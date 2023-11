Haʻihaʻi Hou: 3D Paʻi ʻana i nā lauoho lauoho ma ka ʻili o Lab-Grown

He kuleana koʻikoʻi ka lauoho lauoho i ka mālama ʻana i ke olakino a me ka hana o ko mākou ʻili. Kōkua lākou i ka hoʻoponopono ʻana i ka wela o ke kino, hoʻohua i ka hou, a loaʻa nā pūnaewele pū e kōkua i ka hoʻōla ʻana i ka ʻili. Eia nō naʻe, ʻaʻole i hoʻopiha ʻia nā hiʻohiʻona ʻili i ulu ʻia e ka lab, ʻaʻole i hoʻokomo ʻia nā follicles lauoho. Hiki ke hoʻopili koke ʻia kēia ʻāpana, mahalo i ka noiʻi ʻana i ka honua i alakaʻi ʻia e nā ʻepekema ma Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

ʻO Dr. Pankaj Karande, Polofesa Hui Pū ʻIa o Chemical a me Bioengineering ma RPI, a ua hoʻokomo maikaʻi kāna hui i nā follicles lauoho i loko o ka ʻiʻo ʻili kanaka i ulu i ka lab me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana paʻi 3D. He mea koʻikoʻi kēia hoʻokō i ka ʻenehana ʻenehana a wehe i nā mea hou no ka hoʻāʻo ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me ka hoʻololi ʻana i ka ʻili.

ʻO nā ala kuʻuna i ke kūkulu hou ʻana i nā follicles lauoho me ka hoʻohana ʻana i nā cell i loaʻa i ke kanaka ua kū i nā pilikia. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua i kēia mau cell, i ka wā i hoʻomaʻamaʻa ʻia i loko o kahi ʻano ʻekolu-dimensional, hiki ke hana i nā follicles lauoho hou a i ʻole ka lauoho lauoho. Ke kūkulu nei ma luna o kēia noiʻi, ua hoʻohana ʻo Kauka Karande a me kāna hui i nā ʻenehana bioprinting 3D e hana i nā hiʻohiʻona ʻili e komo pū ana nā follicles lauoho.

ʻO ke kaʻina hana i ka mahi ʻana i ka ʻili a me nā cell follicle i loko o ka hale hana a hoʻololi iā lākou i bio-ink kūpono no ka paʻi 3D. ʻO ka bio-ink, i haku ʻia me nā protein a me nā mea ʻē aʻe, ua hoʻopili ʻia i kahi nila lahilahi, e hiki ai i ka mea paʻi ke waiho i nā ʻili ʻili a hoʻokomo pū i nā pūniu lauoho i ka manawa like. I ka wā lōʻihi, ua hoʻopiha ʻia nā kahawai e hoʻopuni ana i nā ʻili lauoho me nā ʻili ʻili, e hoʻohālike ana i ke ʻano o nā follicle lauoho maoli.

ʻOiai he ʻelua a ʻekolu pule ka lōʻihi o ke ola ʻana o ka ʻili 3D i paʻi ʻia me nā follicles lauoho, hōʻike kēia holomua i ka holomua nui i ka hoʻomohala ʻana i nā grafts ʻili hiki ke ulu i ka lauoho. ʻO ka lōʻihi o ke ola ʻana o ka ʻiʻo o ka ʻili kahi manaʻo i ka wā e hiki mai ana, e hiki ai i ka hoʻāʻo ʻana i ka lāʻau lapaʻau holomua a hiki ke alakaʻi i nā holomua i ka lāʻau lapaʻau regenerative a me ka hoʻāʻo ʻana.

Hōʻike kēia haʻawina i ka hiki ke paʻi 3D i ka holomua ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana i nā hale olaola paʻakikī a me kā lākou pilina me nā huahana kumuhana. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā follicles lauoho i loko o nā hiʻohiʻona ʻili o ka lab-grown, loaʻa i nā mea noiʻi nā ʻike waiwai e hiki ke hoʻonui i ka hoʻomohala ʻana o nā lāʻau e hiki mai ana no nā kuni a me nā maʻi ʻili ʻē aʻe.

ʻO ka hiki ke paʻi 3D i nā lauoho lauoho i loko o ka ʻili i ulu i ka lab-grown he hōʻike i ke ʻano multidisciplinary i hoʻohana ʻia e nā mea noiʻi RPI ma ke kikowaena o ka ʻenekinia a me ka ʻepekema ola. He hopena koʻikoʻi kēia mau holomua i ke olakino o ke kanaka a me ka hoʻomohala ʻana i nā hiʻohiʻona ʻili kūlohelohe.

1. He aha nā hana o ka lauoho lauoho ma ka ʻili?

Hoʻoponopono nā follicles lauoho i ka wela o ke kino, hoʻohua i ka hou, a loaʻa i nā pūnaewele pū e hoʻoikaika i ka hoʻōla ʻana o ka ʻili.

2. Pehea i hoʻokomo ai ka poʻe noiʻi i nā follicles lauoho i loko o ka ʻili ʻili o ka lab-grown?

Ua mahi ka hui ma RPI i ka ʻili a me nā cell follicle i loko o ka hale hana a hoʻololi iā lākou i bio-ink hiki ke paʻi. Ua hoʻohana ʻia kēia bio-ink i kahi nila lahilahi, e ʻae ai i ka waiho pololei ʻana a me ka hana ʻana i nā ʻili ʻili i komo pū me nā ʻili lauoho.

3. He aha nā mea hiki ke hoʻohana i nā follicles lauoho paʻi 3D i nā hiʻohiʻona ʻili?

Hiki i kēia holomua ke alakaʻi i nā holomua i ka hoʻāʻo ʻana i ka lāʻau lapaʻau, lāʻau lapaʻau regenerative, a me ka hoʻāʻo ʻana. Ma ka hana ʻana i nā hiʻohiʻona ʻili paʻakikī a pili i ka biologically, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe i ka pili ʻana o ka ʻili me nā huahana topical a hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau maikaʻi no nā ʻano ʻili like ʻole.