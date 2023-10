Hōʻike ka mea ʻike hou i nā hawewe lekiō kahiko mai nā ʻanuʻu he mau piliona makahiki aku nei

Ua hōʻike ʻia kahi mea i ʻike hou ʻia e ka poʻe astronomers i kahi hanana hoihoi mai kahi o 8 biliona makahiki i hala aku nei: ʻo ka ʻike ʻana i nā nalu lekiō e puka mai ana mai kahi hui ʻana o nā galaxies. ʻO ka mea kupaianaha maoli kēia ʻike ʻana ʻo ia ka mea i ʻike mua ʻia o kahi hanana i hoʻopiʻi lōʻihi i ka poʻe ʻepekema - kahi wikiwiki radio burst (FRB).

ʻO kēia pahū ʻana, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o hoʻokahi millisecond, ua hoʻokuʻu i ka nui kamahaʻo o ka ikehu e like me ka mea a ko mākou lā e hana ai i kanakolu makahiki. ʻO ka Australian SKA Pathfinder, kahi telescope radio ma Western Australia, i ʻike mua i ka pohā. Ma hope mai, ua hoʻoholo ka Telescope Nui Loa o ka ʻEulopa Hema ma Chile i kona wahi pololei.

Hōʻike ʻia ma ke ʻano he ʻano o ka pāhawewe electromagnetic radio-frequency, hōʻike ʻia nā pahu lekiō wikiwiki i nā puʻupuʻu pōkole akā ikaika o ka ikehu i ʻoi aku ma mua o nā kumu ʻē aʻe o nā nalu lekiō i ka ākea ākea o ke ao holoʻokoʻa. ʻO nā hawewe lekiō, nona nā nalu lōʻihi loa ma ka spectrum electromagnetic, he kuleana koʻikoʻi i nā ʻike ʻike hōkū.

ʻOiai ʻo Ryan Shannon, ke alakaʻi o ka haʻawina, mai Swinburne University of Technology ma Australia, e hoʻohālikelike i nā nalu lekiō ma FRB me nā mea i hoʻohana ʻia i nā umu microwave, ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka nui o kēia pahū. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo ka ikehu i hoʻokuʻu ʻia e kēia FRB e lawa i ka microwave "he pola popcorn ʻelua ka nui o ka lā."

Ma mua o kēia ʻike ʻia ʻana, ua hoʻopaʻa ʻia ka lekiō wikiwiki loa i ʻike ʻia i ka 5 biliona makahiki i hala aku nei, ʻo ia ka mea i ʻike ʻia he 3 biliona mau makahiki. ʻOiai ʻo ke ao holoʻokoʻa ma kahi o 13.8 biliona mau makahiki, hāʻawi kēia hanana i nā ʻike koʻikoʻi i nā pae mua o ka hoʻokumu ʻana o ka galactic a me nā hanana.

Eia kekahi, ma waho aʻe o kona wā kahiko, ʻo kēia pōhā ka mamao loa i ʻike ʻia ma waena o nā FRB, ma muli o ka lōʻihi o ka mamao e pono ai ka poʻe astronomers e hele e aʻo i nā mea a me nā hanana mai ka wā i hala.

Ua ʻōlelo ʻo Stuart Ryder o ke Kulanui ʻo Macquarie ma Australia, ke alakaʻi hui o ka noiʻi, "Ua ʻike mākou i kēia manawa ua puni ka lekiō wikiwiki ma mua o ka hapalua o nā makahiki o ke ao holoʻokoʻa."

ʻOiai ʻaʻole paʻakikī ke kumu kūpono o nā FRB, ʻike ʻia kahi manaʻo alakaʻi e loaʻa mai kēia mau pohā mai kahi ʻano hoihoi o ka hōkū neutron i ʻike ʻia he magnetar. ʻO kēia mau mea magnetar kekahi o nā mea koʻikoʻi loa o ke ao holoʻokoʻa a loaʻa iā lākou ka mana e hana i kēlā mau puʻupuʻu o ka ikehu.

Ke noʻonoʻo nei i ke alapine o nā FRB, me ka 100,000 i manaʻo ʻia e hana ʻia i kēlā me kēia lā ma ke ao holoʻokoʻa, ʻo kā lākou ʻike ʻana a me kā lākou noiʻi ʻana e wehe i ka mana nui no ke ana ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hāʻawi ʻana o nā mea i loko o nā puka ākea ma waena o nā galaxies.

ʻOiaʻiʻo, hōʻike kēia mau pohā i kahi palena hoihoi i ka noiʻi astronomical, e paʻa ana i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka wehe ʻana i nā mea huna hou e pili ana i ko kākou honua honua.

He aha ke kani lekiō wikiwiki?

ʻO nā puʻu lekiō wikiwiki (FRBs) he puʻupuʻu pōkole o ka radiation electromagnetic radio-frequency ikaika e ʻoi aku ka nui o nā kumu ʻē aʻe o nā hawewe lekiō ma ke ao holoʻokoʻa. ʻAʻole lākou i emi iho ma mua o ka millisecond akā hiki ke hoʻokuʻu i ka nui o ka ikehu.

He aha ke koʻikoʻi o ka ʻike hou ʻana o nā nalu lekiō kahiko?

ʻO ka ʻike hou ʻana o nā nalu lekiō mai ka hui ʻana o nā galaxies ma kahi o 8 biliona makahiki i hala aku nei ke hōʻike nei i ka laʻana kahiko loa o ka wikiwiki radio bursts (FRBs). Hōʻike kēia ʻike i ka hoʻomaka ʻana o nā hanana galactic a me nā hanana, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala o ke ao holoʻokoʻa.

He aha ke kumu o ka pahū lekiō wikiwiki?

ʻOiai ʻaʻole maopopo ke kumu maoli o nā FRB, ʻōlelo ʻia kekahi manaʻo nui e puka mai lākou mai kahi ʻano nui o ka hōkū neutron i kapa ʻia he magnetar. Loaʻa i kēia mau magnetars ka hiki ke hoʻoulu i ka ikaika o ka ikehu i ʻike ʻia ma FRBs.

Pehea ka maʻamau o ka pahū lekiō wikiwiki?

Ua manaʻo ʻia ka wikiwiki ʻana o ka lekiō ma kahi o 100,000 mau manawa i ka lā ma kahi o ke ao holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, he haʻahaʻa ka nui o nā FRB i ʻike ʻia, me kahi o 50 wale nō, me ka pahū kahiko i ʻike hou ʻia, huli ʻia i kā lākou galaxy kumu.