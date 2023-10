Ua ʻike ʻia ke ala hou no ka neʻe ʻana o ke kanaka mai ʻApelika ma o ka ʻāina Levant

Ua loaʻa i kahi hui noiʻi o nā lālā mai ke Kulanui o Ioredane, ke Kulanui ʻo Yarmouk, Kina, Australia, a me United Kingdom i kahi ʻike hou e pili ana i kahi ala neʻe kanaka hou mai ʻApelika ma o ka ʻāina Levant. Ma ka nānā ʻana i nā hōʻike mai nā wahi like ʻole o ka wao nahele ʻo Ioredane hema, ua hiki i ka hui ke hahai i nā kapuaʻi wāwae kahiko a nānā i ka ʻāina a me nā makahiki pōhaku me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana holomua.

ʻO ka haʻawina, e like me ka mea i hōʻike ʻia e ka Jordan News Agency, Petra, ua ʻae ʻia no ka ʻike ʻana i nā makahiki o nā sediment loko kahiko ma nā wahi like ʻole o ke kikowaena a me ka hema o Ioredane. Hōʻike kēia mau sediment i ke kūkulu ʻia ʻana o nā loko i nā wā e pili kokoke ana i ka neʻe ʻana o ke kanaka mai ʻApelika. Ua ʻike pū ka hui i nā mea hana pōhaku mai ka Middle Stone Age kokoke i ka Wadi Grendel area, e pili ana i kekahi o nā loko, mai 84,000 mau makahiki.

Kuhi ʻia kēia ʻike ʻāina i kahi ala neʻe hou no nā kānaka mai ʻApelika ma o ka ʻāina Levant. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau loko i ka wao nahele hema o Ioredane e hōʻike ana i kahi ea i loko o ia manawa, e hōʻike ana i ka hiki ʻana o ka ʻāina i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Hāʻawi kēia noiʻi i ka ʻike waiwai i ka neʻe ʻana o nā kānaka kahiko a me ko lākou hiki ke hoʻololi i nā kūlana kaiapuni. Hoʻohui ia i ko mākou ʻike i ka neʻe ʻana o ke kanaka a me nā ala i lawe ʻia i ka laha ʻana o nā kānaka ma ka honua holoʻokoʻa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hoʻomālamalama kēia haʻawina i kahi mokuna koʻikoʻi o ka mōʻaukala kanaka, e hāʻawi ana i nā manaʻo hou e pili ana i ka dynamics o ka neʻe ʻana a me ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i nā heluna kanaka mua. Hiki i nā ʻike mai kēia noiʻi ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike i ka hoʻomohala kanaka a me nā ʻano neʻe o ko mākou mau kūpuna.

Sources:

– ʻO Jordan News Agency (Petra)