Hoʻomohala ka poʻe noiʻi i ka fiber Optical Biodegradable no ke ana ʻana o ka uila a me ka hoʻololi ʻana i ke kino

ʻO nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Campinas, Brazil, me ka hui pū ʻana me nā ʻepekema mai ka Gleb Wataghin Institute of Physics a me Gunma University ma Iapana, ua hoʻomohala i kahi fiber optical biocompatible a biodegradable i hana ʻia mai ka agar, kahi mea gelatinous i loaʻa mai ka ʻulaʻula ʻulaʻula. Hiki ke hoʻohana ʻia ka fiber no ka nānā ʻana a me ka hoʻololi ʻana i nā hōʻailona uila i loko o ke kino o ke kanaka no nā noi lapaʻau like ʻole.

ʻO nā fiber optical i hoʻokumu ʻia ʻo Agar he mea ʻokoʻa i nā ʻenehana kelepona kuʻuna e hoʻohana ana i nā aniani a i ʻole nā ​​​​fila plastik. Ua hoʻopiha ka hui o ka poʻe noiʻi i nā mole cylindrical me nā solution agar e hana i ka fiber optical. Ke ʻike ʻia i ka mālamalama coherent, hoʻopuka ka fiber i nā hiʻohiʻona kukui granular i kapa ʻia ʻo speckles, i hoʻopili ʻia e nā au uila e hele ana ma ka waena. Ma ke kālailai ʻana i kēia mau haʻalulu i loko o nā speckles, hiki ke hoʻoholo i ka nui a me ke kuhikuhi ʻana o nā mea hoʻoulu uila.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi e hiki ke ana pono i ka fiber optical e pili ana i ka agar i nā au uila e like me 100 microamperes (μA). Nui nā noi biomedical o kēia ʻenehana. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he biodegradable koho i nā electrodes maʻamau e nānā i nā hōʻailona bioelectrical i ka lolo a i ʻole nā ​​ʻiʻo. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā hōʻailona optical i hopu ʻia e ka fiber e ʻike i nā pilikia. Hoʻohui ʻia, hiki ke hoʻohui ʻia ka fiber i nā pilina kanaka-kamepiula no nā ʻenehana kōkua a hoʻoponopono paha.

ʻO kahi pōmaikaʻi koʻikoʻi o ka fiber optical e pili ana i ka agar-a kona biodegradability, kahi e hoʻopau ai i ka pono o nā hana ʻokiʻoki no ka wehe ʻana. Manaʻo ka poʻe noiʻi ma ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano kemika o ka mea, hiki iā lākou ke hoʻonui i ka pane o ka sensor. Noʻonoʻo lākou i ka hoʻohana ʻana i ka moldability o agar e hana i nā lens a me nā mea uila ʻē aʻe me ka naʻau i ke au uila.

ʻOiai aia kēia noiʻi i ka hoʻomaka mua ʻana, ke kau nei ia i kumu paʻa no ka hoʻomohala ʻana o nā mea biomedical e hiki mai ana me ka hoʻohana ʻana i nā fiber optical-based biodegradable.

Source: Eric Fujiwara et al, Nā mea ʻike maka o ka Agar-based no nā ana o kēia manawa, Nā Hōʻike ʻepekema (2023).