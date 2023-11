Loaʻa i ka hoʻomau: kaʻina hana hou no nā polycarbonates biobased

Ua lilo ka ʻōpala plastic i mea hopohopo nui no ko mākou kaiapuni, e koi ana i ka European Union e hoʻokō i nā hana e hōʻemi i ka microplastic e 30%. ʻIke ʻia ka hana hou ʻana i nā plastics ma ke ʻano he hopena kūpono e pale aku i kēia pilikia. Ua hoʻomohala hou nā mea noiʻi ma ka Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) i kahi moʻolelo a me ka hana hoʻomau no ka hana hou ʻana i nā polycarbonates biobased, kahi ʻano plastic i hoʻohana pinepine ʻia i ka lāʻau lapaʻau, kūkulu, a me nā noi kaʻa.

ʻO ka mea maʻamau, hana ʻia nā plastics mai nā polymers, ʻo ia nā molekole nui i hana ʻia e ka hui ʻana o nā molekole liʻiliʻi i kapa ʻia nā monomers. ʻO ke kaʻina hana hoʻopōmaikaʻi maikaʻi e pili ana i ka hoʻohaʻahaʻa ʻia ʻana o nā polymers i nā huahana liʻiliʻi a me kā lākou repolymerization hope i loko o nā plastic plastic. Ua nānā ka hui ma ICIQ i ka hoʻomohala ʻana i kahi kaʻina hana pōʻai no ka depolymerizing a me ka repolymerizing polycarbonates, me ka hoʻohana ʻana i ka catalyst TBD (triazabicyclodecene).

Hāʻawi kēia ʻano hana hou i nā pono he nui. ʻO ka mea mua, hāʻawi ia i ka hoʻokele waiwai pōʻai ʻoi aku ka paʻa ma o ka hoʻemi ʻana i ka hoʻohana kemika. Hoʻohui ʻia, hoʻohana ka haʻawina i kahi polycarbonate biobased i loaʻa mai ka limonene a me ka carbon dioxide-e lilo ia i mea kūpono i nā mea ʻaila. ʻOiai he haʻahaʻa loa ka biodegradability o kēia polycarbonate kikoʻī, ʻo ke ala catalytic i hōʻike ʻia i loko o kēia noiʻi e hoʻolalelale i ke kaʻina hana hoʻohaʻahaʻa, e hiki ai ke kūʻai aku no ka hana hou ʻana.

ʻO ke koʻikoʻi o kēia ʻike ʻia aia i kona hoʻohana ʻana i nā mea hoʻopili a me ka uhi ʻana ma ke ʻano he ʻokoʻa i nā huahana ʻaila. Ua waiho mua ʻo ICIQ i kahi patent no ka hoʻohana ʻana i ka limonene polycarbonate i kēia mau noi kikoʻī. Hoʻonui ke kaʻina hana hou i ka waiwai a me ka hiki o ka polycarbonate biobased, no ka mea e hāʻawi maʻalahi i ka recyclable ma lalo o nā kūlana kūpono.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o ka pūʻulu noiʻi hoʻokolohua i alakaʻi ʻia e Prof. Arjan Kleij, ka hui helu ma lalo o Prof. Carles Bo, a me nā hana hoʻomohala polymer ma ka ʻoihana ICIQ KTT, i alakaʻi ʻia e Kauka Fernando Bravo, he hōʻike ia i ka mana o ka hui interdisciplinary. ma ka noiʻi. Ma ka hoʻohui ʻana i nā ʻike like ʻole a me nā ʻano hoʻokokoke, hoʻoponopono kēia hui ʻana i nā luʻi me ke ʻano hou, e alakaʻi ana i ka hoʻomohala ʻana i nā hopena kūpono.

I ka hopena, ʻo ke kaʻina hana hoʻopōmaikaʻi hoʻomau no nā polycarbonates biobased i hōʻike ʻia e ICIQ e hōʻailona i kahi hana koʻikoʻi i ka loaʻa ʻana o kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni i nā plastics. ʻAʻole kēia ʻano hana hou e hoʻoponopono wale i ka pilikia koʻikoʻi o ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻōpala plastic akā wehe pū kekahi i ka hiki o nā mea biobased i nā ʻoihana like ʻole. Ma o ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka hui pū ʻana, hiki iā mākou ke holomua i ka wā e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: He aha ka pahuhopu o kēia noiʻi?

A: ʻO ka pahuhopu ka hoʻomohala ʻana i kahi kaʻina hana hoʻomau no ka hana hou ʻana o nā polycarbonates biobased, kahi ʻano plastic.

Nīnau: Pehea ka hana o ke kaʻina hana hou?

A: ʻO ke kaʻina hana e pili ana i ka depolymerizing a me ka repolymerizing polycarbonate me ka hoʻohana ʻana i kahi catalyst i kapa ʻia ʻo TBD.

Nīnau: He aha nā mea maikaʻi o kēia kaʻina hana hou?

A: Hāʻawi ke kaʻina hana i ka hoʻokele waiwai pōʻai hoʻomau ma o ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana kemika a hāʻawi maʻalahi i ka hana hou ʻana ma lalo o nā kūlana kūpono.

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hoʻohana ʻana o ka polycarbonate i hana hou ʻia?

A: Hiki ke hoʻohana ʻia ka polycarbonate recycled i nā mea hoʻopili a me ka uhi ʻana ma ke ʻano he ʻokoʻa i nā huahana ʻaila.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka hui pū ʻana ma waena o nā hui noiʻi?

A: Hāʻawi ka hui pū ʻana i ka hoʻohui ʻana i nā ʻike like ʻole a me nā ala e alakaʻi ai i nā hoʻonā ākea a me nā mea hou.