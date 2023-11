ʻIke ʻia nā mea noiʻi i ka Bacteriocin hou me ka hiki ke hakakā i nā maʻi maʻi antibiotic-resistant

ʻO nā maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi bacteria-antibiotic e lilo i mea hopohopo nui honua. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia e ulu nei, ua hana nā mea noiʻi ma Tromsø i kahi ʻike makaʻala-he bacteriocin hou i loaʻa i loko o kahi huakini ʻili maʻamau. Hōʻike kēia bacteriocin i ka ʻōlelo hoʻohiki i ke kāohi ʻana i ka ulu ʻana o nā maʻi maʻi kūʻokoʻa antibiotic i ke kuleana pinepine i nā maʻi paʻakikī e mālama.

He pilikia koʻikoʻi ka piʻi ʻana o ke kūʻē antibiotic, no ka mea, ʻaʻole pono ka nui o nā lāʻau antibiotic. Me ka loaʻa ʻole o nā lāʻau lapaʻau kūpono, hiki i nā maʻi maʻamau ke lilo i mea weliweli i ke ola. ʻO ka pīhoihoi, ʻoi aku ka miliona o ka poʻe i nalowale i ko lākou ola i kēlā me kēia makahiki ma muli o ke kū'ē ʻana i ka lāʻau antibiotic.

No ka hakakā ʻana i kēia paʻakikī, ua noiʻi ka hui noiʻi no ke olakino keiki a me nā ʻōpio ma UiT The Arctic University of Norway i nā mea i hana ʻia e ka bacteria e hiki ke pale i ka ulu ʻana o ka bacteria hoʻokūkū. Ua kapa ʻia kēia mau mea he bacteriocins. Ma o kā lākou hana nui, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi bacteriocin hou i loko o kahi huakini ʻili maʻamau. ʻO kēia bacteriocin hou i ʻike ʻia, i kapa ʻia ʻo Romsacin ma hope o ka inoa Sami no Tromsø, hiki iā ia ke pale aku i nā maʻi maʻi kūʻokoʻa antibiotic i pane ʻole i nā lāʻau maʻamau.

ʻOiai ʻo ka loaʻa ʻana o Romsacin he mea hauʻoli, ua ʻōlelo ka mea noiʻi ʻo Runa Wolden he lōʻihi ke ala e hele ai ma mua o ka hiki ke hoʻomohala ʻia i lāʻau lapaʻau kūpono. ʻO ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau antibiotic hou mai nā mea hoʻohiki e like me Romsacin he hana lōʻihi a kumukūʻai hiki ke lawe ma waena o 10 a 20 mau makahiki. Ma mua o ka hoʻohana ʻana i kahi lāʻau antibiotic hou i lāʻau lapaʻau, pono ka hoʻāʻo nui ʻana no ka palekana a me ka pono. Pono ka hui noiʻi e hoʻokele i nā kaʻina hana bureaucratic a me nā hoʻolālā kūʻai.

Hoʻokumu ʻia ka bacteriocin Romsacin e kahi hua bacteria i kapa ʻia ʻo Staphylococcus haemolyticus. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i hana ʻia ka bacteriocin e nā maʻi āpau o S. haemolyticus; akā, aia wale nō i loko o kekahi o nā 174 isolates i loaʻa i nā mea noiʻi. ʻO kēia ʻike i manaʻo ʻole ʻia e hoʻohui i ka hauʻoli a me ka ʻoluʻolu e pili ana i kēia ʻike.

ʻOiai he nui nā mea e aʻo ai e pili ana i ka hana ʻana o Romsacin i loko o ke kanaka, manaʻolana ka poʻe noiʻi e pili ana i kona hiki ke lilo i mea kaua hou e kūʻē i ka maʻi bacteria-antibiotic. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia bacteriocin e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi ma ke kahua o ka hoʻomohala antibiotic. Me ka hoʻonaʻauao hou a me ka hoʻomohala ʻana, hiki iā Romsacin ke hāʻawi i kahi hopena i makemake nui ʻia e hakakā i ka hoʻoweliweli honua o ke kū'ē antibiotic.

NPP

He aha ke kūpaʻa antibiotic?

Hoʻomaka ka pale ʻana i ka lāʻau antibiotic i ka wā e ulu ai ka bacteria a hoʻomohala i nā ʻano hana e pale aku ai i nā hopena o nā lāʻau antibiotic. ʻO ia ke ʻano o nā lāʻau antibiotic i hana maikaʻi i ka pepehi ʻana a i ʻole ke kāohi ʻana i ka ulu ʻana o ka maʻi bacteria e lilo i mea ʻole, e paʻakikī ai ka mālama ʻana i nā maʻi.

No ke aha he mea nui ka loaʻa ʻana o Romsacin?

ʻO Romsacin kahi bacteriocin i ʻike hou ʻia i loaʻa i loko o kahi huakini ʻili maʻamau. Ua hōʻike ʻo ia i ka ʻōlelo hoʻohiki i ke kāohi ʻana i ka ulu ʻana o nā maʻi maʻi kūʻē i ka antibiotic, a ʻo ia ke kuleana no nā maʻi paʻakikī e mālama. Hāʻawi kēia ʻike i ka hiki ke hoʻomohala i kahi lāʻau lapaʻau hou e pale aku ai i nā maʻi i loaʻa ʻole ka lāʻau lapaʻau i kēia manawa.

He aha ka bacteriocin?

ʻO nā bacteriocins nā mea i hana ʻia e ka maʻi bacteria e hiki ke kāohi i ka ulu ʻana o nā bacteria hoʻokūkū. Manaʻo ʻia lākou he mea hiki ke hoʻololi i nā antibiotics i ka hakakā ʻana i nā maʻi bacterial.

He aha ka hana aʻe no Romsacin?

Ma mua o ka hoʻohana ʻia ʻana o Romsacin i lāʻau lapaʻau, pono e hoʻokō ʻia nā hoʻāʻo nui e hōʻoia i kona palekana a me ka pono i nā kānaka. Eia kekahi, hiki i ke kaʻina hoʻomohala ke hoʻokele i nā kaʻina hana bureaucratic a me nā hoʻolālā kūʻai. He mau makahiki paha ma mua o ka lilo ʻana o Romsacin i koho lapaʻau kūpono. Eia nō naʻe, ʻo kēia ʻike e hōʻike nei i kahi hana hoʻohiki i mua i ka ʻimi ʻana i nā lāʻau ʻokoʻa hou e hakakā ai i ka maʻi maʻi antibiotic.