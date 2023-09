Hoʻohana ʻia ke Kaona Hou i ke Kai ʻEleʻele ma ke ʻano he Sink Natural

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi ma Israel-based climate change solutions Rewind i kahi ala hou o ka mālama kalapona e hoʻohana ana i ke Kai ʻEleʻele ma ke ʻano he pohō maoli. ʻO ke kaʻina hana ʻo ia ka lawe ʻana i nā mea kanu a me nā biomass ʻē aʻe me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kalapona a hoʻopaʻa ʻia i lalo o ke kai. Mālama kēia i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kalapona i ka lewa, me ka mālama pono ʻana iā ia no nā kaukani makahiki.

No ke ʻano maoli ka hoʻoulu ʻia ʻana o kēia ʻano, no ka mea, ʻike ʻia nā mea kanu no ko lākou hiki ke hopu a mālama i ka carbon dioxide. Ma ka mālama ʻana i ke koena o ka hoʻokuʻu kalapona i ka wā e pohō ai nā mea kanu, ua kuhi ka poʻe noiʻi e hiki iā lākou ke hoʻokō i kahi hopena maikaʻi ʻole, e pale ana i ke kalapona mai ke komo hou ʻana i ka lewa. Hoʻohana kēia ʻano i nā mea kanu i loaʻa i ʻole e pau a pau i ke ahi.

Ua koho ʻia ke Kai ʻEleʻele ma ke ʻano he wahi kūpono no ka mālama ʻana i ke kalapona ma muli o kona ʻano geological, ka mea e pale ai i ka oxygen mai ka hiki ʻana i nā papa hohonu kahi i hoʻopaʻa ʻia ai ka biomass waiwai nui. ʻO ka nele o ka oxygen e hana i kahi kaiapuni e mālama i nā mea kanu a pale iā lākou mai ka palaho. Hoʻohui ʻia, hoʻopuka ka ʻāina ʻEleʻele i kahi nui o ke koena biomass mai ka mahiʻai a me nā huahana lāʻau, e lilo ia i wahi kūpono no kēia kaʻina hana.

ʻO nā mea kanu lāʻau, e like me nā lāʻau, kūpono loa i ka mālama kalapona ʻoiai e hopu koke lākou i ke kalapona a paʻa i ka wai. ʻO nā koena mahiʻai ʻē aʻe, e like me nā ʻōpala pua, he mau koho kūpono. Hoʻāʻo ʻia ka biomass no ka maʻi kalapona a me nā kemika ʻino ma mua o ka lawe ʻia ʻana a piholo i loko o ke kai.

Inā hoʻonui ʻia, hiki i kēia ʻano o ka mālama ʻana i ke kalapona ke hoʻoneʻe i 1 biliona tone kalapona mai ka lewa i kēlā me kēia makahiki. He mea koʻikoʻi kēia no ka hoʻopuka ʻana o ka honua i 36.6 biliona toni kalapona i ka makahiki 2022, a he mea koʻikoʻi ka wehe ʻana i ke kalapona no ka hoʻēmi ʻana i ke aniau.

ʻOiai e loaʻa ana nā ʻenehana hopu kalapona, ʻo kekahi o nā pilikia ʻo ka nui o ka ikehu e pono ai e kānana CO2 mai ka lewa a me nā kumukūʻai pili. Eia nō naʻe, hiki i kēia ala hou me ka hoʻohana ʻana i ke Kai ʻEleʻele ma ke ʻano he pohō kūlohelohe ke hāʻawi i kahi hopena ʻoi aku ka maikaʻi a me ka ikaika.

Puna: Rewind, ABC News, Reuters