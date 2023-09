Hoʻomohala nā mea noiʻi i nā Plasmonic Nanotweezers no ka ʻohi ʻana i nā mea Nanoscale

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Vanderbilt i kahi ʻenehana hou i kapa ʻia ʻo "Geometry-induced Electrohydrodynamic Tweezers" (GET), e hoʻohana ana i nā nanotweezers plasmonic e pahele i nā mea nanoscale. ʻO ka holomua, i paʻi ʻia ma Nature Communications, hāʻawi i kahi ala wikiwiki a pololei loa no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea e like me nā vesicle extracellular, e pāʻani ana i nā maʻi e like me ke kanesa.

ʻO nā tweezers optical kuʻuna, nāna e hoʻoponopono i ka mea micron-scale, hakakā me nā mea nanoscale ma muli o ka palena ʻokoʻa o ka mālamalama. Eia naʻe, ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka mana o nā plasmonics e lanakila i kēia palena. Hoʻopili nā Plasmonics i ka mālamalama i ka nanoscale, e hāʻawi ana i kahi hopena no ka hopu ʻana i nā mea nanoscale. Eia naʻe, hiki i ke kaʻina hana o ka hopu ʻana i nā nanoparticles kokoke i nā hale plasmonic hiki ke hoʻopau i ka manawa.

ʻO ka ʻenehana GET i hoʻomohala ʻia e Justus Ndukaife a me Chuchuan Hong e hiki ai ke hoʻopaʻa wikiwiki a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā mea biological nanoscale kokoke i nā lua plasmonic. Hoʻokō ʻia kēia me ka ʻole o nā hopena hoʻomehana ʻino a kekona wale nō ke hoʻopau. Hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi e hōʻailona ana kēia holomua i kahi milestone koʻikoʻi i ka hoʻopaʻa ʻana i ka optical ma ka nanoscale a hoʻopaʻa i ke ala no ka hoʻomaopopo hou ʻana i ke kuleana o nā vesicle extracellular i nā maʻi e like me ke kanesa.

ʻO ka hana mua a Ndukaife e pili ana i nā anapoles optical e paʻi i nā vesicles extracellular nanosized a me nā ʻāpana i paʻi ʻia ma Nano Letters. Hoʻonui kēia hoʻomohala hou i kēia mau ʻike a hāʻawi i kahi hopena trapping scalable no nā mea nanosized hoʻokahi.

Source:

– Chuchuan Hong et al, Hoʻopaʻa paʻa ʻia o nā vesicle extracellular nanosized hoʻokahi me ka hoʻohana ʻana i nā plasmonics, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40549-7

– Ke Kulanui ʻo Vanderbilt