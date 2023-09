Hoʻomohala nā mea noiʻi i ka Polymer me ka Adaptive Thermoresponsive Behavior

Ua hana nā mea noiʻi ma ke Kulanui o ʻenekinia FAMU-FSU i ʻelua polymers pili pili e hōʻike ana i nā pane like ʻole i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO kēia mau polymers, i hana ʻia me ka sulfoxide a me kahi hoʻololi liʻiliʻi liʻiliʻi, hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻano hana like ʻole e like me ka lāʻau lapaʻau, ka protein synthesis, a me nā pale pale. Ua paʻi ʻia nā ʻike o kā lākou noiʻi ʻana ma ka puke pai Macromolecules.

ʻO ke ala maʻamau i ka hoʻokō ʻana i nā ʻano wela like ʻole i loko o nā polymers pono e hana i nā polymers kaʻawale no kēlā me kēia noi. Eia naʻe, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i hoʻokahi ʻano polymer i hiki ke maʻalahi no nā hana like ʻole me ka liʻiliʻi liʻiliʻi. Hōʻike kēia i kahi holomua nui i ka ʻenehana polymer.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻo ka hiki ʻana o kahi hui methylene, ʻelua mau hydrogen atoms, ka mea i pane ʻokoʻa ai nā polymers i nā ʻano wela. Ua hoʻoheheʻe ʻia kekahi mana i loko o ka wai ma nā wela haʻahaʻa a hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i nā wela kiʻekiʻe, aʻo ka ʻaoʻao ʻē aʻe i hōʻike i ke ʻano kūʻē, e hoʻoheheʻe ʻia i nā wela kiʻekiʻe.

Ma waho aʻe o kēia ʻike, ua ʻike pū ka hui noiʻi i kahi hana hou e hoʻokele ai i ka paepae wela koʻikoʻi o ka hoʻoheheʻe polymer. Ua ʻike lākou ʻo ka pilina dipole-dipole, ka huki ʻana ma waena o nā pou i hoʻopaʻa ʻia a maikaʻi ʻole o nā molekala like ʻole, ua pāʻani i ka hoʻoholo ʻana i ka mahana e hui ai ka polymer i ka wai.

Ua hōʻike pū ʻia ka polymer i hoʻomohala ʻia e nā mea noiʻi i nā ʻano wela ʻelua mau pae, e hoʻololi ana i nā hoʻololi i nā pae ʻelua ma kahi o kahi hoʻololi hoʻokahi. Hiki i kēia hiʻohiʻona kūʻokoʻa ke hoʻohana i ka lāʻau lapaʻau, e like me ka hana ʻana i kahi capsule lāʻau e hoʻoheheʻe ʻia i ka wela o ka ʻōpū o ka mea maʻi i ʻelua mau pae, e hiki ai i ka hāʻawi ʻana i ka lāʻau lapaʻau pololei.

Ke wehe nei kēia noiʻi honua i nā mea hou no ka ʻenekinia polymer a me ka hoʻomohala ʻana i nā mea me ka adaptive thermoresponsive behavior. Hōʻike ia i ka hiki ke hana i nā polymers versatile i hiki ke maʻalahi no nā noi like ʻole, e hāʻawi ana i kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi a me ke kumu kūʻai i ka hoʻolālā polymer.

