mea magnet van der Waals?

A: Ua hoʻolauna ka poʻe noiʻi i kahi mea kūlohelohe haʻahaʻa i kapa ʻia ʻo tetrabutylammonium ma waena o nā papa o ka magnet, i ʻae ʻia e hana i nā mahana kiʻekiʻe.

Nīnau: He aha nā mea hiki ke hoʻohana ʻia o kēia mau magnet i hoʻonui ʻia?

A: Hiki i kēia mau mea hoʻonani i hoʻonui ʻia ke hoʻololi i nā magnet kuʻuna i hoʻohana ʻia i nā noi like ʻole, e like me ka laptops, ka leo ʻōlelo, a me nā scanners MRI. He kūpono hoʻi lākou no ka hoʻohana ʻana i ka computing quantum.

Nīnau: He aha nā hana e hiki mai ana i kēia noiʻi?

A: Hoʻolālā ka hui noiʻi e hoʻomau i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā mea no ka hoʻohana pono ʻana i ka ʻike helu.