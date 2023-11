Hōʻike ʻo Astrophysics Breakthrough i ka pilina pili ma waena o ka Gamma-Ray Flares a me High-Energy Neutrinos

Ua hoʻomālamalama nā mea hou i ka astrophysics i ka pilina hoihoi ma waena o nā lapalapa gamma-ray o nā blazars a me nā neutrino ikaika kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i nā ʻike hohonu i nā hanana ikaika loa o ke ao holoʻokoʻa a hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ke kumu o nā kukui cosmic.

Ua alakaʻi kekahi pūʻulu o nā astronomers honua i kahi noiʻi paionia i hoʻonui nui i ko mākou ʻike no ka hoʻokumu ʻana o ka galaxy a me ka evolution. Ke hoʻohana nei i nā ʻenehana nānā hou, ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā hana koʻikoʻi e hoʻokele ai i ka dynamics o nā galaxies mamao. ʻAʻole hoʻonui kēia noiʻi ʻāina i ko mākou ʻike ʻana i nā hale galactic akā hoʻokūkū pū kekahi i nā kumumanaʻo e loaʻa nei, e wehe ana i ke ala no nā hiʻohiʻona hou.

I kēia manawa, ua hana nā kānaka ʻepekema ma Shibaura Institute of Technology i kā lākou hana ponoʻī i ka ʻimi ʻana i ka lewa. ʻO kā lākou holomua hou ʻana i nā mea hana astronomical a me nā ʻano hana nānā i hiki ke hoʻololi i kā mākou ala e aʻo ai i ka cosmos. ʻAʻole hoʻomaʻemaʻe wale kēia mau mea i ko mākou ʻike i kēia manawa akā wehe pū kekahi i nā ala hou no ka ʻimi ʻana e hiki mai ana.

Hoʻopili ka haʻawina i ka noiʻi ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o nā lapalapa gamma-ray i hoʻokuʻu ʻia e nā blazars a me kā lākou hana ʻana i nā neutrino ikaika nui. ʻOiai ua kākoʻo ʻia e nā ʻike e like me ka IceCube-170922A neutrino i ʻike ʻia i ka wā o ka lapalapa ahi, ʻike hohonu ka noiʻi i ka ʻikepili helu. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi algorithm blocks Bayesian a me ka nānā ʻana i nā hoʻokuʻu gamma-ray mai 145 blazars me ka hoʻohana ʻana i nā pihi kukui i hoʻopaʻa ʻia i kēlā me kēia pule, hoʻoholo ka haʻawina i ka lōʻihi a me ka ikaika o kēia mau lapalapa.

Hōʻike nā ʻike ʻepekema e hōʻike ana nā blazar i nā pōʻai hana flare a me nā hakina ikehu, me nā ʻokoʻa like ʻole i ʻike ʻia ma waena o nā subclass blazar like ʻole. Ma ka hoʻohana ʻana i ka pilina scaling ma waena o ka neutrino a me ka gamma-ray luminosities, loiloi ka haʻawina i ka neutrino neutrino flux i hoʻopuka ʻia e kēlā me kēia gamma-ray flare, e hōʻike ana i nā ʻoi aku ka ikaika o ka hoʻokuʻu ʻana i ka blazar neutrino. Eia kekahi, ua hoʻohālikelike ka noiʻi i nā kahe o ka ikehu neutrino i nā manawa like ʻole me ka naʻau o IceCube, e hiki ai ke hoʻopaʻa ʻia i nā kumu hoʻoheheʻe neutrino no nā lapalapa gamma-ray a hōʻike i kahi palena kiʻekiʻe no ka hāʻawi ʻana o kēia mau lapalapa i ka neutrino flux diffuse holoʻokoʻa.

ʻO ka hopena o kēia haʻawina e ʻoi aku ma mua o ka astrophysics. Ma ka hoʻomālamalama ʻana i nā ʻano koʻikoʻi o nā galaxies, ʻaʻole kōkua kēia noiʻi i ko mākou ʻike ʻana i nā hanana cosmic akā paʻa pū kekahi i ka hiki ke hana i nā hiʻohiʻona hou a me nā wānana e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ke ao holoʻokoʻa. Eia kekahi, ʻike kēia mau ʻike i ke koʻikoʻi o ka hui ʻana o ka honua a me ka ʻenehana ʻenehana i ka holomua ʻana i kā mākou ʻike o ka cosmos.

NPP

He aha nā blazars?

ʻO Blazars kahi ʻano kikoʻī o ka nucleus galactic ikaika (AGN) i hōʻike ʻia e kā lākou hoʻokuʻu ʻana i ka spectrum electromagnetic holoʻokoʻa, mai nā nalu lekiō a i nā kukuna gamma. Hoʻohana ʻia lākou e nā lua ʻeleʻele supermassive ma ke kikowaena o nā galaxies.

He aha nā neutrino ikaika nui?

ʻO Neutrinos nā ʻāpana subatomic me ka liʻiliʻi a ʻaʻohe nuipa a ʻaʻohe uku uila. ʻO nā neutrino kiʻekiʻe ka ikehu kiʻekiʻe loa, e hoʻomaka pinepine ana mai nā hanana cosmic ikaika, e like me ka launa pū ʻana o nā kukui cosmic a i ʻole nā ​​​​disc accretion o nā lua ʻeleʻele.

He aha ke kumu o ka ray cosmic?

ʻO ke kumu o nā kukuna cosmic, nā ʻāpana ikaika loa e puka mai ana mai ka lewa mai, he kumuhana no ka noiʻi ʻepekema. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kā lākou kumu kumu a me ka wikiwiki i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a me nā kaʻina hana e hoʻāla ai i kēia mau ʻāpana ikaika.

He aha ke ʻano o ka astronomy multi-messenger?

ʻO ka astronomy multi-messenger e pili ana i ke kahua o ka noiʻi e hui pū ana i nā ʻikepili mai nā ʻano ʻike ʻike astronomical like ʻole, e like me ka radiation electromagnetic, hawewe gravity, a me nā kukuna cosmic. Ma ke kālailai ʻana i kēia mau "ʻelele" he nui mai nā ʻano hanana like ʻole, loaʻa i nā ʻepekema ka ʻike piha loa o ke ao holoʻokoʻa.