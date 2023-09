Hāʻawi ʻo Optical Device i ka hoʻopau ʻana i nā pathogens palekana ma nā ʻili

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Osaka i kahi mea ʻike e hoʻohana ana i ka nitride aluminika e hiki ke hoʻohua i ke kukui hohonu-ultraviolet (UV) e hoʻopau pono i nā pathogens ma luna. Ke hana nei ka mea hana me ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina i kapa ʻia ʻo "hanau harmonic lua," kahi e hui pū ai i ʻelua kiʻi kiʻi o ke kukui ʻike ʻia e hana i hoʻokahi photon me ka ʻelua o ka ikehu a me ke alapine i ka laulā-UV hohonu.

ʻAʻole ʻae ka hapa nui o nā mea akaka i nā kiʻi kiʻi e launa pū kekahi me kekahi, akā ʻo nā waiwai nonlinear o ka nitride aluminika e hiki ai ke hoʻokō maikaʻi ʻia o ka hanauna harmonic ʻelua i kahi alakaʻi nalu ma lalo o hoʻokahi micron ākea. Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ka mana o ka crystal orientation pololei, nā ʻenehana hōʻaiʻē mai ka hoʻoili semiconductor, e hana i ka hāmeʻa a hoʻopuka i ke kukui UV hohonu i loko o kahi ākea hiki ke pepehi i nā germs ʻoiai ʻo ka palekana no nā kānaka.

ʻAʻole like me nā hana kuʻuna e hilinaʻi nei i nā kukui excimer a i ʻole nā ​​​​LED e hoʻopuka pololei ana i ke kukui UV hohonu, hāʻawi kēia mea hou i ka hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻana a me ka lōʻihi o ke ola. Hoʻopuka ia i ka hopohopo o ka wehe ʻana i nā sela kanaka i nā lōʻihi hawewe kukui UV pōʻino. Manaʻo nā mea noiʻi e hoʻomohala hou a hoʻomaʻemaʻe i ka ʻenehana e hana i nā mea pāʻoihana paʻa a me ka ikehu no ka disinfection hohonu-UV.

Hāʻawi kēia holomua i ka hiki ke hoʻohiki i ka hakakā ʻana i ka hoʻolaha ʻana o nā maʻi pathogens, ʻoi loa i ka pōʻaiapili o ka maʻi maʻi COVID-19. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi ala palekana a maikaʻi hoʻi o ka disinfection o ka ʻili, hiki i kēia mea optical ke kōkua i ka hana ʻana i nā kaiapuni maʻemaʻe a olakino.

