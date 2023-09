Hoʻohana ka poʻe ʻepekema MIT i ka manaʻo noise-cancelling no ka hoʻonui ʻana i ka pilina ma nā ʻōnaehana Quantum

Ua holomua ka poʻe noiʻi mai MIT i ka hoʻonui ʻana i nā manawa coherence o quantum bits (qubits), kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā mea quantum e like me quantum sensors a me gyroscopes. ʻO ka hui, i alakaʻi ʻia e Ju Li lāua ʻo Paola Cappellaro, ua hoʻohana i kahi manaʻo i hoʻoulu ʻia e nā headphone hoʻopau ʻana i ka walaʻau e hoʻomaikaʻi i ka pili ʻana o nā qubits nuklea-spin. Ma ka hōʻike ʻana i ka walaʻau i hoʻokumu ʻia e ka wela, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻokō i kahi ʻenehana "unbalanced echo" i hoʻonui i nā manawa coherence mai 150 microseconds a hiki i 3 milliseconds.

ʻO ke ala i hoʻohana ʻia e ka hui e pili ana i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻopau ʻana i nā kumu kumu o ka walaʻau, e like me ka hoʻopau ʻana o nā headphone hoʻopau walaʻau i nā kani makemake ʻole. Hiki i kēia ʻano hana ke hoʻomaikaʻi nui i nā manawa coherence o nā ʻōnaehana quantum. ʻO Guoqing Wang, ka mea kākau mua o ka noiʻi, manaʻoʻiʻo e hiki ke hoʻokō ʻia nā manawa coherence ʻoi aku ma o ka ʻimi hou ʻana a me ka hoʻēmi ʻana i nā kumu walaʻau ʻē aʻe.

Manaʻo ʻia nā hopena o ke aʻo ʻana he hopena koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā mea hana quantum. ʻO Dmitry Budker, ke alakaʻi o ka Matter-Antimatter Section o ka Helmholtz Institute Mainz, hoʻomaikaʻi i ka hana hou o ka hui a manaʻoʻiʻo hiki ke hoʻokō maʻalahi i nā noi kūpono. Hōʻike pū ʻo Gregory Fuchs, he polopeka ma ke Kulanui ʻo Cornell, i ka pono o ka noiʻi ʻana i ka hiki ʻana i nā pūʻulu nuklea lōʻihi no nā noi like ʻole.

ʻO nā hoʻokolohua i hana ʻia e nā mea noiʻi i kālele ʻia i kahi hui nui o nā kikowaena hakahaka nitrogen (nā kikowaena NV) i daimana, he mau moho kūpono no nā sensor quantum a me nā ʻenehana quantum ʻē aʻe. Aia ka paʻakikī i ka loaʻa ʻana o ke ala e hoʻohui i nā wati o nā piliona o nā kikowaena NV i mea e hoʻokō ai i ka hoʻoikaika ʻana. ʻO ka pahuhopu ka hoʻohana ʻana i nā wati he nui i ka wā e mālama ana i ka coherence phase e mālama i ka ʻike quantum no nā manawa lōʻihi.

Ke wehe nei kēia noiʻi ʻāina i nā mea hou no ke kahua o ka computing quantum a hāʻawi i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā mea hana quantum ʻoi aku ka maikaʻi a hilinaʻi.

