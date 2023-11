ʻO ke ʻano hou o ka hoʻohālikelike ʻana i nā regime mākeke me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili Frontier Efficient

He ikaika nā mākeke kālā a hiki ke hōʻike i nā ʻano aupuni a i ʻole nā ​​mokuʻāina, kēlā me kēia me kona ʻano ponoʻī. Paʻakikī nā kumu hoʻohālike kuʻuna e hopu pono i kēia mau dynamics. Eia nō naʻe, kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma The Journal of Finance and Data Science e hōʻike ana i kahi ala hou e ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā pae i ka wā e hoʻohālikelike ai i ka dinamika o ka mākeke.

ʻO ka hui noiʻi, alakaʻi ʻia e Nolan Alexander, ua hoʻomohala i kahi ala hou e hoʻohana ai i nā palena kūpono e wehewehe i nā mokuʻāina mākeke. ʻO nā palena kūpono e hōʻike ana i nā pihi kālepa e hoʻomaikaʻi i nā portfolios e pili ana i ka hoʻihoʻi i manaʻo ʻia a me ka volatility. Ma ka hoʻokaʻawale ʻana i kēia mau palena kūpono i nā ʻano hana me ka hoʻohana ʻana i ʻekolu coefficient, ua hoʻokaʻawale maikaʻi ka hui i nā mokuʻāina mākeke like ʻole.

No ka hoʻokumu ʻana i kahi kōpili me ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano hoʻohālike, helu ʻia nā kaupaona i hoʻopaʻa ʻia i ka portfolio no kēlā me kēia mokuʻāina me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai kēlā mokuʻāina. Hoʻohui ʻia kēia mau paona a kaupaona ʻia ma muli o ka hiki ke hoʻololi i kēlā me kēia mokuʻāina. ʻOi aku ka maʻalahi o kēia ala e hoʻohālikelike ʻia me nā hiʻohiʻona Markov huna kuʻuna (HMM), kahi i hūnā ʻia ai nā mokuʻāina a nele i ka wehewehe.

ʻO kahi pōmaikaʻi nui o ke ʻano i manaʻo ʻia ʻo ia ka hiki ke nānā i nā ʻāpana waena o ke kŘkohu. Hiki i kēia ke hoʻomaopopo maikaʻi i ke ʻano o ka hoʻoholo ʻana i nā paona hope. Ua ʻike nā mea noiʻi he nui nā mokuʻāina pipi i kēlā me kēia ao, me kahi mokuʻāina ʻoi aku ka nui o ka hoʻololi ʻana i kahi mākeke bear ma mua o nā mea ʻē aʻe.

Eia kekahi, ua ʻike ʻia ka haʻawina i loko o ka mokuʻāina bearish i loko o nā ʻāpana kūʻai kūʻai kūʻai US, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻi hou ʻana ma mua o ka hoʻololi ʻana i kahi mokuʻāina ʻē aʻe. Eia naʻe, ʻaʻole paʻa kēia waiwai hoʻihoʻi no ka honua Developed Markets.

Hāʻawi kēia ʻano hana hou i nā ʻike koʻikoʻi i ka dinamika o nā ʻoihana mākeke a hāʻawi i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā hiʻohiʻona kuʻuna. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mokuʻāina i ʻike ʻia a me ka ʻikepili palena kūpono, hiki i nā mea hoʻopukapuka ke hoʻoholo i ka ʻike a hoʻomaikaʻi paha i kā lākou hana portfolio.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha nā aupuni mākeke a mokuʻāina paha?

E pili ana nā mana kūʻai a i ʻole nā ​​mokuʻāina i nā kaiapuni a i ʻole nā ​​kūlana i loko o nā mākeke kālā. Hiki i kēia mau mokuʻāina ke hōʻike i nā ʻano like ʻole, e like me nā mākeke bipi, nā mākeke bear, a i ʻole nā ​​manawa o ka volatility kiʻekiʻe.

He aha nā palena kūpono?

ʻO nā palena kūpono he mau ʻāpana kālepa e hōʻike ana i nā portfolios maikaʻi loa e pili ana i ke kaulike ma waena o ka hoʻihoʻi i manaʻo ʻia a me ka volatility. E kōkua kēia mau palena i nā mea hoʻopukapuka e hoʻoholo i nā ʻāpana portfolio maikaʻi loa e pili ana i kā lākou makemake-hoʻihoʻi.

He aha ke kumu hoʻohālike Markov huna (HMM)?

ʻO kahi hiʻohiʻona Markov huna (HMM) he kumu hoʻohālike helu e manaʻo ana i nā mokuʻāina huna e hoʻopuka i nā hopena ʻike. Ma ka pōʻaiapili o nā mākeke kālā, hoʻohana pinepine ʻia nā HMM e hoʻohālike i nā loli aupuni kahi i ʻike ʻole ʻia ai nā mokuʻāina. Eia naʻe, ʻo ka nele o ka wehewehe ʻana he drawback me nā HMM kuʻuna.

Pehea e ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu hoʻohālike i manaʻo ʻia ma mua o nā hōʻailona?

Hoʻohana ke kumu hoʻohālike i ka ʻike palena palena kūpono e wehewehe i nā mokuʻāina mākeke a kūkulu i nā portfolios. Ma ka hoʻonui ʻana i nā paona no kēlā me kēia mokuʻāina e pili ana i ka ʻikepili mai kēlā mokuʻāina, loaʻa i ke kumu hoʻohālike ka hana ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā pae. Hāʻawi kēia ala i kahi ʻike hiki ke wehewehe a ʻike i ka dinamika mākeke.